Francesca Tocca cade davanti a tutti a un evento, la reazione dell'ex Raimondo Todaro La disavventura della ballerina, commentata sui social dall'ex ancora presentissimo nella sua vita: cosa è successo

Inizio di anno 2026 col botto per Francesca Tocca. E’ la stessa ballerina di Amici a raccontarlo sul suo profilo Instagram. Eh sì, perchè il botto di Capodanno, lei lo ha fatto, letteralmente, ma non se ne vergogna di certo, anzi condivide la sua disavventura sui suoi social dove, a un certo punto arriva anche il commento ironico del suo storico ex, Raimondo Todaro, ma cosa è successo.

Francesca Tocca cade, e Raimondo Todaro commenta ironico

"Come iniziare il 2026 col botto", scrive Francesca Tocca postando un video del suo Capodanno. Nel video la ballerina, più bella che mai, fasciata in un lungo, scollatissimo e aderentissimo abito dorato che le mette in risalto il corpo perfetto e il fascino magnetico, cammina lenta e sinuosa davanti a un pubblico numeroso. Francesca Tocca era stata infatti invitata a partecipare a un evento di fine anno, in qualità di modella di una sfilata di moda.

Proprio mentre sfila, sfruttando tutto il suo charme per mettere in mostra lo splendido vestito che indossa e che la fa ancora più bella, per la storica ballerina di Amici avviene qualcosa di assolutamente non previsto. La passerella infatti inizia su un palcoscenico, per poi proseguire in sala, ci sono dunque delle piccole scale da scendere durante la sfilata.

E proprio queste scale si rivelano una trappola per la modella che, scendendo i gradini ne manca uno e cade, per poi riprendersi molto velocemente e continuare il suo show, Un momento insomma, un po’ imprevisto e imprevedibile, di cui però Francesca Tocca non si vergogna affatto, tanto da postarlo con molta autoironia sul suo profilo Instagram dove in pochi minuti arriva una pioggia di commenti, molti dei quali le fanno i complimenti per la "classe anche nel cadere".

In questa valanga di commenti, spunta anche la faccina di una scimmietta che si copre gli occhi in segno di imbarazzo: solo una emoticon che dice tutto, nessuna parola. A postarla è lo storico ex di Francesca Tocca, Raimondo Todaro, che evidentemente continua a seguire le vicende della ex e madre di sua figlia Jasmine sui social.

I due d’altronde, dopo una storia lunghissima, costellata negli ultimi anni di alti e bassi, sono arrivati a lasciarsi, ma da quel momento hanno sempre parlato l’una dell’altro con grande affetto, arrivando addirittura la ballerina a dire che con Raimondo Todaro l’amore non finirà mai, anche se cambia forma. E insomma, il modo in cui ancora interagiscono e vengono spesso avvistati insieme, continua ad alimentare la speranza dei fan e anche qualche gossip che ogni tanto si riaccende su un possibile ritorno di fiamma: una storia infinita, insomma.

