Francesca Michielin, le nozze a Bassano del Grappa coperta da 1000 girasoli. Prima canta l'Hallelujia di Haim poi fugge via in Vespa A pochi giorni dall'indiscrezione che la voleva sull'altare, Francesca Michielin ha detto Sì al suo Davide Spigarolo. Le nozze semplici e la fuga in Vespa degli sposi

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Il giorno più bello della vita di Francesca Michielin e Davide Spigarolo è stato una perfetta "sinfonia" di emozioni, celebrata nella meravigliosa cornice della Pieve di Sant’Eusebio a Bassano del Grappa. Venerdì 26 giugno la celebre cantautrice e il suo compagno, cui è legata dal 2022, hanno pronunciato il fatidico "Sì" davanti a pochissimi intimi, regalando ai presenti (e a loro stessi, diciamolo) una giornata indimenticabile.

L’atmosfera che ha accolto gli ospiti è stata a dir poco suggestiva, perché la navata della chiesa in cui la cantante è cresciuta è stata trasformata in un vero e proprio giardino d’estate, coperta da 1000 girasoli che hanno illuminato il percorso dei due giovani, entrati insieme mano nella mano. Per difendere un momento così privato dalla curiosità mediatica, che sapevano si sarebbe scatenata in maniera inevitabile, la coppia ha scelto la massima riservatezza, con una lista di invitati blindata e la strada di accesso temporaneamente chiusa dal servizio di sicurezza. La sposa ha incantato tutti con un abito bianco essenziale, un look ricercato che sembrava riprendere con le atmosfere mistiche, medievali e popolari del suo ultimo album Magia Bianca.

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La sorpresa musicale e le canzoni nell’omelia

La celebrazione è stata ricca di momenti unici. Il protocollo tradizionale è stato infrando, manco a dirlo, perché gli sposi non si sono seduti davanti all’altare, ma si sono posizionati tra i sacerdoti con lo sguardo rivolto verso le proprie famiglie. Poi, a sorpresa, la cantante ha preso il microfono per intonare una toccante versione dell’Hallelujia di Haim.

A rendere ancora più speciale la liturgia è stata l’omelia dell’abate don Andrea Guglielmi, che ha celebrato il rito insieme ad altri due parroci. Il sacerdote ha infatti combinato i testi dei grandi successi di Francesca Michielin (come Distratto, L’amore esiste, Battito di ciglia e Fango in Paradiso) con il mondo dello sport di Davide Spigarolo, ex saltatore in alto, oggi allenatore e figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio.

Il porto sicuro e la fuga in Vespa rossa

Il legame con la famiglia e la vicinanza agli affetti più cari sono stati il filo conduttore dell’intera giornata, soprattutto quando i nonni di Francesca hanno consegnato le fedi e i cugini hanno dedicato parole d’auguri alla coppia. Dopo il rito, i novelli coniugi hanno voluto ringraziare i presenti spiegando che la data scelta custodisce il ricordo del loro primo incontro. Hanno inoltre ricordato con gratitudine il percorso affrontato insieme, superando anche momenti difficili come il delicato intervento chirurgico affrontato dalla cantautrice che oggi vive con un rene solo.

Moglie e marito hanno poi pronunciato una bellissima promessa collettiva ai loro ospiti: "Vogliamo essere un porto sicuro per voi, un luogo in cui chi si sente solo può rifugiarsi". Finita la Messa, dopo il tradizionale lancio del riso e i caldi abbracci sul sagrato, è andata in scena la conclusione che ci saremmo aspettati da lei, ricca com’è di personalità: Francesca Michielin e Davide sono saliti a bordo di una Vespa rossa fiammante e sono fuggiti via verso una location segreta, salutando i passanti e dando inizio a una nuova, splendida avventura.

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