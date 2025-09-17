Bullismo, ansia sociale e depressione, Francesco Centorame le racconta su Netflix
Dall’adolescenza ribelle ai segreti più nascosti: Francesco Centorame conquista Netflix con una storia forte che fa discutere, emoziona e fa riflettere i fan.
Il catalogo Netflix si arricchisce sempre di più con nuovi titoli, uno in particolare ha richiamato la nostra attenzione e riguarda una serie, i cui autori sono Ludovico Bessegato, Ludovico Di Martino, Alice Urciuolo, Marco Borromei, Anita Rivaroli. Una serie che racconta drammi adolescenziali, situazioni al limite e anche momenti di leggerezza, e tra i cui protagonisti c’è anche Francesco Centorame. La sua interpretazione intensa e decisamente forte, ‘regala’ alla storia quel tocco di drammaticità che lascia un segno in chi deciderà di guardare la serie. Di seguito, troverete tutti i dettagli.
SKAM Italia, i problemi adolescenziali al centro della serie con Francesco Centorame
Skam Italia, creata da Ludovico Bessegato, è una serie che, sin da subito, ha riscosso successo e sapete perché? Perché racconta l’adolescenza di oggi senza filtri, e affronta in modo conciso temi come identità, sessualità, salute mentale e religione con sincerità e tanta sensibilità. La narrazione transmediale (episodi, messaggi e post sui social in tempo reale) permette di vivere le storie come se accadessero davanti ai nostri occhi. Le prime cinque stagioni seguono un gruppo di amici dell’istituto JF Kennedy di Roma, mentre la sesta introduce nuovi personaggi rimanendo, comunque, legati ai precedenti. Tra le storie più significative ci sono Martino e il suo coming out, Sana e la sua fede musulmana in Occidente, ed Elia Santini (Francesco Centorame), alle prese con le aspettative sociali sulla virilità e sulla sessualità.
Con particolare sensibilità, viene trattata la salute mentale, parlando di ansia, depressione e disturbi alimentari, mostrando le difficoltà vissute dagli adolescenti e suggerendo riflessioni su come società e istituzioni potrebbero aiutarli e sostenerli (un tema, tra l’altro, più che attuale). Skam Italia dà voce a chi spesso non viene ascoltato, mostrando emozioni, paure e sfide quotidiane degli adolescenti, e trasformando la serie in un’esperienza coinvolgente e vicina alla realtà dei giovani.
Qualche curiosità sulla serie e dove vederla in streaming
Anche per questa serie, vi riportiamo qualche curiosità interessante. E’ ambientata a Roma, con scene girate presso il Liceo Scientifico JF Kennedy e il Parco degli Acquedotti, mentre alcune location esterne, come la Casa Albero di Perugini a Fregene, offrono rifugi lontani dalla città. La produzione ha optato per giovani attori capaci di rappresentare in modo credibile le esperienze e i problemi degli adolescenti. La struttura narrativa è diversa dalla ‘solita’: vi sono episodi pubblicati in tempo reale tramite clip, messaggi e post sui social, e ciò ha permesso agli spettatori di seguire gli eventi come se accadessero nel presente.
Ciò ha reso la serie una delle più apprezzate e coinvolgenti del panorama televisivo italiano. Skam Italia è visibile in streaming sulla piattaforma Netflix.
