Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Paura per Francesco Baccini, malore prima di Domenica In: come sta e il nuovo singolo Franco Califano

Ore di apprensione per cantautore genovese che ha dovuto rinunciare alla sua presenza in tv dopo essersi sentito poco bene: ecco tutti i dettagli.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, condotta su Rai 1 da Mara Venier, era prevista la presenza in studio di Francesco Baccini in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo "Franco Califano". All’ultimo, il cantautore genovese ha però dovuto rinunciare alla sua presenza in tv a causa di un lieve malore che lo ha costretto a recarsi in ospedale: scopriamo di più.

Francesco Baccini, malore prima di Domenica In: come sta

Una domenica inaspettata per il cantautore Francesco Baccini che, invece di partecipare alla puntata di Domenica In per presentare il suo ultimo singolo, ha dovuto rinunciare alla sua presenza nel programma per recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale a seguito di un malore. Il cantautore, di 65 anni, si è sentito improvvisamente poco bene e per questo ha preferito rivolgersi al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic, l’ospedale di Merate. I medici lo hanno dunque sottoposto ad alcuni accertamenti per poi dimetterlo. Fortunatamente pare non sia stato nulla di grave, solo un leggero malessere. Come riporta Il Giorno, nonostante tutto il cantautore non si è mai perso d’animo, raccontando agli altri pazienti in attesa di essere visitati la sua mancata partecipazione a Domenica In, tra sorrisi e amichevoli strette di mano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo singolo di Francesco Baccini: "Franco Califano"

Dopo questo leggero malore, Francesco Baccini dovrà dedicarsi a qualche giorno di riposo per poi tornare più in forma che mai a presentare il suo nuovo singolo "Franco Califano". Solo pochi giorni fa, era stato lui stesso ad annunciare l’uscita del brano sui social scrivendo a corredo di un video: "Qualcosa da dirvi… È uscito il secondo singolo estratto dall’album "Nomi e Cognomi Due", questo si intitola "Franco Califano" e lo potete (dovete) sentire su tutte le piattaforme oppure su YouTube accompagnato dal suo videoclip. Inutile dire che non esce più niente di nuovo se poi non andate a sentire sto pezzone. Miao.".

Un grande omaggio a Franco Califano, del quale lo stesso Baccini ha parlato di recente a Il Sole 24 ore affermando: "Franco secondo me era un poeta e le canzoni che ha scritto sono rimaste e quindi alla fine gli artisti rimangono oltre la loro vita, attraverso le canzoni, attraverso le opere che fanno. E in questa canzone c’è un po’ un effetto riflettente, dentro la canzone ovviamente ci sono riflesso anche io, ci sono riflessi sicuramente di quelli che sono artisti, cioè ci si riconosce. Alla fine cantare è una liberazione, è liberazione, è uno stato quasi di estasi, sia a cantare che a ascoltare la musica, quindi questo parla proprio di cosa è la musica, di cosa dovrebbe essere la musica, di cosa dovrebbe muoverci dentro e farci star meglio, perché alla fine la musica è una cura".

Potrebbe interessarti anche

Domenica In, Mammucari gela Mara Venier: "Non puoi condurre". Poi l'attacco a Valeria Marini: "Da denuncia"

Domenica In, Mammucari gela Mara Venier: "Non puoi condurre". Poi l'attacco a Valeria Marini: "Da denuncia"

Nuova puntata colma di emozioni quella di Domenica In del 18 gennaio. Mara Venier ce...
Bresh

Bresh riparte dall’istinto: debutta il nuovo singolo “Introvabile”, poesia amara sulle difficoltà dell'amore

Il cantautore ligure uscirà domani con la sua prima canzone del 2026. Poi lo aspetta...
Domenica In cosa successo puntata 25 gennaio

Domenica In, Teo Mammucari sbotta contro Mara Venier: "Piangi sempre". E lei punge Muccino (che si scusa)

Musica, cinema e attualità si intrecciano nella nuova puntata di Domenica In del 25 ...
Domenica In, Mara Venier imbarazza Luisa Ranieri: "Adesso vergognati". Poi 'taglia' Valeria Marini: "Alzati"

Domenica In, Mara Venier imbarazza Luisa Ranieri: "Adesso vergognati". Poi 'taglia' Valeria Marini: "Alzati"

Emozioni infinite nella puntata del 11 gennaio di Domenica In. Mara Venier torna in ...
Sayf

Sanremo 2026, Sayf canta ‘Tu mi piaci tanto’: testo e significato del brano che può sorprendere il Festival (citando Tenco)  

Il cantante italo-tunisino porterà in gara un ritratto a tutto tondo tra amore e tem...
Ultimo

Ultimo compie 30 anni: “A Sanremo pensavo di aver rovinato tutto”. E svela il gesto di Antonello Venditti

Il cantante ha festeggiato un traguardo di vita molto importate e, per l’occasione, ...
Francesco Sarcina, il musical non vende e viene cancellato. La rabbia del cantante: "Mi hanno distrutto"

Francesco Sarcina, il musical non vende e viene cancellato. La rabbia del cantante: "Mi hanno distrutto"

Era il 2003 e “Dedicato a te”, brano pop-rock della storica band milanese “Le Vibraz...
Caterina Balivo

Caterina Balivo, malore e ricovero in Argentina: il racconto del marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo ha accusato un malore in aeroporto durante il rientro dall’Argentina...
Domenica In cosa successo puntata 1 febbraio 2026

Domenica In, Mara Venier sfiora la polemica, poi Lino Guanciale in lacrime: "Dolorosissimo"

Nella puntata di Domenica In, risate con De Sica e Lillo e lo scherzo di Venier, e l...

Personaggi

Ditonellapiaga

Ditonellapiaga
Sayf

Sayf
Fulminacci

Fulminacci
Pino Daniele

Pino Daniele

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963