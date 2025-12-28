Francesca Pascale accusa Paola Turci: "Con lei una relazione tossica”. Poi la rivelazione su Berlusconi L'ex compagna del Cavaliere si è confessata tra passato e presente, ricordando con trasporto gli anni trascorsi al fianco del leader di Forza Italia. Ecco i dettagli.

Francesca Pascale rompe il silenzio sulla sua vita privata. In una lunga intervista concessa oggi al Corriere, l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha ripercorso le sue origini e il rapporto con il Cavaliere. Non è mancata poi una stilettata a Paola Turci, con cui la Pascale si era unita civilmente nel 2022, salvo poi mettere fine al rapporto tra veleni reciproci. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Francesca Pascale, l’attacco a Paola Turci dopo la separazione

Nell’intervista rilasciata oggi dal Corriere della Sera, Francesca Pascale ha avuto soltanto parole d’amore e ammirazione per l’ex compagno Silvio Berlusconi. Lo stesso non si può dire, invece, per Paola Turci, compagna della Pascale fino a pochi anni fa. "La mia unione civile? È stata una relazione tossica", ha ammesso con rammarico, "non ero pronta dopo Berlusconi, era un chiodo schiaccia chiodo".

Secondo Pascale, la storia con Paola Turci è stata segnata anche da un fondo di ipocrisia. "Ma mi prendo la mia responsabilità", ha spiegato, "di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro". Questa accusa centra quindi il cuore del conflitto: per Francesca, Turci criticava apertamente Silvio ma non aveva problemi a sfruttare le comodità finanziarie legate al loro rapporto passato, inclusa la residenza nella sua abitazione. Un doppio standard che avrebbe reso la storia insopportabile, fino alla rottura dopo quattro anni di convivenza ufficiale.

Le rivelazioni di Pascale su Silvio Berlusconi.

Solo dopo aver chiuso il discorso su Turci, Pascale è tornata a parlare di Silvio Berlusconi, con cui ha condiviso 15 anni di rapporto intenso. "La verità è che tra di noi non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati", ha rivelato al Corriere. "Io ho conosciuto il Presidente quando aveva 69 anni ed era un uomo forte e libero", ha aggiunto, "Ho vissuto tutto il bello possibile". La rottura arrivò per ragioni differenti: "Berlusconi diceva che avevo bisogno di libertà, che non poteva farmi vivere la sua vecchiaia e non voleva imprigionarmi. La situazione diventò fragile per tanti motivi".

Infine, ecco tutta la verità sulla presunta buonuscita che il Cavaliere le avrebbe garantito dopo la fine della loro storia: "No, non ho avuto buonuscita perché ho avuto una vita piena di cose bellissime che mi ha dato Silvio Berlusconi. Da quando sono entrata nella sua vita mi ha sempre sostenuto, mantenuto, riempito di doni: dal suo tempo alle case, a un patrimonio che mi ha permesso di costruire una società immobiliare e di vivere nel totale privilegio, grazie al quale riesco anche ad aiutare i miei amici". Oggi, Francesca Pascale si è sistemata in un casale senese con 11 cani, realizzando un sogno che aveva da sempre. Lontana da Roma e da Milano, ha trovato pace nella campagna toscana, chiudendo con il passato: "Mi sono decisa dopo essermi separata da Silvio. C’era solo il terreno".

