“Mi ha morso due volte un ragno violino, le ferite non sono guarite”, Francesco Chiofalo finisce in ospedale: come sta L’ex volto di Temptation Island racconta sui social la disavventura che ha interrotto le sue vacanze: le ferite alle gambe sono ancora da tenere sotto controllo.

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Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé, ma questa volta il motivo non è un intervento estetico estremo né una provocazione affidata ai social. L’ex volto di Temptation Island ha raccontato di essere finito in ospedale dopo un episodio che lo ha costretto a interrompere bruscamente le sue vacanze estive. La vicenda, raccontata direttamente attraverso le sue storie Instagram, ha subito attirato l’attenzione dei follower. Al centro ci sono morsi a entrambe le gambe e un animale che, quando viene nominato, suscita immediatamente apprensione: il ragno violino.

Francesco Chiofalo, la corsa al pronto soccorso dopo il morso del ragno violino

La prima immagine pubblicata da Chiofalo lo mostrava in ospedale. Un messaggio breve, quasi rassegnato, lasciava intendere che qualcosa avesse mandato all’aria i suoi programmi estivi: "Peggio di così non poteva andare…E’ finita la mia estate…". Poco dopo è arrivata la spiegazione. Secondo il racconto dello stesso 37enne influencer romano, il problema sarebbe stato provocato dal morso di un ragno violino a entrambe le gambe:

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"Sono stato morso a tutte e due le gambe dal ragno violino…Per questo sono finito al pronto soccorso…"

La situazione, almeno nelle ore successive alle cure, sembrava essersi stabilizzata. Chiofalo ha infatti spiegato: "Per ora sembra che io stia meglio anche se le ferite generate dal morso del ragno non sono guarite anzi sono piuttosto brutte e devono essere tenute sotto osservazione…". Infine, Chiofalo ha voluto rispondere all’affetto ricevuto: "Colgo l’occasione anche per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto preoccupate per inviarmi un messaggio di supporto…Grazie davvero…".

Ragno violino, perché il morso va preso sul serio

Ma perché il morso del ragno violino è una cosa da non sottovalutare? Il Loxosceles rufescens è una delle due specie autoctone in Italia il cui morso è considerato di rilevanza medica (l’altra è la malmignatta, conosciuta anche come vedova nera mediterranea). Nella maggior parte dei casi la quantità di veleno inoculata non determina conseguenze gravi. In una minoranza di situazioni, però, la lesione può provocare arrossamento, gonfiore, prurito e una lesione più evidente, o addirittura reazioni emorragiche o necrotiche che richiedono un controllo medico. Per questo, nel caso raccontato da Francesco Chiofalo, il ricorso al pronto soccorso è stata una scelta prudente e appropriata. Una ferita che non tende a migliorare o mostra segni di peggioramento non va trascurata e merita una valutazione medica, soprattutto quando si sospetta un morso di ragno.

Chiofalo, tra trasformazioni e social

La storia del morso si inserisce in un percorso mediatico nel quale Chiofalo ha costruito una notorietà fatta di televisione, relazioni, trasformazioni personali e una presenza pressoché costante sui social. La partecipazione a Temptation Island nel 2017, con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, lo ha portato alla ribalta televisiva, tanto da renderlo famoso al grande pubblico con il soprannome di "Lenticchio".

Negli anni successivi, però, sono state soprattutto alcune scelte estetiche a riaccendere periodicamente il dibattito. Una delle più clamorose è stata la cheratopigmentazione, a cui si è sottoposto nel 2024, procedura con cui ha modificato il colore degli occhi, trasformandoli da scuri ad azzurri.

Poi è arrivata un’altra idea di chirurgia estrema che ha fatto discutere: aumentare la propria altezza attraverso l’allungamento delle gambe. Chiofalo ne aveva parlato pubblicamente, spiegando di essere interessato a guadagnare alcuni centimetri per risolvere una insicurezza che si porta dietro dalla giovinezza; successivamente, però, ha rinunciato al progetto considerando i rischi dell’intervento e quello che sarebbe stato il complicato decorso post-operatorio.

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