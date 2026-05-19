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Francesca Manzini, liti durissime anche oltre il GF Vip: lo scontro con Soleil Sorge

Dopo l’eliminazione dal reality show condotto da Ilary Blasi l’imitatrice è sbarcata a The Unknown su Rai 2, dove ha attaccato l’ex vippona: “Zero rispetto”

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Francesca Manzini continua la sua ‘avventura’ nel mondo dei reality show anche oltre il Grande Fratello VIP. Dopo l’eliminazione dal reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, l’imitatrice è sbarcata a The Unknown – Fino all’ultimo bivio su Rai 2. L’imitatrice è stata subito tra le protagoniste del nuovo programma, finendo però (proprio come al GF Vip) al centro delle discussioni. In particolare Francesca ha avuto un duro confronto con i suoi compagni di squadra e Soleil Sorge, che non si è fatta problemi a rispenderle a tono. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Francesca Manzini contro Soleil Sorge: il duro confronto a The Unknown

La scorsa settimana Francesca Manzini è stata eliminata dal Grande Fratello VIP (stasera tornerà in studio in occasione della finale) dopo le durissime liti con varie coinquiline, e in particolare modo con due ‘leader’ della casa più spiata d’Italia come Alessandra Mussolini e Antonella Elia. L’imitatrice, però – come detto – sto proseguendo questa ‘nuova vita’ all’interno del mondo dei reality ed è approdata anche a The Unknown – Fino all’ultimo bivio. Ieri lunedì 18 maggio 2026 è andata in onda la seconda puntata del nuovo show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e ‘Scintilla’ Gianluca Fubelli (che sta registrando ottimi ascolti) e Francesca, suo malgrado, si è ritrovata al centro delle discussioni. Il motivo? L’imitatrice non è riuscita a tenere il passo della squadra blu e ha ‘costretto’ a rallentare i compagni Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Pino Strabioli e Soleil Sorge. Quest’ultima, in particolare, non ha preso affatto bene questo ‘intoppo’ nella gara. "Va bene la crisi, va bene la crisi di panico… ma a tutto c’è un limite" ha sbottato l’influencer. "Ca**o non finisce ora il programma, è un gioco e si va piano" si è sfogata Francesca Manzini, visibilmente in affanno, sollevando le critiche dei compagni di squadra: "No, è una gara e si va veloce!". "Allora andate voi veloce e io mi squalifico, andate sereni (…) Questo fa vedere anche come ci si aiuta nei momenti nei quali uno sta di me**a (…) È una questione di rispetto" ha quindi attaccato l’imitatrice.

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The Unknown – Fino all’ultimo bivio: altre tensioni ed eliminazione

Se da un lato la squadra blu è riuscita a spuntarla (Gabriele Pagliarani è stato l’eliminato della seconda puntata per la squadra arancione), dall’altro a The Unknown – Fino all’ultimo bivio le tensioni non si sono placate neanche prima di andare a dormire. Costretta a usare la brandina, infatti, Soleil Sorge si è ‘presa’ un cuscino dal letto di Francesca Manzini, mandandola su tutte le furie: "Ma secondo te io posso dormire su una brandina senza cuscino per la seconda notte consecutiva? Hai scelto il matrimoniale e quindi la comodità, almeno dammi il cuscino!".

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