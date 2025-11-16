Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ballando con le stelle, Fialdini infortunata mostra il referto dopo le accuse: “Maldicenza”, la diagnosi preoccupa

Francesca Fialdini si ferma a Ballando con le Stelle per tre microfratture e risponde alle critiche: "Non ero tenuta a farlo"

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il percorso di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle si è fermato all’improvviso. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera, tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione, ha dovuto sospendere la gara dopo una serie di infortuni peggiorati nel corso delle settimane. Una decisione sofferta ma inevitabile, annunciata durante l’ottava diretta stagionale del dance show di Rai 1 (QUI le pagelle della serata).

Francesca Fialdini, l’infortunio e lo stop: perché non può ballare

Da tempo la Fialdini si esibiva in coppia con il maestro Pernice nonostante un dolore persistente al piede, adattando le coreografie per non caricare la gamba infortunata. Il problema, però, ha generato ulteriori complicazioni: durante gli esami clinici sono emerse tre microfratture alle costole, per giunta scomposte. Le parole della dottoressa che la segue non hanno lasciato margini di scelta:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

"La situazione clinica di Francesca Fialdini è abbastanza complessa… Dagli esami sono emerse tre micro fratture a tre costole che risultano però scomposte. Quindi non ci sentiamo al momento di dare l’ok a svolgere l’attività di ballo, e abbiamo bisogno che rispetti un periodo di due settimane di riposo".

Fialdini pubblica il referto: la risposta alle critiche del web

Il ritiro temporaneo da Ballando con le stelle non ha solo generato preoccupazione, ma anche commenti e insinuazioni sui social. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la gravità delle condizioni della conduttrice, ipotizzando un’esagerazione del problema e un ritorno strategico in vista delle ultime puntate (QUI le polemiche velenose del web). Per chiudere la questione, Francesca ha scelto di pubblicare su Instagram il video della visita medica. Nella didascalia ha scritto:

"Non ero tenuta a farlo, ma per il rispetto che sento nei confronti di Milly e il suo bellissimo programma… La verità è più forte di ogni maldicenza".

Cosa prevede il regolamento: possibile ritorno con il ripescaggio

Il medico le ha imposto quattordici giorni di stop totale, senza allenamenti né sforzi. Questo, però, non equivale a un ritiro definitivo da Ballando con le stelle. Il regolamento del programma prevede infatti una fase di ripescaggio: se le condizioni miglioreranno entro due settimane, la Fialdini potrà tornare in gara e tentare l’accesso alla finale nello spareggio previsto nella terzultima puntata del 6 dicembre 2025. Un percorso del genere fu compiuto nel 2022 da Luisella Costamagna, che si ritirò a causa di un infortunio e poi tornò in gara dopo la spareggio e finì col vincere l’edizione di tre anni fa. Un percorso che potrebbe essere ripetuto anche dalla Fialdini. Prima dello stop, infatti, la conduttrice era considerata una delle concorrenti più convincenti, mostrando puntata dopo puntata determinazione e una grande evoluzione personale.

Il nuovo amore di Francesca Fialdini

Mentre affronta lo stop forzato a Ballando, nella vita privata di Francesca Fialdini c’è un capitolo che procede a gonfie vele: l’amore. La conduttrice, da sempre riservata, ha svelato di avere un compagno nato da una lunga amicizia che nel tempo si è trasformata in qualcosa di più. Come ha raccontato: "Nella mia vita c’è un compagno, certo. Prima di tutto un amico, ci conosciamo fin da ragazzi", un uomo capace di starle accanto con discrezione e affetto anche nei momenti più complessi. Francesca ha spiegato di essere affascinata da "schiettezza, naturalezza… Vale chi, nonostante tutto, rimane". Una relazione solida ma lontana dai riflettori, che oggi più che mai rappresenta il suo punto fermo mentre si concentra sulla guarigione e su un possibile ritorno in pista.

Potrebbe interessarti anche

Francesca Fialdini ritiro Ballando con le stelle

Francesca Fialdini lascia Ballando con le stelle tra le polemiche: “Vincerà lo stesso”, le accuse alla giuria

La conduttrice si ritirata da Ballando con le stelle a causa di un infortunio alle c...
Francesca Fialdini

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini? L’infortunio al piede

Francesca Fialdini si è infortunata in modo serio durante le riprese prove, ora è ri...
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, boom d’ascolti: sorpassa Mara Venier e Silvia Toffanin ‘da seduta’. Ma a Ballando rischia la beffa

La puntata di ieri di Da noi… A Ruota Libera ha ottenuto ottimi risultati in termini...
Giovanni Pernice e Francesca Fialdini

Ballando con le Stelle, allarme Pernice: grave infortunio alla spalla. Fialdini sempre più in bilico

Nel dietro le quinte del programma, il ballerino ha ammesso di essersi fatto male du...
Andrea Delogu

Ballando con le stelle, Andrea Delogu 'in bilico' dopo il lutto: l’ipotesi ritiro definitivo. Le parole di Francesca Fialdini

La speaker radiofonica resta in silenzio dopo terribile lutto che l'ha colpita di re...
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, svelato il suo futuro a Ballando con le stelle: il verdetto definitivo dopo l’infortunio al piede

Dopo i dovuti controlli a seguito di un’infrazione al piede destro, la concorrente h...
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, debutto chic a Ballando con le stelle: il blazer giallo lascia senza parole

Manca sempre meno all’inizio dello show di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci...
Anticipazioni Ballando con le stelle puntata 15 novembre 2025

Ballando con le Stelle, Pernice rischia il ritiro e Andrea Delogu trema per l'eliminazione: cosa vedremo

Ottava puntata con il dancing show di Rai 1: tanti concorrenti infortunati e una nuo...
Ballando con le Stelle anticipazioni 8 novembre 2025

Ballando con le Stelle, la decisione di Andrea Delogu e Francesca Fialdini: serata di verdetti e addii

Le anticipazioni della settima puntata (8 novembre): Delogu e Fialdini a rischio rit...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Giada Lini

Giada Lini
L'attore Alex Belli

Alex Belli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963