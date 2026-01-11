Francesca Tocca su Raimondo Todaro: "Diceva che era single ma era fidanzato in casa. E' finita per le sue mancanze di rispetto" La ballerina svela a Silvia Toffanin retroscena inediti e molto dolorosi della separazione dall'ex

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Tra gli ospiti della puntata di domenica 11 gennaio 2026 di Verissimo, c’è anche Francesca Tocca. L’amatissima ballerina di Amici è tornata nello studio Mediaset per raccontarsi a Silvia Toffanin.

L’intervista con la ballerina torna sulla separazione da Raimondo Todaro. Finora Francesca Tocca aveva sempre usato parole di grande affetto per parlare dell’ex, con Silvia Toffanin invece si sfoga, rivelando retroscena mai raccontati della loro separazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Francesca Tocca: i retroscena della separazione con Raimondo Todaro

"Per ora non siamo separati legalmente, per ora non abbiamo parlato di questo, però siamo separati e però devo dire che sono serena, lavoro, mi occupo molto di Jasmine che sta con me a Roma, mentre Raimondo sta lavorando più a Catania", dice la ballerina. Silvia Toffanin a quel punto, le fa ascoltare l’intervista rilasciata dall’ex a Verissimo, in cui il coreografo dice: "Io non la vedevo felice, sorrideva poco, qualcosa l’avevo sbagliata, questo ha poi spento anche me e, a un certo punto, sono arrivato a non sopportarla più questa cosa qua" dice Raimondo Todaro, aggiungendo che la ex ha un carattere particolare e non è facile starle accanto. Anche lui si dice sereno della decisione presa.

E subito il pubblico si rende conto che, il motivo dell’intervista a Francesca Tocca è proprio una risposta, di fuoco, alle parole dell’ex. La ballerina infatti, è molto delusa e arrabbiata, e dice: "Venire qua e dire che io non ero felice non mi è piaciuta questa cosa: Io avevo dei motivi, e lui li sa molto bene". E spiega: "Se tu manchi di rispetto, mi fai perdere la fiducia e nonostante questo riprovarci, usare la scusa che tornavi a casa e non mi trovavi felice, per mancarmi di nuovo di rispetto, lì ho detto basta". A questo punto, scoppia in lacrime, e svela la sofferenza provata in questi mesi, mai trapelata prima.

"Ho fatto tante interviste, non mi sono mai sentita di andare nei particolari, però quando tu (Todaro ndr) vieni in tv, se proprio vuoi parlare, parla fai l’uomo, non mi mancare di rispetto dilla la verità, prenditi la tua responsabilità, io avrei potuto dire solo una parola per far capire il suo torto. Tu hai fatto il massimo? Non credo".

Ea questo punto la domanda di Silvia Toffanin è inevitabile: "Lui ti ha tradito?" La risposta: "Non voglio entrare nei dettagli, ha tradito la mia fiducia sicuramente, più di una volta." E aggiunge: "Io anche ho mancato di rispetto, quando ci siamo lasciati e mi sono frequentata con un altro ragazzo, ma anche lì c’erano tante cose dietro che non ho mai raccontato e mai racconterò. Hai sentito solo belle parole da parte mia su di lui finora, fa male più a me dire questo, non posso stare sempre zitta, basta"

"Raimondo Todaro aveva una fidanzata a Catania e veniva a Roma continuando il nostro rapporto come se non ci fossimo separati"

"Tu eri riuscita a perdonare?" chiede la conduttrice. "Ci siamo lasciati, ma l’amore non era finito. Io ho scoperto delle cose, è vero che non mi trovava a casa felice, però è perché c’erano delle mancanze, degli errori suoi che mi hanno tanto deluso. Però, non pensavo di lasciarlo, pensavo che avremmo superato anche un altro periodo di crisi. La prima volta che ci siamo lasciati, 5 anni fa, è perché davanti alla crisi lui si stava cercando casa, io non lo sapevo, l’ho saputo del padre. Era la prima crisi, perché noi abbiamo avuto una storia d’amore bellissima fino alla prima rottura di 5 anni fa. Però si sono messe in mezzo altre persone e quando ho saputo che cercava casa l’ho lasciato. Poi siamo tornati insieme e non è stato semplice." Poi svela: "Lui quando è venuto qua a Verissimo ha detto che era single, in realtà lui è stato fidanzato in casa con una ragazza catanese, da aprile, c’è stato un po’ di mesi con questa ragazza. Ora non lo so perché, tra l’altro, ultimamente ci siamo un po’ allontanati, volutamente".

E continua: "La rabbia non c’è più, ed è questo il problema. Noi ci siamo lasciati l’anno scorso, ma nel giro di poco è come se non ci fossimo mai lasciati e questa cosa da una parte mi faceva piacere perché il sentimento per lui c’era, (ora mi sta aiutando lui a mandarlo via), ma dall’altra mi faceva male. Lui aveva questa ragazza a Catania, veniva a Roma e si comportava come sempre, e questo mi faceva male perché non mi lasciava andare avanti. Io ho scoperto di questa ragazza e che l’ha portata a casa, e questa è stata un’altra delusione".

Sulla sua vita privata attuale Francesca Tocca dice: "Ho frequentato un ragazzo per qualche settimana, Davide, ma gliel’ho subito detto che uscivo da un matrimonio, da un casino, ma in questo momento ho capito che ho bisogno proprio di stare sola in questo momento, non voglio nessuno."

"Come reagirà Raimondo a questa intervista?" chiede Silvia Toffanin e la ballerina conclude: "Eh lo so, però, buona sì, ma fessa no". E chiude: "Anche a Raimondo auguro tanta serenità e una donna felice al suo fianco".

Potrebbe interessarti anche