È ufficialmente l’esperienza di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle? Costretta al ritiro a causa di un brutto infortunio, la conduttrice di Da noi… a ruota libera non scende in pista da quasi un mese e la sua assenza ha scatenato alcune tensioni dietro le quinte dello show di Milly Carlucci. Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, nella puntata di oggi lunedì 1° dicembre 2025 Fialdini ha parlato della possibilità di rientrare in gara a Ballando. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Francesca Fialdini da Antonella Clerici: la verità sull’infortunio e l’esperienza a Ballando

Era indubbiamente tra le favorite per la vittoria di di questa 20esima edizione di Ballando con le Stelle (anche e soprattutto considerati i risultati delle prime puntate, sempre sul podio), ma l’avventura di Francesca Fialdini ha subito una brusca frenata a inizio novembre. La conduttrice di Da noi… a ruota libera è stata costretta a ritirarsi per infortunio e dalla settima puntata non ha più preso parte allo show di Milly Carlucci. Una vera e propria batosta per Francesca Fialdini che, ospite di Antonella Clerici nella puntata di oggi lunedì 1° dicembre 2025 di È sempre mezzogiorno, aveva scoperto un nuovo lato di sè stessa. "A Ballando ho visto una Francesca inedita. Ti ho sempre vista una giornalista troppo impostata… Quando ti ho visto ballare mi sono chiesta: ‘E’ lei? Cos’è successo?’" ha spiegato Antonella Clerici. "Me l’ha detto pure mia mamma… Vinco la prima puntata e la mamma al telefono ride dicendomi: ‘Ma proprio tu hai vinto che sei la persona più pigra di questo universo?’ Capisci come mi motivano a casa?" ha scherzato Francesca Fialdini, tornando poi sul triste finale della sua esperienza a Ballando: "Mi stavo così divertendo… Era un momento magico". Il tanto discusso problema fisico (alcuni concorrenti dietro le quinte avrebbero accusato la conduttrice di avere ‘finto’ l’infortunio chiedendone le prove) ha infatti troncato l’esperienza di Francesca alla corte di Milly Carlucci e, a proposito del lastra gate, Antonella Clerici non ha avuto dubbi nel difendere la collega: "So come sei fatta non bareresti mai su una cosa del genere".

Il ritorno a Ballando con le Stelle: rivedremo Fialdini in pista?

Nelle ultime settimane Francesca Fialdini non ha mai escluso la possibilità di tornare a Ballando con le Stelle ("Più mi dicono che fingo e che non ce la farò mai, più io non mollo" si era sfogata pochi giorni fa). Incalzata sulla questione da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, la conduttrice ha spiegato di dovere aspettare e soprattutto sperare nell’eventuale ok dei medici: "Domani faccio la visita di controllo perchè devo fare quello che mi dicono i medici. Se queste fratture fossero state composte avrei potuto ballare, è che sono scomposte. Dobbiamo capire come sta andando avanti la situazione a livello fisico".

