Francesca Fialdini, è morta nonna Gianna: “Il mio cuore è un po’ perso”. L’addio a 98 anni Un legame profondissimo, fatto di ricordi, confidenze e una complicità speciale: Francesca Fialdini saluta la nonna Gianna, figura centrale della sua famiglia e della sua vita.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un dolore personale che arriva dopo anni di affetto, complicità e ricordi condivisi. Francesca Fialdini ha annunciato la morte della nonna Gianna, alla quale era legatissima e che aveva più volte raccontato anche pubblicamente, trasformando negli anni alcune delle loro occasioni speciali in piccoli momenti di condivisione con il pubblico. La conduttrice ha scelto di affidare ai social un lungo messaggio per salutare quella che definisce non soltanto una nonna, ma anche un’amica e una confidente, lasciando emergere tutta la profondità del loro rapporto.

L’addio di Francesca Fialdini a nonna Gianna, morta a 98 anni

A dare la notizia è stata direttamente Francesca Fialdini, che ha ricordato la nonna con parole particolarmente affettuose, senza però entrare nei dettagli riguardo alle cause della sua morte. Nel suo messaggio, la conduttrice ha scritto: "La mia amatissima e adorata nonna Gianna, la nonna Giannina… Amica e confidente, pilastro del mio cuore adesso un po’ perso. Mi mancherai infinitamente nonna". Un saluto nel quale il dolore per la perdita si intreccia inevitabilmente alla gratitudine per aver potuto condividere con lei una parte così importante della propria vita. Francesca non ha, come dicevano, fornito informazioni sulle circostanze del decesso, preferendo concentrarsi sul ricordo di una donna che, per la sua famiglia, ha rappresentato una vera memoria vivente.

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Una donna libera e fuori dagli schemi

Nel ricordare Gianna, Francesca ha scelto soprattutto di raccontarne il carattere, restituendo l’immagine di una donna forte, indipendente e capace di vivere secondo le proprie idee, anche in un’epoca nella quale per una donna non era sempre semplice: "Donna libera, simpatica, intelligente. Avanti per i suoi tempi. Memoria storica della nostra famiglia e della nostra terra Apuana. Per tre volte fuggita ai tedeschi, attraversava le montagne per il sale o lo zucchero. I suoi piedi lo raccontavano ancora. Nonna amica mia, sono stata così fortunata ad averti fino ad oggi". Sono parole che restituiscono anche la dimensione storica della figura di Gianna, attraverso episodi della sua giovinezza che Francesca conserva come parte preziosa della memoria familiare. La nonna era nata il 26 settembre 1927 a Massa Carrara e aveva raggiunto i 98 anni.

Il rapporto speciale raccontato negli anni

Quello tra Francesca Fialdini e la nonna Gianna era un rapporto che la conduttrice aveva raccontato più volte, anche attraverso occasioni apparentemente semplici, come i compleanni. Gianna seguiva con attenzione la carriera televisiva della nipote e, con una certa ironia, non mancava di guardare anche i programmi della concorrenza. In occasione del suo 98esimo compleanno, Francesca aveva scritto: "Auguri nonna Giannina, oggi sono 98! Tutta la famiglia sarà con te a festeggiare questo traguardo. Io sono qui a prepararmi per il debutto di domani sera a Ballando. E chissà se mi riconoscerai questa volta… Vedermi in TV ti ha sempre emozionato, ma ballare… Ti farà ridere. E se riderai sarò contenta, ti avrò strappato un altro sorriso in questa vita lunghissima per te". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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