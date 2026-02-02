Paura per Francesco Baccini, malore prima di Domenica In: come sta e il nuovo singolo Franco Califano Ore di apprensione per cantautore genovese che ha dovuto rinunciare alla sua presenza in tv dopo essersi sentito poco bene: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, condotta su Rai 1 da Mara Venier, era prevista la presenza in studio di Francesco Baccini in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo "Franco Califano". All’ultimo, il cantautore genovese ha però dovuto rinunciare alla sua presenza in tv a causa di un lieve malore che lo ha costretto a recarsi in ospedale: scopriamo di più.

Francesco Baccini, malore prima di Domenica In: come sta

Una domenica inaspettata per il cantautore Francesco Baccini che, invece di partecipare alla puntata di Domenica In per presentare il suo ultimo singolo, ha dovuto rinunciare alla sua presenza nel programma per recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale a seguito di un malore. Il cantautore, di 65 anni, si è sentito improvvisamente poco bene e per questo ha preferito rivolgersi al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic, l’ospedale di Merate. I medici lo hanno dunque sottoposto ad alcuni accertamenti per poi dimetterlo. Fortunatamente pare non sia stato nulla di grave, solo un leggero malessere. Come riporta Il Giorno, nonostante tutto il cantautore non si è mai perso d’animo, raccontando agli altri pazienti in attesa di essere visitati la sua mancata partecipazione a Domenica In, tra sorrisi e amichevoli strette di mano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo singolo di Francesco Baccini: "Franco Califano"

Dopo questo leggero malore, Francesco Baccini dovrà dedicarsi a qualche giorno di riposo per poi tornare più in forma che mai a presentare il suo nuovo singolo "Franco Califano". Solo pochi giorni fa, era stato lui stesso ad annunciare l’uscita del brano sui social scrivendo a corredo di un video: "Qualcosa da dirvi… È uscito il secondo singolo estratto dall’album "Nomi e Cognomi Due", questo si intitola "Franco Califano" e lo potete (dovete) sentire su tutte le piattaforme oppure su YouTube accompagnato dal suo videoclip. Inutile dire che non esce più niente di nuovo se poi non andate a sentire sto pezzone. Miao.".

Un grande omaggio a Franco Califano, del quale lo stesso Baccini ha parlato di recente a Il Sole 24 ore affermando: "Franco secondo me era un poeta e le canzoni che ha scritto sono rimaste e quindi alla fine gli artisti rimangono oltre la loro vita, attraverso le canzoni, attraverso le opere che fanno. E in questa canzone c’è un po’ un effetto riflettente, dentro la canzone ovviamente ci sono riflesso anche io, ci sono riflessi sicuramente di quelli che sono artisti, cioè ci si riconosce. Alla fine cantare è una liberazione, è liberazione, è uno stato quasi di estasi, sia a cantare che a ascoltare la musica, quindi questo parla proprio di cosa è la musica, di cosa dovrebbe essere la musica, di cosa dovrebbe muoverci dentro e farci star meglio, perché alla fine la musica è una cura".

Potrebbe interessarti anche