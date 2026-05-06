Francesca Tocca e lo 'smacco' a Raimondo Todaro: cosa ha fatto dopo le dolci dichiarazioni al Grande Fratello Vip La risposta silenziosa di Francesca Tocca a Raimondo Todaro: cosa è successo dopo le parole del coreografo al Grande Fratello Vip.

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Francesca Tocca vola a Vienna con Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta. L’artista in gara con Per sempre sì porta sul palco dell’Eurovision 2026 i protagonisti del videoclip diventato virale dopo la vittoria a Sanremo 2026. Nessun corpo di ballo scelto ad hoc per il prestigioso palco internazionale: l’artista, forse anche per una questione di scaramanzia, non cambia e punta sullo stesso assetto che ha reso iconica la coreografia ballata dai due danzatori. La Tocca ha appena condiviso le immagini dell’arrivo a Vienna e sembrano essere anche una risposta alle ultime parole del suo ex marito Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip.

Francesca Tocca a Vienna: la risposta elegante alle ultime dichiarazioni di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, attualmente concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato ieri sera del matrimonio con Francesca Tocca. Un amore folle finito male, anche se i due continuano a essere buoni genitori per il bene della loro unica figlia Jasmine. Nonostante il coreografo siciliano abbia trovato di nuovo l’amore a poco dalla fine del matrimonio, ha pronunciato una frase sulla Tocca che non è certo passata inosservata: "La risposerei sempre". La maturità e l’affetto con cui ha parlato della madre di sua figlia, suggeriscono un amore che non si spegne nel giro di poco tempo e che rimane impresso per sempre nel cuore e nell’anima di una persona. Nel corso della sua ultima intervista a Verissimo, invece, la ballerina ha mostrato delusione e risentimento per la nuova storia d’amore di Todaro: le stories da Vienna sono una sottile vendetta dopo le rivelazioni di ieri sera?

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Tocca e Todaro: è tutto finito per la coppia di ballerini?

Se Todaro continua a parlare benissimo (e spesso) della madre di sua figlia, Francesca Tocca preferisce mantenere il silenzio social e televisivo. Viene spontaneo pensare però a un collegamento tra la sentita confessione di ieri sera al Grande Fratello Vip e le Instagram stories da Vienna. Sembrano quasi una frecciatina per comunicare distacco e concentrazione sul lavoro, senza distrazioni. Per la ballerina è un’occasione importante. Grazie all’invito di Sal Da Vinci, infatti, avrà l’opportunità di calcare uno dei palchi più importanti d’Europa, farsi conoscere e ammirare per il suo talento e la sua bellezza. Le parole dell’ex marito le avranno fatto sicuramente piacere, ma nel suo presente, sembra esserci la grande occasione a Vienna con Marcello Sacchetta e le note di Per sempre sì.

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