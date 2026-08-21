Francesco Chiofalo, aggiornamento choc dopo il morso del ragno violino: “Ulcere enormi, continuano a sanguinare. Ho problemi a muovermi” Chiofalo è tornato a casa dopo il ricovero, ma deve sottoporsi a due medicazioni al giorno ed è sotto antibiotici per le ferite alle gambe: "Spero di non peggiorare"

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Dopo la paura e il ricovero delle scorse ore, Francesco Chiofalo torna sui social per raccontare come sta. L’ex volto di Temptation Island era finito in ospedale nei giorni scorso dopo essere stato morso, secondo il suo racconto, da un ragno violino a entrambe le gambe. Un episodio che gli ha bruscamente interrotto le vacanze e che gli ha lasciato ferite importanti, ancora lontane dall’essere guarite. A 24 ore dalla notizia, Chiofalo rassicura i follower: è a casa e la situazione è, per ora, sotto controllo. Ma il quadro resta delicato e le conseguenze dei morsi del ragno violino continuano a farsi sentire in modo abbastanza doloroso.

Francesco Chiofalo, le conseguenze del morso del ragno violino: come sta

È lo stesso Chiofalo a fare il punto sulle sue condizioni via social, spiegando innanzitutto di non essere più in ospedale. "Eccomi qua, come potete vedere non sono in ospedale ma sono a casa mia, e la situazione sembra – tra virgolette – sotto controllo", ha raccontato ieri sera dal suo profilo Instagram, prima di ringraziare tutti coloro che gli hanno scritto: "Io ci tenevo a ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno mandato un messaggio d’auguri e di pronta guarigione, siete stati davvero carinissimi".

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Poi torna sull’incontro con il ragno violino che gli ha provocato le lesioni alle gambe, senza nascondere la rabbia per quella che definisce una vera e propria sfortuna:

"Purtroppo sono stato morso a tutte e due le gambe da questo famigerato ragno violino… A li mortacci sua quanto è stron** sto ragno questo almeno lo posso dire… ho avuto una sfiga allucinante, devo dire la verità".

Morso del ragno violino, le ferite alle gambe di Chiofalo: "Ho problemi a muovermi"

È però il racconto delle conseguenze a preoccupare maggiormente. Chiofalo parla di ferite molto estese, che continuano a sanguinare e che, secondo quanto gli avrebbero spiegato i medici, sono delle ulcere.

"Praticamente i morsi di questo ragno mi hanno causato delle ferite enormi sulle gambe, delle ferite che i dottori chiamano ulcere che continuano a sanguinare e a tirar fuori pus e non si chiudono". Una situazione che richiede cure costanti: "Tant’è che devo fare due medicazioni al giorno, sono sotto antibiotici e mi fanno molto male le ferite quando cammino, quindi ho problemi a muovermi".

Il ritorno a casa non significa dunque che l’emergenza sia definitivamente superata. Chiofalo dovrà continuare a tenere sotto controllo le ferite provocate dal morso del ragno violino, tra medicazioni e terapia antibiotica, mentre il dolore gli rende difficili anche i movimenti quotidiani. "Inutile dire che spero di riprendermi prima possibile e che la situazione non si aggravi", conclude l’influencer.

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