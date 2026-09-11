Francesca Michielin, sorpresa a Venezia 2026: sarà lei a chiudere la Mostra del Cinema. Cosa farà
La cantante vicentina sarà protagonista a Venezia 2026: chiuderà, la Mostra del Cinema con la musica di “Magia Bianca” e, intanto, è tutto pronto per il tour.
Venezia 2026 si prepara a calare il sipario sulla Mostra del Cinema e lo farà anche sulle note di Francesca Michielin. La cantautrice vicentina sarà infatti al centro della cerimonia conclusiva dell’83esima edizione, portando nella Sala Grande del Palazzo del Cinema un assaggio della nuova fase inaugurata con l’ultimo album, Magia Bianca. Un invito prestigioso che arriva dopo un periodo di trasformazione artistica, nel quale Michielin ha scelto di allontanarsi dalle formule già conosciute per costruire un universo più visionario e personale. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.
Francesca Michielin si esibirà alla cerimonia di chiusura di Venezia 2026
Francesca Michielin sarà tra le protagoniste della serata conclusiva della Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove porterà sul palco il suo percorso artistico più recente. L’occasione arriva dopo l’uscita di "Magia Bianca", un album con cui la cantautrice esplora nuove atmosfere e immaginari, mescolando elementi pop, simboli legati al mondo delle streghe e suggestioni medievali per raccontare identità e femminilità attraverso una dimensione sospesa tra sogno e realtà.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le date del tour 2026 di Francesca Michielin
Come vi abbiamo anticipato, Francesca Michielin porta il suo nuovo album sul palco con "Strega comanda Summer Tour", uno spettacolo che alterna l’intimità del trio acustico all’energia della full band. Dopo gli appuntamenti estivi, il tour riparte in autunno con una serie di concerti in tutta Italia. Di seguito, le date:
- 8 novembre – Trento
- 11 novembre – Venezia
- 13 novembre – Torino
- 15 novembre – Ancona
- 16 novembre – Firenze
- 20 novembre – Bari
- 22 novembre – Bologna
- 23 novembre – Trieste
- 25 novembre – Padova
- 28 novembre – Roma
- 1° dicembre – Milano
- 3 dicembre – Napoli
Di cosa parla il nuovo album Magia Bianca, di Francesca Michielin
Il suo nuovo album, intitolato Magia Bianca esplora il tema della libertà e dell’identità femminile attraverso la metafora della stregoneria e del folklore medievale. Pubblicato nel giugno 2026, il progetto si propone come un incantesimo artistico contro l’omologazione e il "tecnofeudalesimo" della società contemporanea. Le otto tracce del disco mettono in scena storie di donne fuori dagli schemi e figure mitologiche come le anguane, intrecciando passato ideale e presente per riflettere sulle discriminazioni attuali e sul divario salariale. Dal punto di vista sonoro, il progetto fonde atmosfere fantasy, canti gregoriani e sonorità trip-hop con moderni sintetizzatori, creando una dimensione sospesa e ricca di contrasti emotivi.
Qui, Michielin affronta l’ambivalenza interiore tra bene e male, traducendo la magia nella forza di cercare sé stessi e deviare dai binari imposti. Arricchito dalle collaborazioni con artisti del calibro di Caparezza e Veronica Lucchesi, l’album rappresenta un viaggio piuttosto coraggioso verso l’autenticità.
Potrebbe interessarti anche
Yoga Radio Estate, pagelle: Noemi trionfa dopo l'incidente (9), Michielin rischia e conquista (7). Ma lo show è la solita minestra (2)
La nuova avventura musicale di Canale 5 parte tra conferme e sorprese: Noemi trova i...
Francesca Michielin, la stilettata a De Gregori e le nozze: “Sono felice”. E lancia la ‘ribellione pop’ con Magia bianca
La cantante tornerà il 12 giugno con un concept album di stampo medioevale. Tra crit...
Francesca Michielin, il nuovo album è un sacrificio espressivo tra grimori e sabba che non convince del tutto. La recensione
Francesca Michielin torna alla musica con "Magia Bianca". Il nuovo album dell'artist...
Francesca Michielin rompe il silenzio sulla malattia: "Non ti senti più te stesso", poi svela il suo mito e la passione nascosta
Il messaggio di Francesca Michielin al Giffoni Film Festival va oltre la musica: “La...
Yoga Radio Estate, anticipazioni 4 agosto: Noemi riappare in tv dopo il capitombolo. Chi canta e scaletta della prima puntata
Debutta su Italia 1 la nuova edizione di Yoga Radio Estate con Enrico Papi e Noemi, ...
Francesca Michielin, il matrimonio a Bassano del Grappa coperta da 1000 girasoli. Prima canta l'Hallelujia di Haim poi fugge via in Vespa
A pochi giorni dall'indiscrezione che la voleva sull'altare, Francesca Michielin ha ...
Yoga Radio Estate, sul web fischi e sbadigli: “Programma fotocopia”. Solo Noemi “è eccezionale”
Ieri martedì 4 agosto 2026 su Italia 1 è andato in scena il primo dei quattro appunt...
Amori & Incantesimi 2, Sandra Bullock e Nicole Kidman sono ancora due star in grado di fare magie: la recensione
Esce al cinema il secondo capitolo delle avventure delle sorelle Owens: new entry ne...