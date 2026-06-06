Francesca Michielin si sposa, il matrimonio con Davide Spigarolo tenuto segreto. Il 12 giugno esce il nuovo album Un periodo d'oro per Francesca Michielin, che sposa il suo fidanzato Davide Spigarolo. Il ritorno alla musica atteso per il 12 giugno con Magia Bianca

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Dopo un periodo decisamente difficile, le stelle si sono riallineate alla perfezione. Anche se sembrava impossibile. Per Francesca Michielin questo è senza dubbio uno di quei momenti d’oro. Dopo Dua Lipa, che ha letteralmente monopolizzato Palermo con le sue nozze con Callum Turner, anche la cantautrice vicentina si appresta a vivere la sua favola romantica più bella.

L’indiscrezione rimasta protetta dal massimo riserbo per mesi è finalmente diventata realtà: Francesca convolerà presto a nozze con il fidanzato storico Davide Spigarolo. Un amore solido e lontano dai riflettori del gossip, che dal 2022 vede la trentunenne fare coppia fissa con il preparatore atletico trentaduenne, noto anche per essere il figlio della leggendaria campionessa olimpica Gabriella Dorio.

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Francesca Michielin, il matrimonio con Spigarolo rivelato dalle pubblicazioni

Sebbene l’artista avesse accennato in passato al desiderio di sposarsi durante alcune interviste, la coppia era riuscita a mantenere il segreto sui dettagli pratici. A svelare le carte, come spesso accade, è stata la burocrazia: le pubblicazioni di matrimonio sono apparse ufficialmente nei comuni di residenza dei due futuri sposi, ovvero Bassano del Grappa per Francesca e Marostica per Davide.

Pur non essendoci ancora comunicazioni ufficiali su dove e quando si terranno i festeggiamenti, il conto alla rovescia è formalmente iniziato, dato che il rito dovrà essere celebrato entro i prossimi sei mesi. L’atmosfera intima e l’assoluta riservatezza scelta dai due fanno pensare a una cerimonia blindata, un segreto da custodire gelosamente tra gli affetti più cari prima di condividerlo con il grande pubblico.

Il nuovo album dal 12 giugno

Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, perché il cuore di Francesca batte sempre all’unisono con la sua musica. La notizia del matrimonio arriva infatti con una data cerchiata in rosso sul calendario di tutti gli appassionati: il 12 giugno. Sarà proprio questo il giorno del debutto del suo attesissimo nuovo progetto discografico, intitolato Magia bianca. Un disco intenso e coraggioso, già anticipato dal primo singolo Una donna non può e dal nuovissimo estratto Strega comanda, rilasciato proprio in queste ore.

Si prospetta quindi un’estate a dir poco intensa per la musicista veneta. Oltre ai preparativi per il giorno del sì, Francesca sarà impegnata in un fitto tour estivo che la porterà in giro per l’Italia fino alla fine di agosto. Dopo una breve e meritatissima pausa – che molti indicano già come la finestra perfetta per la celebrazione delle nozze segrete -, la cantante tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei teatri a partire da novembre.

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