Francesco Chiofalo ieri e oggi, come è cambiato negli anni: la malattia e gli interventi estremi Dalla notorietà a Temptation Island ai ritocchi estremi e la lotta contro il tumore: l’evoluzione di Francesco Chiofalo fino a oggi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Francesco Chiofalo torna sotto i riflettori questa sera come ospite a Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Un’occasione per ripercorrere la sua carriera e, soprattutto, la sua incredibile trasformazione nel corso degli anni. Dal debutto televisivo a Temptation Island nel 2017 fino a oggi, il personal trainer e influencer ha fatto parlare di sé non solo per la vita sentimentale e il gossip, ma anche per i numerosi interventi estetici e per una difficile battaglia contro la malattia. Il cambiamento è evidente e racconta una storia fatta di scelte, pressioni e momenti molto complessi.

Francesco Chiofalo oggi: com’è cambiato dal 2017 a oggi

Era il 2017 quando Francesco Chiofalo si faceva conoscere al grande pubblico partecipando a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma. In quell’occasione, con il soprannome di "Lenticchio", mostrava un aspetto semplice e lontano dai canoni estetici che oggi lo contraddistinguono. Negli anni successivi, la sua presenza nel mondo dello spettacolo è diventata sempre più costante. Tra red carpet, relazioni sentimentali finite sotto i riflettori e una crescente attività sui social, Chiofalo ha costruito la sua immagine pubblica anche attraverso un cambiamento fisico radicale. Il suo corpo si è riempito di tatuaggi, mentre alcuni dettagli iconici del passato, come il piercing al setto o i capelli rasati, sono scomparsi.

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A fare davvero la differenza sono stati però gli interventi estetici. Nel tempo ha modificato diversi tratti del viso: mandibola, naso, orecchie, labbra e sopracciglia. Ha inoltre effettuato un trapianto di barba e applicato faccette dentali. Tra le scelte più discusse c’è quella di cambiare il colore degli occhi attraverso la cheratopigmentazione, un intervento delicato che gli ha regalato iridi azzurre molto evidenti. Lo stesso Chiofalo ha raccontato di aver investito cifre importanti, arrivando a spendere circa 100.000 euro, anche se in parte sostenuti dal suo lavoro nel mondo della moda. Una trasformazione che lui stesso ha collegato sia a una scelta personale sia alle pressioni dell’ambiente lavorativo.

Francesco Chiofalo e la malattia: il tumore il momento più difficile della sua vita

Dietro l’immagine costruita negli anni, c’è però anche una pagina molto dolorosa. Nel 2018 Francesco Chiofalo ha scoperto di avere un tumore al cervello, un meningioma, che ha segnato profondamente la sua vita. La diagnosi ha portato a un intervento chirurgico nel gennaio 2019 per rimuovere la massa, risultata poi benigna. Quell’esperienza è stata per lui uno spartiacque. Ha raccontato di aver vissuto momenti di grande paura, descrivendo il tumore come una sorta di "bomba a orologeria". Il risveglio dopo l’operazione è stato carico di emozione e sollievo, un istante che lui stesso ha definito tra i più intensi della sua vita.

Negli anni successivi, però, le conseguenze non sono scomparse del tutto. Nel 2024 è stato nuovamente ricoverato a causa di problemi legati alla testa e alla vista. In quell’occasione ha spiegato di aver avuto un attacco epilettico, conseguenza dell’intervento precedente e di alcune complicazioni come la formazione di una camera d’aria. Da lì, la scoperta di soffrire di epilessia.

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