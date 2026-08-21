Francesca Manzini, dimagrita 16 chili dopo il Gf Vip, zittisce gli haters: "Non c'entra l'Ozempic" L'imitatrice, grande protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip, condivide sui social un traguardo personale che va molto oltre il dimagrimento estetico

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Ormai succede sempre. Basta che un personaggio pubblico perda peso in modo evidente e l’accusa che scatta immediata dagli haters attivi 24h sul web è sempre la stessa: quella delle punturine, degli aiuti chimici, del ricorso farmaci antidiabetici che, per semplificazione, vengono tutti messi sotto l’etichetta Ozempic, una scorciatoia che, lo ricordiamo, può portare a conseguenze indesiderate anche gravi.

Francesca Manzini, dopo il Gf Vip una vittoria importante

E a ricordarlo è anche la stessa Francesca Manzini che in queste ore è intervenuta sui social per smentire l’ipotesi che la sua remise en forme, con la perdita di 16 chili dallo scorso maggio, ovvero da quando il pubblico l’ha vista uscire dalla casa del Grande Fratello Vip, reality di cui è stata una delle più grandi protagoniste.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Non c’è Ozempic, non c’è Wegovy, ma nemmeno Mounjaro, nulla", ha scritto l’imitatrice rispondendo ai fan e lo ha scritto invitando tutti alla prudenza, quando siamo tentati di imboccare scorciatoie che, come detto, potrebbero rivelarsi strade irte di pericoli e insidie nascoste che potremmo pagare care. ""Se volete medicinali ricordatevi di prenderli sempre e solo su prescrizione medica. Non prendete cose a caso. Per favore, vi prego, la salute è una cosa sacra", ha ricordato la Manzini.

L’imitatrice è giustamente orgogliosa del bel risultato ottenuto al prezzo di tanto impegno e tanta costanza che ora le permettono di gioire per la possibilità di rientrare in un vecchio paio di jeans. Una bella soddisfazione, ma soprattutto un modo per sentirsi meglio. L’imitatrice ha infatti spesso raccontato che il rapporto con il suo corpo non è stato sempre semplice in passato, anzi. Ma proprio questa voglia di viverlo più serenamente l’ha portata a seguire strade forse più lunghe ma più sicure, puntando non soltanto a un dimagrimento come fattore estetico, ma anche e soprattutto come elemento per migliorare la propria salute. Tempo fa per esempio, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, aveva raccontato che si era affidata non solo a specialisti dell’alimentazione ma anche a un endocrinologo e a uno psicologo, perché il percorso per ritrovare se stessi è un lavoro che, per funzionare, deve andare molto più in profondità di quanto non possa fare una punturina.

Nella stessa occasione, Francesca Manzini aveva ricostruito la sua dolorosa storia con i disturbi alimentari, dall’anoressia alla bulimia. "Dopo la separazione dei miei genitori non ho voluto più mangiare, neanche bevevo più", aveva ricordato, raccontando di essere arrivata a pesare 47 chili e di essere finita sotto flebo. Ma non è finita lì perché poi, dall’anoressia è finita nell’inferno della bulimia. Un percorso a ostacoli pieno di sofferenza, a cui oggi può guardare consapevole del lavoro fatto e di una serenità riconquistata con fatica giorno per giorno.

Potrebbe interessarti anche