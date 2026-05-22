Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Francesca Tocca svela il dietro le quinte dell'Eurovision (e la verità sul bacio): il commento di Marcello Sacchetta è virale

Francesca Tocca ha pubblicato il backstage dell'Eurovision. Marcello Sacchetta ha risposto così.

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

francesco tocca sacchetta social
Rai Play / Mediaset Infinity

Si continua a parlare dell’Eurovision Song Contest e della coreografia interpretata da Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, i due ballerini che hanno accompagnato Sal Da Vinci in questa esperienza. Non solo il balletto, a catturare l’attenzione è stato anche il bacio che si sono scambiati proprio sul palco della kermesse europea.

Sacchetta e Tocca hanno infatti interpretato i due sposi e, dopo l’esibizione, molti italiani hanno iniziato a chiacchierare sulla loro forte intesa. Le indiscrezioni parlano anche di un certo avvicinamento avvenuto nel dietro le quinte dell’Eurovision, anche se i diretti interessati – soprattutto Marcello Sacchetta – hanno smentito qualsiasi tipo di rumour.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Francesca Tocca e il post sull’Eurovision, Sacchetta commenta così

Dopo la fine dell’Eurovision, che ha visto quest’anno trionfare la cantante Dara della Bulgaria, Francesca Tocca è stata in silenzio per qualche giorno, lasciando correre tutti i gossip sui suoi confronti. Solamente ora ha pubblicato un post con il quale ha ricordato tutte le emozioni vissute grazie a questa esperienza. La ballerina ha infatti postato foto e video su quello che è successo nel backstage, tra balli, risate, adrenalina e tanta emozione.

"I viaggi che ti restano nel cuore", ha scritto lei, mostrandosi ai followers il momento esatto che ha seguito la loro performance sul palco di Vienna. Lei vestita da sposa insieme a Sal Da Vinci e a Marcello Sacchetta. Proprio quest’ultimo ha commentato sotto il post, nonostante i tanti gossip che hanno interessato entrambi nell’ultimo periodo.

Il ballerino ha infatti risposto con un cuore nero, a cui lei ha replicato con un emoji che rappresenta un bacio rosso. Un gesto che ha sicuramente fatto parlare, soprattutto considerando che al centro dell’attenzione mediatica è stato in questi giorni proprio il bacio che i due si sono scambiati durante la loro performance all’Eurovision. La ballerina non ha detto altro, ma intanto Marcello Sacchetta ha smentito un loro flirt, affermando che tra di loro c’è sempre stato solo un grande rapporto professionale, oltre che tanta stima e affetto.

La smentita di Marcello Sacchetta dopo i gossip

Nell’intervista rilasciata a Libero Magazine, Marcello Sacchetta ha parlato del motivo che l’ha portato a puntare su Francesca Tocca per questa esperienza europea. I due si conoscono infatti dai tempi di Amici e con lei c’è sempre stato un grande feeling. In più, la ballerina ha alle spalle un’esperienza solida e, a suo parere, l’immagine di loro due insieme andava benissimo. "Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico, e la sceglierei altre mille volte", ha infine concluso.

Potrebbe interessarti anche

francesca tocca marcello sacchetta flirt

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, flirt in corso? Cosa è successo nel backstage dell'Eurovision: le indiscrezioni

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sono finiti al centro del gossip dopo la loro c...
Marcello Sacchetta e Giuliano Peparini

Eurovision 2026 di Sal Da Vinci, Sacchetta replica a Peparini dopo le accuse sulla coreografia copiata: “Nemmeno me lo ricordo”

Dal palco dell’Eurovision alla risposta alle accuse: il coreografo difende il lavoro...
Giuliano Peparini, Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta

Eurovision 2026, Peparini gelido su Sal Da Vinci: "La coreografia di Sacchetta somiglia al mio quadro di Amici"

Dalle somiglianze con un celebre quadro di Amici alle parole del coreografo, il caso...
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con il balletto di Marcello Sacchetta

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, la coreografia sul palco di Vienna farà ballare l'Europa: come sarà

Lo spettacolo, così come il balletto sanremese, porterà la firma di Marcello Sacchet...
Francesca Tocca e la 'vendetta' contro Raimondo Todaro: cosa ha fatto dopo le dolci dichiarazioni al Grande Fratello Vip

Francesca Tocca, cosa ha fatto dopo le dolci parole di Raimondo Todaro al Gf Vip: c'entra Sal Da Vinci

La risposta silenziosa di Francesca Tocca a Raimondo Todaro: cosa è successo dopo le...
Sal da Vinci

Sal Da Vinci da record all’Eurovision 2026, 'Per Sempre Sì' travolge tutti i rivali: la classifica (sorprendente) che lo avvicina alla vittoria

“Per sempre sì” di Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming su Spotify: dietr...
marcello sacchetta intervista

Marcello Sacchetta si rivela: "Sceglierei Francesca Tocca altre mille volte. Sanremo? Se Stefano De Martino chiama, io ci sono" - Intervista

In questa intervista a Libero Magazine, Marcello Sacchetta si racconta senza filtri ...
Sal Da Vinci - Eurovision Song Contest

Sal Da Vinci, quanto guadagna all’Eurovision 2026: il suo cachet è sorprendente

Tutto pronto per L’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna che vedrà la partecipazion...
Sal Da Vinci

Finale Eurovision 2026, Sal Da Vinci canta e poi scoppia a piangere: "Viene giù tutta l'Arena"

Energia ed emozione per Sal Da Vinci. L'ultima esibizione di Sal Da Vinci a Vienna e...

Enel

Caldo in arrivo

Come risparmiare in bolletta nei mesi più caldi

LEGGI

Personaggi

Giuliano Peparini

Giuliano Peparini
Noam Bettan

Noam Bettan
Federica Abbate

Federica Abbate
Monroe

Monroe

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963