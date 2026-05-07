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“Francesca Fialdini rivuole Ballando con le stelle”, l’indiscrezione sul ruolo (speciale) con Milly Carlucci

Con la conferma al timone di Da Noi a Ruota Libera in cassaforte, la conduttrice sogna di tornare nello show di Rai 1 nella prossima stagione tv

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Francesca Fialdini mette nel mirino un grande ritorno. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice starebbe sognando di tornare a Ballando con le Stelle. Con la conferma al timone di Da noi… a ruota libera in cassaforte, Fialdini vorrebbe tornare a lavorare con Milly Carlucci già a partire dalla prossima stagione televisiva in un ruolo inedito. Scopriamo tutti i dettagli.

Francesca Fialdini torna a Ballando con le Stelle? Il piano

Dopo le grandi soddisfazioni toltasi come concorrente al fianco di Giovanni Pernice (coronate dal secondo posto finale, alle spalle solo di Andrea Delogu e Nikita Perotti), Francesca Fialdini avrebbe un sogno nel cassetto: fare ritorno a Ballando con le Stelle. A rivelarlo è Alberto Dandolo, sull’ultimo numero del settimanale Chi: "Francesca ha intenzione di realizzare un altro sogno, entrare nel cast fisso della prossima edizione di Ballando". Dopo l’esperienza dello scorso anno (chiacchieratissima anche a causa di presunte tensioni con altri partecipanti dietro le quinte riguardanti il suo infortunio), dunque, la conduttrice vorrebbe tornare nello show di Rai 1 in un ruolo inedito: "Le piacerebbe fare la commentatrice a bordo campo".

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Il rapporto con Milly Carlucci e la prossima stagione tv

Al termine (o quasi) di un’altra stagione segnata da ottimi ascolti nel pomeriggio della domenica contro l’agguerrita concorrenza di Silvia Toffanin e Verissimo, Francesca Fialdini è praticamente già sicura della conferma alla guida di Da noi… a ruota libera. Con l’addio di Mara Venier a Domenica In, a partire da settembre la conduttrice dovrebbe ricevere la linea direttamente da Alberto Matano, altro volto simbolo del successo di Ballando con le Stelle nei panni di opinionista ma che potrebbe essere troppo ‘impegnato’ nella stagione 2025/26. Con le ultime esperienze alla corte di Milly Carlucci – prima come concorrente di Ballando e poi come opinionista a Canzonissima – la conduttrice è tornata in rampa di lancio nelle gerarchie Rai. "Francesca Fialdini ha perso la testa per Milly Carlucci… La conduttrice toscana sta infatti vivendo una seconda giovinezza professionale grazie a Milly" si legge sull’ultimo numero del magazine Chi, che ipotizza dunque un ritorno a Ballando con le Stelle, che dopo avere compiuto vent’anni nella 21esima edizione potrebbe presentare delle novità proprio a partire dal cast.

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