Francesca Rettondini: "Con l'Alzheimer ho imparato a entrare nel mondo dell’altro. Le più grandi risate con mia mamma nei suoi ultimi anni" L'attrice e produttrice si racconta a Libero Magazine tra Il cioccolatino, nato dall'esperienza con la madre malata, il rapporto con il gossip e il nuovo film dedicato al giornalista Cosimo Cristina

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Francesca Rettondini arriva al Villammare Festival Film&Friends con una storia che per lei non è soltanto cinema. È protagonista e produttrice de Il cioccolatino, cortometraggio diretto e sceneggiato da Rosario Petìx che affronta il tema dell’Alzheimer partendo da un’esperienza profondamente personale: la malattia della madre. Un progetto nato dalla necessità di raccontare, ma anche di elaborare un dolore e trasformarlo in qualcosa che potesse parlare agli altri.

Attrice, conduttrice e produttrice, Rettondini ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo italiano, dal cinema alla fiction fino a un’esperienza internazionale in Ghost Ship. Oggi rivendica però una scelta precisa: non rimanere schiava di un mestiere che, con il passare degli anni, cambia regole e prospettive. Guarda al futuro con nuovi progetti, tra cui un lungometraggio dedicato a Cosimo Cristina, il giornalista ucciso dalla mafia negli anni Sessanta.

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Intervista a Francesca Rettondini: "Con mia madre malata ho scoperto un mondo nuovo"

A Villammare porta Il cioccolatino, un cortometraggio che affronta l’Alzheimer. Da dove nasce l’esigenza di raccontare una storia così delicata?

Nasce da un fatto personale. Mia mamma si è ammalata di Alzheimer piuttosto giovane: le prime avvisaglie sono arrivate già intorno ai 55-56 anni, mentre la fase più importante è arrivata verso i 70. È una malattia che scopri giorno dopo giorno e che, ancora oggi, è considerata irreversibile. Avendo vissuto questa esperienza in prima persona, ho sentito l’esigenza di raccontarla e di sensibilizzare, ma senza rappresentare soltanto la parte straziante del percorso tra il malato e la famiglia. Volevo lasciare una specie di poesia.

Quanto è stato difficile, da figlia, entrare in un progetto del genere?

Non è stato difficile, è stata proprio una volontà. Quando scopri la malattia, ti trovi davanti a test, esami, protocolli e a un grande senso di smarrimento. Poi ho scoperto che esistono anche centri di sostegno per le famiglie, perché non sono soltanto i malati a essere spiazzati: lo sono anche le persone che gli stanno accanto. Ho capito che non esistono soltanto dei protocolli per affrontare la malattia, ma anche modi diversi per cercare una comunicazione.

E lei questa comunicazione è riuscita a trovarla?

Ho capito che la cosa più frustrante è cercare continuamente di riportare nel presente una persona che non c’è più come prima. Le chiedi: "Mamma, ti ricordi chi sono?", ma magari lei non riesce a ricordarlo. E allora ho pensato: perché non entro io nel suo mondo? È inutile continuare a cercare di riportarla nel mio. Ho cercato una via di comunicazione dentro quell’oblio e ho trovato un’anima bellissima, un amore grandissimo fatto di abbracci, sguardi, telepatia.

È stato anche un modo per ritrovare sua madre?

Non ho ritrovato la mamma di prima, ma ho ritrovato una mamma nuova e, in qualche modo, anche una figlia nuova. È stato il rapporto più grande e importante che io abbia mai avuto con lei. Le più grandi risate ce le siamo fatte proprio negli ultimi anni della sua vita. Una cosa apparentemente tragica si è trasformata nel periodo più completo che abbia mai vissuto con mia mamma.

Quindi Il cioccolatino è stato anche terapeutico per lei?

Forse più che raccontarlo agli altri avevo bisogno di raccontarlo a me stessa. Avevo bisogno di buttare fuori tante cose. Ma c’è anche un messaggio che vorrei arrivasse alle famiglie: la speranza non deve morire davanti a quello che ti dice un protocollo. Devi cercare un codice nuovo per comunicare con quella persona. È come entrare in un mondo che non conosci: devi trovare la chiave d’accesso.

"La fiction continua a riproporre gli stessi filoni. E il gossip è una piaga"

Lei ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo e oggi rivendica anche la scelta di cambiare direzione. Quanto è difficile liberarsi dalla "dipendenza" dal set?

Questo lavoro è una droga dalla quale è difficile liberarsi. Noi vogliamo ritrovare il set, perché è qualcosa che ti manca e da cui è difficile staccarsi. Ma se ti si offre un’occasione e hai deciso di cambiare direzione, come ho fatto io, devi avere la forza di farlo. Se riesci a staccarti, hai vinto; altrimenti diventi schiavo. Guardo colleghe che non sono mai riuscite a liberarsi da questa schiavitù e le vedo soccombere. Ci sono persone che hanno 60 anni e pensano ancora di averne 20, ma non è così: il tempo cambia, l’età avanza e bisogna rendersene conto. Lasciarsi alle spalle il passato, a volte, è una buona cosa. Non puoi arrivare a 70 anni e truccarti come quando ne avevi 20: diventa ridicolo. Ti schiavizzi da sola ed è brutto.

