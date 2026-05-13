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“Una donna non può saper cantare”: Laura Pausini interviene dopo lo sfogo di Francesca Michielin. Cosa è successo

La cantante ha pubblicato sui social un post in risposta alle continue critiche ricevute negli anni e ai pregiudizi che ogni giorno colpiscono le donne.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Le critiche, i pregiudizi e gli insulti social sono ormai all’ordine del giorno, e se sei un personaggio pubblico questo aumenta a dismisura. Lo sa bene la cantate Francesca Michielin, che negli anni si è vista colpire da critiche di ogni genere, a partire dall’aspetto fisico fino alla cultura, spesso conditi da stereotipi sulle donne che riportano l’umanità indietro di decenni. Di recente, Francesca ha dunque deciso di rispondere a tutto questo una volta per tutte con un lungo post social, nel quale ha pubblicato alcune sue immagini, terribili commenti ricevuti dagli hater e le sue puntuali risposte affidate ai versi della sua ultima canzone "Una donna non può". Al di sotto del post non è mancato il sostegno di tantissimi fan e di un’altra donna altrettanto carismatica: Laura Pausini. Scopriamo di più.

Francesca Michielin risponde agli hater: "Ogni donna non ne può più"

Dopo anni di critiche e insulti sull’aspetto fisico, la cultura, il modo di porsi e le scelte fatte, Francesca Michielin ha deciso di rispondere a tono sui social utilizzando i versi della sua ultima canzone. "Una donna non può essere grassa, magra e neanche minuscola. Dev’essere bella come una bambina poco vistosa. Una donna non può essere istruita né sfoggiare il suo sapere, perché al primo errore verrà punita e fatta cadere. Una donna non può truccarsi troppo ma nemmeno nascondere la sua figura, dev’essere seducente ma rimanere ‘pura’. Una donna non può diventare grande e cambiare, deve restare identica a sé stessa senza strafare. Ogni donna non ne può più ma non sei sola! Ti devo ricordare che le streghe sono qui per stridere e non farsi più controllare". Uno sfogo che mette a tacere tutti gli stereotipi, i pregiudizi e le pressioni alle quali le donne sono sottoposte ogni giorno.

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Francesca Michielin, Laura Pausini interviene in suo sostegno

Al di sotto del post social di Francesca tantissime persone sono intervenute in suo sostegno. Tra queste anche l’iconica Laura Pausini, che nella sua sfavillante carriera si è spesso dovuta confrontare con lo stesso problema. "Aggiungo che non può nemmeno saper cantare. Se no urla. Non può nemmeno avere successo! Sacrilegio! Se no è sicuramente antipatica e se la tiri e allora tutti la odiano. Non può avere personalità, carisma, deve essere una macchina che fa tutto uguale a quello che esiste già e che va bene agli altri. Se no, manca di rispetto e allora fa schifo", ha scritto Laura Pausini, con un chiaro riferimento anche alle critiche ricevute per la sua esibizione alle Olimpiadi di Maliano Cortina 2026.

Infine, l’amara conclusione e la forza che nasce dall’amore di molte altre persone: "La lista è lunga e bisogna essere molto forti dentro e poi mostrare la forza (che in verità non hai) anche fuori. Non tutti i giorni possiamo essere all’altezza di volerci bene e fregarcene dei giudizi pesantissimi di tante persone ma tutti i giorni possiamo ricordarci di non leggerli e provare a sentire l’amore, perché tanta gente lo prova per noi e ci da quel coraggio che a volte è necessario per continuare a fare questo mestiere".

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