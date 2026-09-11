Francesca Michielin, sorpresa a Venezia 2026: sarà lei a chiudere la Mostra del Cinema. Cosa farà La cantante vicentina sarà protagonista a Venezia 2026: chiuderà, la Mostra del Cinema con la musica di “Magia Bianca” e, intanto, è tutto pronto per il tour.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Venezia 2026 si prepara a calare il sipario sulla Mostra del Cinema e lo farà anche sulle note di Francesca Michielin. La cantautrice vicentina sarà infatti al centro della cerimonia conclusiva dell’83esima edizione, portando nella Sala Grande del Palazzo del Cinema un assaggio della nuova fase inaugurata con l’ultimo album, Magia Bianca. Un invito prestigioso che arriva dopo un periodo di trasformazione artistica, nel quale Michielin ha scelto di allontanarsi dalle formule già conosciute per costruire un universo più visionario e personale. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Francesca Michielin si esibirà alla cerimonia di chiusura di Venezia 2026

Francesca Michielin sarà tra le protagoniste della serata conclusiva della Mostra del Cinema di Venezia 2026, dove porterà sul palco il suo percorso artistico più recente. L’occasione arriva dopo l’uscita di "Magia Bianca", un album con cui la cantautrice esplora nuove atmosfere e immaginari, mescolando elementi pop, simboli legati al mondo delle streghe e suggestioni medievali per raccontare identità e femminilità attraverso una dimensione sospesa tra sogno e realtà.

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Le date del tour 2026 di Francesca Michielin

Come vi abbiamo anticipato, Francesca Michielin porta il suo nuovo album sul palco con "Strega comanda Summer Tour", uno spettacolo che alterna l’intimità del trio acustico all’energia della full band. Dopo gli appuntamenti estivi, il tour riparte in autunno con una serie di concerti in tutta Italia. Di seguito, le date:

8 novembre – Trento

11 novembre – Venezia

13 novembre – Torino

15 novembre – Ancona

16 novembre – Firenze

20 novembre – Bari

22 novembre – Bologna

23 novembre – Trieste

25 novembre – Padova

28 novembre – Roma

1° dicembre – Milano

3 dicembre – Napoli

Di cosa parla il nuovo album Magia Bianca, di Francesca Michielin

Il suo nuovo album, intitolato Magia Bianca esplora il tema della libertà e dell’identità femminile attraverso la metafora della stregoneria e del folklore medievale. Pubblicato nel giugno 2026, il progetto si propone come un incantesimo artistico contro l’omologazione e il "tecnofeudalesimo" della società contemporanea. Le otto tracce del disco mettono in scena storie di donne fuori dagli schemi e figure mitologiche come le anguane, intrecciando passato ideale e presente per riflettere sulle discriminazioni attuali e sul divario salariale. Dal punto di vista sonoro, il progetto fonde atmosfere fantasy, canti gregoriani e sonorità trip-hop con moderni sintetizzatori, creando una dimensione sospesa e ricca di contrasti emotivi.

Qui, Michielin affronta l’ambivalenza interiore tra bene e male, traducendo la magia nella forza di cercare sé stessi e deviare dai binari imposti. Arricchito dalle collaborazioni con artisti del calibro di Caparezza e Veronica Lucchesi, l’album rappresenta un viaggio piuttosto coraggioso verso l’autenticità. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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