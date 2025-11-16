Ballando con le stelle, Fialdini infortunata mostra il referto dopo le accuse: “Maldicenza”, la diagnosi preoccupa Francesca Fialdini si ferma a Ballando con le Stelle per tre microfratture e risponde alle critiche: "Non ero tenuta a farlo"

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il percorso di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle si è fermato all’improvviso. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera, tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione, ha dovuto sospendere la gara dopo una serie di infortuni peggiorati nel corso delle settimane. Una decisione sofferta ma inevitabile, annunciata durante l’ottava diretta stagionale del dance show di Rai 1 (QUI le pagelle della serata).

Francesca Fialdini, l’infortunio e lo stop: perché non può ballare

Da tempo la Fialdini si esibiva in coppia con il maestro Pernice nonostante un dolore persistente al piede, adattando le coreografie per non caricare la gamba infortunata. Il problema, però, ha generato ulteriori complicazioni: durante gli esami clinici sono emerse tre microfratture alle costole, per giunta scomposte. Le parole della dottoressa che la segue non hanno lasciato margini di scelta:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"La situazione clinica di Francesca Fialdini è abbastanza complessa… Dagli esami sono emerse tre micro fratture a tre costole che risultano però scomposte. Quindi non ci sentiamo al momento di dare l’ok a svolgere l’attività di ballo, e abbiamo bisogno che rispetti un periodo di due settimane di riposo".

Fialdini pubblica il referto: la risposta alle critiche del web

Il ritiro temporaneo da Ballando con le stelle non ha solo generato preoccupazione, ma anche commenti e insinuazioni sui social. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la gravità delle condizioni della conduttrice, ipotizzando un’esagerazione del problema e un ritorno strategico in vista delle ultime puntate (QUI le polemiche velenose del web). Per chiudere la questione, Francesca ha scelto di pubblicare su Instagram il video della visita medica. Nella didascalia ha scritto:

"Non ero tenuta a farlo, ma per il rispetto che sento nei confronti di Milly e il suo bellissimo programma… La verità è più forte di ogni maldicenza".

Cosa prevede il regolamento: possibile ritorno con il ripescaggio

Il medico le ha imposto quattordici giorni di stop totale, senza allenamenti né sforzi. Questo, però, non equivale a un ritiro definitivo da Ballando con le stelle. Il regolamento del programma prevede infatti una fase di ripescaggio: se le condizioni miglioreranno entro due settimane, la Fialdini potrà tornare in gara e tentare l’accesso alla finale nello spareggio previsto nella terzultima puntata del 6 dicembre 2025. Un percorso del genere fu compiuto nel 2022 da Luisella Costamagna, che si ritirò a causa di un infortunio e poi tornò in gara dopo la spareggio e finì col vincere l’edizione di tre anni fa. Un percorso che potrebbe essere ripetuto anche dalla Fialdini. Prima dello stop, infatti, la conduttrice era considerata una delle concorrenti più convincenti, mostrando puntata dopo puntata determinazione e una grande evoluzione personale.

Il nuovo amore di Francesca Fialdini

Mentre affronta lo stop forzato a Ballando, nella vita privata di Francesca Fialdini c’è un capitolo che procede a gonfie vele: l’amore. La conduttrice, da sempre riservata, ha svelato di avere un compagno nato da una lunga amicizia che nel tempo si è trasformata in qualcosa di più. Come ha raccontato: "Nella mia vita c’è un compagno, certo. Prima di tutto un amico, ci conosciamo fin da ragazzi", un uomo capace di starle accanto con discrezione e affetto anche nei momenti più complessi. Francesca ha spiegato di essere affascinata da "schiettezza, naturalezza… Vale chi, nonostante tutto, rimane". Una relazione solida ma lontana dai riflettori, che oggi più che mai rappresenta il suo punto fermo mentre si concentra sulla guarigione e su un possibile ritorno in pista.

Potrebbe interessarti anche