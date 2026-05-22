Francesca Tocca svela il dietro le quinte dell'Eurovision (e la verità sul bacio): il commento di Marcello Sacchetta è virale
Francesca Tocca ha pubblicato il backstage dell'Eurovision. Marcello Sacchetta ha risposto così.
Si continua a parlare dell’Eurovision Song Contest e della coreografia interpretata da Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, i due ballerini che hanno accompagnato Sal Da Vinci in questa esperienza. Non solo il balletto, a catturare l’attenzione è stato anche il bacio che si sono scambiati proprio sul palco della kermesse europea.
Sacchetta e Tocca hanno infatti interpretato i due sposi e, dopo l’esibizione, molti italiani hanno iniziato a chiacchierare sulla loro forte intesa. Le indiscrezioni parlano anche di un certo avvicinamento avvenuto nel dietro le quinte dell’Eurovision, anche se i diretti interessati – soprattutto Marcello Sacchetta – hanno smentito qualsiasi tipo di rumour.
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Francesca Tocca e il post sull’Eurovision, Sacchetta commenta così
Dopo la fine dell’Eurovision, che ha visto quest’anno trionfare la cantante Dara della Bulgaria, Francesca Tocca è stata in silenzio per qualche giorno, lasciando correre tutti i gossip sui suoi confronti. Solamente ora ha pubblicato un post con il quale ha ricordato tutte le emozioni vissute grazie a questa esperienza. La ballerina ha infatti postato foto e video su quello che è successo nel backstage, tra balli, risate, adrenalina e tanta emozione.
"I viaggi che ti restano nel cuore", ha scritto lei, mostrandosi ai followers il momento esatto che ha seguito la loro performance sul palco di Vienna. Lei vestita da sposa insieme a Sal Da Vinci e a Marcello Sacchetta. Proprio quest’ultimo ha commentato sotto il post, nonostante i tanti gossip che hanno interessato entrambi nell’ultimo periodo.
Il ballerino ha infatti risposto con un cuore nero, a cui lei ha replicato con un emoji che rappresenta un bacio rosso. Un gesto che ha sicuramente fatto parlare, soprattutto considerando che al centro dell’attenzione mediatica è stato in questi giorni proprio il bacio che i due si sono scambiati durante la loro performance all’Eurovision. La ballerina non ha detto altro, ma intanto Marcello Sacchetta ha smentito un loro flirt, affermando che tra di loro c’è sempre stato solo un grande rapporto professionale, oltre che tanta stima e affetto.
La smentita di Marcello Sacchetta dopo i gossip
Nell’intervista rilasciata a Libero Magazine, Marcello Sacchetta ha parlato del motivo che l’ha portato a puntare su Francesca Tocca per questa esperienza europea. I due si conoscono infatti dai tempi di Amici e con lei c’è sempre stato un grande feeling. In più, la ballerina ha alle spalle un’esperienza solida e, a suo parere, l’immagine di loro due insieme andava benissimo. "Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico, e la sceglierei altre mille volte", ha infine concluso.
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