Francesca Fialdini, il nuovo lavoro su Rai 1 (accettato in diretta): cosa farà con Milly Carlucci
La conduttrice di Da noi... a ruota libera sarà uno dei sette giudici dello show che torna dal passato in una nuova veste completamente rinnovata.
Una telefonata in diretta tv, un invito inatteso e una risposta immediata ed entusiasta. È così che Francesca Fialdini è entrata ufficialmente nel cast della nuova edizione di Canzonissima, lo show musicale che torna in Tv dopo oltre 50 anni sotto la conduzione di Milly Carlucci, a partire da sabato 21 marzo 2026 su Rai 1. La proposta è arrivata durante una puntata di Da noi… a ruota libera, il programma domenicale condotto proprio dalla giornalista toscana. Collegata con lo studio, Carlucci ha svelato i primi dettagli del nuovo progetto televisivo e poi, a sorpresa, si è rivolta direttamente alla padrona di casa con una richiesta molto chiara: far parte dei ‘magnifici sette’, la giuria chiamata a scegliere la canzone simbolo di ogni puntata.
Francesca Fialdini sbarca a Canzonissima: la proposta in diretta di Milly Carlucci
Nel videocollegamento con Da noi… a ruota libera, Milly Carlucci ha spiegato che la nuova edizione di Canzonissima punterà su un cast ricco di interpreti e su una giuria capace di rappresentare diversi mondi dello spettacolo. Poi, a sorpresa, l’invito diretto: "Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu". Colta all’improvviso ma divertita, Francesca Fialdini ha accettato senza esitazioni, rispondendo con entusiasmo: ‘Ma certo!’.
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Il momento, spontaneo e leggero, è stato accolto dagli applausi del pubblico presente in studio e ha sancito ufficialmente il nuovo sodalizio televisivo tra le due conduttrici, già insieme qualche mese sul palco di Ballando con le stelle, quando la giornalista si è cimentata come concorrente del dancing show, conquistando i telespettatori e portandosi in vetta al vertice della classifica finale. Quell’esperienza ha consolidato un rapporto di stima reciproca che ora prosegue con un ruolo diverso: non più ballerina in erba, ma giudice chiamata a valutare le esibizioni musicali del varietà che torna dal passato con una nuova veste.
Cosa farà Francesca Fialdini a Canzonissima
A Canzonissima Fialdini entrerà dunque nel panel dei sette giudici che avranno il compito di commentare e votare le performance degli artisti in gara. Il loro verdetto contribuirà a scegliere, di puntata in puntata, la ‘Canzonissima’ destinata a entrare simbolicamente in una sorta di capsula del tempo musicale del programma. Per la conduttrice si tratta di un ruolo nuovo, che unisce la sua esperienza giornalistica alla capacità di dialogare con il pubblico, elemento che potrebbe portare uno sguardo diverso nel giudizio sulle esibizioni. La sua presenza completa, almeno in parte, il gruppo dei giudici scelti da Milly Carlucci. Accanto a lei ci saranno infatti: Pierluigi Pardo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi e Simona Izzo. Gli altri due componenti della giuria, che completeranno il gruppo dei ‘magnifici sette’, dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni.
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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