Come è cambiato il suo modo di scegliere i progetti?

Mi piacerebbe dirti che ho sempre fatto delle scelte precise, ma non è così. A volte ho accettato anche dei film che, con il senno di poi, considero brutti, per vanità. Però il set ti dà qualcosa: è una famiglia momentanea, perché noi che facciamo questo lavoro siamo un po’ nomadi. A un certo punto, però, ho capito che dovevo rimboccarmi le maniche e cambiare direzione.

Che cosa non funziona, secondo lei, nella fiction italiana di oggi?

C’è questa abitudine di rispolverare ciclicamente gli stessi filoni. Penso al crime, al poliziotto, che va avanti da decenni. Ma basta! È sempre la stessa cosa. Oggi il pubblico ha molte più possibilità grazie allo streaming. Anche lì, però, contesto la tendenza ai thriller infiniti e angoscianti in cui alla fine non si dice niente. Dico questo, ma poi le guardo comunque tutte le serie.

C’è invece qualcosa che ha visto e l’ha colpita particolarmente di recente?

Mi è piaciuto tantissimo The Disaster Artist di James Franco, una storia vera incredibile. Mi piace quando il cinema racconta qualcosa che non ti aspetti. Tra gli italiani stimo moltissimo Marco Bellocchio e la sua scelta degli attori. Adoro Fausto Russo Alesi e Fabrizio Gifuni. Bellocchio ha una scelta degli interpreti che garantisce la resa della sua scrittura e della sua idea cinematografica. È geniale, potrebbe essere il mio mito dei giorni moderni. E poi c’è Luca Guadagnino.

Lei ha conosciuto anche il lato più invasivo della popolarità. Quanto è importante oggi riuscire a proteggersi dal gossip? Lei sente di avercela fatta?

Non ce la fai a proteggerti dal gossip. Quando sono andata in Australia per girare il film Ghost Ship, mi sono trovata i paparazzi a Brisbane. E mi sono chiesta: chi gli dà la forza e i soldi per affrontare un viaggio del genere? Lì mi sono sentita sopraffatta. La tua privacy e la tua identità si disperdono tra commenti e cattiverie dei giornalisti e del pubblico.

Oggi, con i social, pensa che sia ancora peggio?

Meno male che all’epoca non c’erano i social. Oggi sono massacranti. Non hai speranze di sopravvivere a questo massacro mediatico: è una brutta bestia, una piaga di questa società per tutte le persone che si mettono sui social. Io, infatti, non posto sui miei social da ottobre. È una scelta: non ne ho voglia.

E nel frattempo sta lavorando a un nuovo film. Cosa può anticiparci?

Ho realizzato il mio primo lungometraggio importante di produzione. È una storia che ho realizzato con il mio compagno e che nasce da un libro e da una vicenda vera: l’omicidio di Cosimo Cristina, il primo giornalista ucciso dalla mafia, negli anni Sessanta. È una storia che è stata fatta passare per un suicidio. Il film è complesso, attraversa gli anni Sessanta e gli anni Novanta in una dimensione anche onirica. Lo abbiamo realizzato alla fine del 2025 e poi montato.

Perché oggi è importante raccontare la storia di Cosimo Cristina?

Perché non è una storia morta e sepolta. È molto più attuale di quanto sembri. Cosimo Cristina è un esempio di quello che nel mondo giornalistico non è mai cambiato: aveva solo voglia di dire la verità. Questa storia deve diventare una bandiera per chi fa il vostro lavoro. Il film sarà una battaglia e deve esserlo, altrimenti lo abbiamo fatto per niente. Non è un film di mafia raccontato attraverso il cliché: racconta l’oblio in cui ha vissuto questo ragazzo e la sua famiglia, che non ha mai avuto una risposta perché la sua morte è passata per un suicidio.

Dopo tanti anni, quindi, non ha mai smesso davvero di inseguire il cinema?

Questo lavoro è una droga dalla quale è difficile liberarsi. Se riesci a staccarti quando capisci che è arrivato il momento di cambiare direzione, hai vinto. Altrimenti diventi schiavo. Io ho scelto di rimanere nell’ambito, ma di cambiare ambito in fretta, appena ho capito che non era più come una volta. Ho avuto la fortuna di lavorare anche in America e con Warner Bros. Oggi continuo a cercare storie che abbiano qualcosa da dire. E questa, quella di Cosimo Cristina, credo sia tra quelle. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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