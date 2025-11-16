Francesca Fialdini lascia Ballando con le stelle tra le polemiche: “Vincerà lo stesso”, le accuse alla giuria La conduttrice si ritirata da Ballando con le stelle a causa di un infortunio alle costole, ma potrà tentare il ripescaggio tra settimane come fece Luisella Costamagna nel 2022.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

L’ottava puntata di Ballando con le stelle ha segnato il ritiro inaspettato di Francesca Fialdini. La conduttrice romana, alle prese da alcune settimane con un infortunio al piede, ha deciso di gettare la spugna, annunciando in diretta la sua intenzione di fermarsi e uscire dalla competizione. Il suo ritiro è stato la notizia più discussa sul web durante la diretta di ieri – sabato 15 novembre 2025 – così come le ipotesi di un suo possibile ritorno in pista tra tre settimane.

Ballando con le stelle, il ritiro di Francesca Fialdini

Oltre al problema al piede, la Fialdini nei giorni scorsi ha dovuto affrontare un ulteriore guaio fisico: la frattura scomposta di tre costole, che l’ha spinta a decidere di fermarsi. "Il piede che mi ha costretto a danzare su una gamba sola era in via di guarigione, e tutto mi sarei aspettata fuorché questo – ha spiegato ieri sera a Milly Carlucci e al pubblico – Onestamente, non mi sarei aspettata tranne questo: purtroppo ho tre costole rotte e le fratture sono scomposte".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quindi, l’annuncio ufficiale del suo ritiro da Ballando con le stelle: "Il medico con me è stato molto chiaro: una frattura scomposta può provocare complicazioni, e francamente non mi pare proprio il caso. Sono costretta a fermarmi". La concorrente, d’intesa col suo maestro Giovanni Pernice, ha scelto di non proseguire nel programma, pur essendo possibili escamotage già utilizzati in passato da altri concorrenti infortunati:

"Abbiamo sempre fatto affidamento sul nostro corpo quando ballavamo. Non abbiamo mai usato sedie, tavoli, letti, tende o lampadari. Non siamo noi".

Cosa dice il regolamento e il precedente Luisella Costamagna

Il regolamento di Ballando con le stelle consente ai concorrenti ritirati per problemi fisici (e a quelli eliminati) di partecipare al ripescaggio in programma nell’undicesima puntata. Francesca Fialdini potrà quindi curarsi per tre settimane e ripresentarsi il prossimo 6 dicembre, data della terzultima puntata, per tentare di tornare in gara. Sulla carta, la conduttrice di Da noi a ruota libera, considerata finora tra le favorite insieme a Barbara D’Urso e Martina Colombari, potrebbe quindi ancora puntare a vincere questa edizione del dance show di Milly Carlucci. Un percorso simile – dal ritiro alla vittoria – fu compiuto nel 2022 da Luisella Costamagna, che si fermò alla sesta puntata per un infortunio e fu ripescata dopo aver saltato tre puntate, vincendo infine quell’edizione.

Le reazioni del web e le accuse alla giuria

Sul web, il ritiro di Francesca Fialdini è stato uno dei temi più discussi dell’ultima puntata. Molti utenti sono convinti di rivedere la conduttrice in gara tra qualche settimana, guarita e pronta a contendersi il titolo. C’è chi ha scritto: "Non è improbabile che Fialdini faccia come Costamagna", oppure: "Io la sceneggiatura di Fialdini la conosco già. Basta aver seguito l’edizione 2022", e ancora: "Hanno fatto vincere la Costamagna infortunata e che manco sapeva ballare può vincere pure la Fialdini che se non altro è una signora ballerina".

Spulciando la time-line di X, si notando diversi commenti di utenti che hanno criticato l’atteggiamento un po’ troppo ‘morbido’ dei giurati verso la concorrente. "Premessa, la Fialdini è bravissima in tutto quello che fa, ma la disparità di trattamento della giuria a seconda di chi ha davanti è IMBARAZZANTE e sembra che nei confronti di chi volendo li possa invitare nelle proprie trasmissioni siano particolarmente DOLCI", è l’osservazione velenosa di un utente. Qualcun altro polemizza: "Ma gliela volete dare sta benedetta coppa alla Fialdini così la finiamo? Abbiamo capito che la giuria la vuole come vincitrice e farà di tutto dovesse ritornare per farla vincere. Allora dico ma datele la coppia già adesso e chiudiamo", "Fialdini e giuria: mi si sono cariati i denti, melensi e stucchevoli".

Più in generale, però, la reazione del popolo dei social al momentaneo stop della Fialdini è stata di dispiacere. "È un peccato, perché Francesca Fialdini è stata la scoperta di questa edizione. Perché si è fatta conoscere per com’è davvero: non una fredda maestrina, ma una ragazza frizzante e solare. E ha pure un bravo maestro, direi il migliore, Giovanni Pernice". E un suo fan, sconsolato, si è lanciato in un pronostico: "Siamo obiettivi: a causa di questi incidenti alla Fialdini, Barbara d’Urso vincerà, immeritatamente".

Potrebbe interessarti anche