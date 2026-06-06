Francesca Michielin si sposa: chi è il fidanzato Davide Spigarolo e come si sono conosciuti Francesca Michielin sta per pronunciare il Sì con il fidanzato Davide, con cui ha una relazione che dura ormai da quattro anni.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Fiori d’arancio per Francesca Michielin e il suo fidanzato Davide Spigarolo, con cui ha una storia d’amore ormai da quattro anni. Una relazione tenuta distante dalle luci dei riflettori e che è cresciuta giorno dopo giorno, fino a trasformarsi in un legame destinato a durare tutta una vita.

L’annuncio delle nozze è stato fatto dalla Gazzetta di Venezia, che ha appunto fatto sapere che sono state affisse le pubblicazioni nei comuni di residenza di entrambi: Bassano del Grappa per lei, Morostica per lui. La stessa Michielin ha rivelato in passato, nel corso di qualche intervista, di aver avuto sin da piccola il sogno di indossare l’abito bianco e pare che ora questo desiderio stia per concretizzarsi. Il prossimo 12 giugno ci sarà l’uscita del suo nuovo album e, dopo il tour, dovrebbe essere celebrato il matrimonio, che potrebbe quindi avere luogo verso la fine dell’estate. Le voci dicono inoltre che i due futuri sposi abbiano in mente una festa molto intima e lontana dal clamore mediatico.

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Chi è Davide Spigarolo, il fidanzato di Francesca Michielin

La coppia è sempre stata molto riservata, non esponendosi troppo e non condividendo dettagli sulla propria vita sentimentale. Un amore vissuto lontano dai riflettori ma che sembra essere molto solido, tanto che Michielin e il suo Davide hanno ora deciso di pronunciare il tanto atteso – e fatidico – sì.

Colui che ha conquistato il cuore della cantante si chiama appunto Davide Spigarolo e ha 32 anni. Di professione fa il preparatore atletico ma è stato in passato anche un saltatore in alto. Al momento lavora anche come tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera oltre che come osteopata e allenatore della sezione salti del Gruppo Atletico Bassano 1948 di Santa Croce.

L’inizio di una storia d’amore

I due futuri sposi si sono conosciuti sempre nell’ambito musicale e, da quel momento, non si è mai esposta dinnanzi ai riflettori mediatici. Una relazione mai pienamente ufficializzata ma che è stata resa nota solamente mediante dei piccoli indizi social, a cui i fan avevano sicuramente prestato attenzione.

Nel 2024, Michielin e Spigarono sono andati a vivere insieme a Milano. Un passo che la stessa cantante ha raccontato come un’evoluzione naturale di un rapporto già solido. Ora è invece il momento del grande passo, cioè quello che li nominerà marito e moglie. Non si conoscono i dettagli sulla festa di nozze che i due hanno in programma di organizzare, ma si pensa che sarà – quasi sicuramente – all’insegna della musica.

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