Francesca Manzini, GF Vip a The Unknown incoronano il personaggio del momento. Tutti la odiano, ma nessuno riesce a ignorarla: perché è vera
C'è chi la definisce insopportabile, chi finta, Francesca Manzini sta facendo quello che nessuno riesce più a fare in tv
Francesca Manzini è davvero il personaggio del momento? Tra Grande Fratello Vip e The Unknown, l’imitatrice romana è diventata impossibile da ignorare: litigiosa, eccessiva, teatrale, ma anche autenticamente imprevedibile.
Francesca Manzini spopola tra GF e The Unknown
Sui social accusano Manzini di essere "falsa", ma c’è un dettaglio che in molti sottovalutano: riuscirebbe davvero a sostenere lo stesso personaggio in due reality completamente diversi senza mai crollare? Nel nuovo video analizziamo il "ciclone Manzini" e il motivo per cui oggi divide così tanto pubblico e televisione.