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Francesca Manzini, GF Vip a The Unknown incoronano il personaggio del momento. Tutti la odiano, ma nessuno riesce a ignorarla: perché è vera

C'è chi la definisce insopportabile, chi finta, Francesca Manzini sta facendo quello che nessuno riesce più a fare in tv

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Francesca Manzini è davvero il personaggio del momento? Tra Grande Fratello Vip e The Unknown, l’imitatrice romana è diventata impossibile da ignorare: litigiosa, eccessiva, teatrale, ma anche autenticamente imprevedibile.

Francesca Manzini spopola tra GF e The Unknown

Sui social accusano Manzini di essere "falsa", ma c’è un dettaglio che in molti sottovalutano: riuscirebbe davvero a sostenere lo stesso personaggio in due reality completamente diversi senza mai crollare? Nel nuovo video analizziamo il "ciclone Manzini" e il motivo per cui oggi divide così tanto pubblico e televisione.

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