Francesca Neri, morto annegato il compagno Silvano Loia: chi era l'uomo che le aveva restituito la felicità dopo Claudio Amendola L'allarme è scattato dopo che il 52enne non era rientrato sulla spiaggia. Il corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio dopo ore di ricerche

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

IPA

CONDIVIDI

Per Francesca Neri, il dolore più privato, diventa improvvisamente pubblico. È morto Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice. Una tragedia consumatasi in mare, sul litorale laziale, che ha interrotto nel modo più drammatico una storia d’amore rimasta per anni lontana dal rumore del gossip. Era entrato in acqua nella mattinata di sabato 29 agosto, sulla spiaggia di Sant’Agostino, a Tarquinia. Era lì insieme ad alcuni amici e, almeno inizialmente, la sua assenza non aveva fatto scattare l’allarme. Poi l’attesa si è fatta preoccupazione. Loia non tornava a riva e così sono stati chiamati i soccorsi.

Morto Silvano Loia, compagno di Francesca Neri: la dinamica

Sono partite le ricerche della Capitaneria di porto di Civitavecchia, affiancata dai Vigili del Fuoco e dal 118, con l’impiego anche di un elicottero. Le operazioni si sono concentrate lungo il tratto di costa, seguendo anche l’ipotesi che le correnti potessero aver trascinato il corpo lontano dal punto in cui l’uomo era stato visto per l’ultima volta. Nel tardo pomeriggio, la drammatica svolta: il corpo di Loia è stato individuato in mare, nei pressi di Montalto di Castro, a pochi metri dalla riva. A recuperarlo è stato un vigile del fuoco. Restano da chiarire le circostanze della morte e, tra le ipotesi al vaglio, c’è quella di un possibile malore. Ma chi era Silvano Loia? Al di là del legame con Francesca Neri, era un professionista lontano dal mondo dello spettacolo. Romano, 52 anni, lavorava per Rai Way, società del gruppo Rai che si occupa della rete di diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo, dove aveva ricoperto un ruolo manageriale nel settore Procurement. E proprio la discrezione era stata una delle caratteristiche della sua relazione con l’attrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Francesca Neri e Silvano Loia: l’amore lontano dai riflettori

La loro storia era emersa pubblicamente soltanto nel 2024, quando i paparazzi li avevano immortalati insieme a Firenze, in occasione del sessantesimo compleanno di Francesca Neri. Da quel momento, però, nessuno dei due aveva trasformato il rapporto in materia da copertina. Poche apparizioni, pochissime dichiarazioni e soprattutto nessuna voglia di esporre la propria intimità. Per Neri, quella relazione era arrivata dopo la lunga storia con Claudio Amendola, durata 25 anni e terminata con la separazione nel 2022. Un nuovo capitolo sentimentale che l’attrice aveva raccontato come un momento di ritrovata libertà e serenità. Loia, invece, era rimasto sempre un passo indietro rispetto ai riflettori. Il compagno di una delle attrici più note del cinema italiano, senza però diventare un personaggio da cronaca rosa. Oggi, proprio quella riservatezza rende ancora più difficile conoscere qualcosa della loro vita insieme. Restano le immagini di una coppia che aveva scelto di proteggere il proprio spazio privato e una tragedia improvvisa che, in poche ore, ha trasformato una storia vissuta lontano dai riflettori in una notizia che nessuno avrebbe voluto raccontare.

Potrebbe interessarti anche