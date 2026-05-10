Grande Fratello Vip, Francesca Manzini choc sulla sorella: “Può denunciarmi”, poi il mistero: “Non vi dirò il motivo” L'imitatrice continua a far discutere all'interno della casa più famosa d'Italia e le ultime parole sulla sorella Lilli hanno infiammato i social. Vediamo cosa è successo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Ufficio stampa mediaset / Endemol

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Francesca Manzini continua a far parlare di sé al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, alcune dichiarazioni legate alla concorrente hanno acceso il confronto sui social, attirando l’attenzione dei telespettatori del reality. A intervenire pubblicamente è stata la sorella Lilli, che ha deciso di dire la sua sul momento che l’imitatrice starebbe vivendo all’interno della Casa e sul suo comportamento, spesso giudicato negativamente. Scopriamo tutto quello che è successo nel corso dell’ultima puntata del reality e le dichiarazioni della popolare imitatrice.

Francesca Manzini, le parole dette (e non dette) in diretta

Durante la puntata di venerdì scorso Ilary Blasi ha comunicato a Francesca l’arrivo di un video registrato dalla sorella Lilli. Prima ancora di vederlo, però, la Manzini ha sorpreso tutti con una battuta che ha subito fatto discutere: "Ok, mi ha denunciato?". Una frase pronunciata con leggerezza, ma che ha generato curiosità e reazioni nella Casa. Nel messaggio, invece, la sorella ha espresso sentimenti di affetto e stima nei confronti di Francesca, raccontando di seguirla con orgoglio nonostante le difficoltà e la distanza che da tempo caratterizzano il loro rapporto. Le parole di Lilli hanno lasciato qualche perplessità tra gli altri concorrenti, in particolare Raimondo Todaro e Renato Biancardi, che il giorno successivo hanno chiesto chiarimenti alla gieffina. Todaro ha spiegato di aver inizialmente interpretato la frase come un semplice battuta ironica, mentre Biancardi ha sottolineato come, dal suo punto di vista, il videomessaggio della sorella non contenesse alcun tono ostile. Francesca, però, ha ribadito la sua versione, alimentando ulteriormente il mistero: "Non stavo scherzando, ero seria, perché io la conosco".

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Il confronto nella casa più famosa d’Italia si è poi fatto ancora più delicato quando la Manzini ha lasciato intendere che dietro il rapporto complicato con la sorella ci sarebbero motivazioni profonde e mai raccontate pubblicamente. "So io perché penso che potrebbe davvero denunciarmi, ma non ne parlerò", ha dichiarato davanti agli altri inquilini della Casa.

Secondo quanto raccontato dalla concorrente, il legame con Lilli sarebbe stato segnato nel tempo da avvicinamenti e allontanamenti continui, anche a causa di dinamiche familiari complesse. Francesca ha inoltre spiegato che la sorella avrebbe avuto difficoltà a vivere serenamente il rapporto con lei in presenza di altre persone, lasciando intendere una situazione personale non semplice.

Le sue parole hanno rapidamente acceso il dibattito anche fuori dalla Casa, mentre al momento Lilli non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni pubbliche in merito alle recenti affermazioni della sorella.

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