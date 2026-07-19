Francesca Inaudi, il retroscena shock su Distretto di Polizia: "Una macchina che ti tritura, non avevo una vita"
La protagonista della celebre fiction ha svelato un retroscena inedito della serie, parlando di orari lunghissimi e di un'esperienza davvero molto forte sul set
Francesca Inaudi ha conquistato la notorietà sul piccolo schermo grazie a due serie TV di grande successo, completamente diverse tra loro: Distretto di Polizia e Tutti pazzi per amore. Registrare delle fiction così longeve non è sempre facile, e l’attrice lo ha confermato in una recente intervista a Vanity Fair.
Francesca Inaudi senza filtri su Distretto di Polizia: "Esperienza fortissima"
Inaudi racconta che le hanno dato tantissima visibilità e la grandissima opportunità di non annoiarsi mai, cambiando continuamente genere. In Italia, infatti, il rischio per un attore è spesso quello di rimanere intrappolati sempre nello stesso ruolo. Lei, invece, è stata fortunata: è passata direttamente dai tre anni passati a interpretare una poliziotta tutta d’un pezzo su Canale 5, al ruolo su Rai 1 di una ragazza un po’ stramba e fuori dagli schemi, con i capelli color ciclamino. Tuttavia, le difficoltà non sono mancate.
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Il set di Distretto di Polizia, in particolare, le ha sicuramente insegnato a stringere i denti. "Lavorando a Distretto ho imparato a essere resiliente.", ha ammesso l’attrice, spiegando come "Entri in una macchina che un po’ ti tritura. Per dieci mesi di fila uscivo di casa alle 6 del mattino e rientravo alle 9 di sera, non avevo una vita.", ha dichiarato senza mezzi termini, sottolineando la difficoltà di quegli anni. I ritmi di lavoro erano, insomma, a dir poco estenuanti, e pur essendo stato un banco di formazione importante, "È stata un’esperienza fortissima", ha concluso l’attrice.
Un ruolo che l’ha lanciata sul piccolo schermo
Nelle tre stagioni di Distretto di Polizia a cui ha preso parte (dalla quattordicesima alla sedicesima puntata della serie, ovvero le stagioni 6, 7 e 8), Francesca Inaudi ha interpretato il ruolo dell’ispettore Irene Valli. Il suo personaggio è stato uno dei volti più amati di quel ciclo della serie: una poliziotta determinata, resiliente e dal carattere forte. Come ha ricordato la stessa attrice, quel ruolo ha rappresentato una parentesi lavorativa intensissima e un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera televisiva.
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