Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Francesca Vecchioni: "I ragazzi disabili a Sanremo? È inspiration porn. Rappresentati in tv solo gli eroi ma è uno standard irraggiungibile"

La fondatrice e presidente dell'associazione Diversity racconta a Libero Magazine l'importanza dei media nel raccontare le diversità.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

In attesa che il prossimo 18 settembre vadano in scena a Roma i Diversity Media Awards 2026, abbiamo fatto una chiacchierata con Francesca Vecchioni, fondatrice e presidente dell’associazione che ha poi dato vita alla prestigiosa manifestazione. Perché prestigiosa? Beh, perché mette in risalto l’enorme importanza che i media hanno nel raccontare nel modo corretto tutte le persone e tutte le diversità, dal genere all’etnia, passando per la disabilità all’aspetto fisico fino all’identità sessuale.

Gli "Oscar dell’inclusione" si terranno per la prima volta nella capitale e premieranno i personaggi e i prodotti mediali che hanno raccontato la diversità in modo corretto e valorizzante, ma non dimentichiamoci che il 2025 ha segnato un crollo: su 140 prodotti di Intrattenimento analizzati, appena il 28% possono essere considerati realmente validi qualitativamente. Podcast, serie Kids and Teens e mondo Digital, come recita il comunicato, sono gli spazi più innovativi e inclusivi, mentre TV mainstream e cinema privilegiano approcci più stereotipati e superficiali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra le altre cose, Vecchioni ci ha anche fatto un esempio pratico su come una narrazione sulla diversità sfoci nello stereotipo: "Quella pietistica e paternalistica, come quando sul palco di Sanremo salgono ragazzi con disabilità che vengono portati li come se fossero una fonte di ispirazione, in gergo inspiration porn, un po’ come dire ‘oh come sono bravi, pensa poverini che opportunità hanno a stare lì'".

Intervista a Francesca Vecchioni – Guarda il video Integrale

Intervista a Francesca Vecchioni - Guarda il video Integrale

Intervista a Francesca Vecchioni – Guarda il video Integrale

Potrebbe interessarti anche

Roberto e Francesca Vecchioni

Roberto Vecchioni, la figlia Francesca si è sposata con la dedica speciale del papà. il periodo più difficile è alle spalle

Roberto Vecchioni partecipa al matrimonio della figlia Francesca dopo aver superato ...
Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni compie 83 anni: due mogli, la tragedia del figlio e il periodo di stop alla musica

Il cantautore spegne 83 candeline e si prepara al gran finale del suo tour: tutta la...
Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni: “Ho avuto paura di morire”, il ritorno in tv e il racconto del grave malore. Come sta oggi

Dopo mesi di assenza dalle scene, il cantautore è tornano in televisione raccontando...
Niccolò Centioni

I Cesaroni, Niccolò Centioni rompe il silenzio dopo la bufera: "Su di me solo clickbait, mi hanno massacrato. La verità su Amendola e Micol"

Niccolò Centioni rompe il silenzio dopo la bufera su I Cesaroni: le parole su Claudi...
piccolo miracolo film con Greta Scarano e Marco D''Amore recensione

“Piccolo Miracolo”: la favola metropolitana con Greta Scarano e Marco D’Amore ha un gran cuore ma qualche cliché di troppo. La recensione

Esce giovedì 25 giugno al cinema il nuovo film diretto da Guido Chiesa con una coppi...
Francesca Caon, intervista all'esperta di PR

Francesca Caon, l'esperta avvisa: "Le pubbliche relazioni possono prevenire crisi devastanti, guardate il caso Signorini e Ferragni" - Intervista

Nell'intervista video di Libero Magazine abbiamo parlato dell'importanza delle pubbl...
Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli spara a zero su Garlasco: “Dovrebbero ricoverarvi tutti”. Lo sfogo contro il circo mediatico

La giudice di Ballando e conduttrice de L’Isola dei Famosi ha ‘sgridato’ le tv per l...
Alex Zanardi morto

Alex Zanardi, il suo coraggio aveva fatto cantare anche Guccini: il vero significato di Ti insegnerò a volare con Roberto Vecchioni

Un atleta, un uomo, ma anche un padre, un marito e un amico: Alex Zanardi è stato tu...
centioni

Niccolò Centioni contro alcuni media: "Basta clickbait, mi hanno aggredito", lo sfogo dopo I Cesaroni 7

L'attore de I Cesaroni fa chiarezza sulle polemiche esplose nelle scorse settimane e...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Francesca Coppola

Francesca Coppola
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Gabriella Pession

Gabriella Pession
Megan Montaner

Megan Montaner

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963