Francesca Fialdini, la bordata dopo le polemiche a Ballando con le stelle: il post perfidissimo Dopo le polemiche a Ballando con le stelle, Francesca Fialdini pubblica una storia Instagram dal tono ironico e pungente che fa discutere.

Negli ultimi giorni che precedono la finalissima di Ballando con le stelle 2025, il clima tra i concorrenti è più teso che mai. Tra prove estenuanti, aspettative altissime e inevitabili polemiche, anche il mondo dei social diventa terreno di confronto. In questo contesto si inserisce il post di Francesca Fialdini, che con una frase apparentemente leggera ma dal retrogusto tagliente ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Una bordata elegante, ironica e decisamente "perfidissima", che arriva dopo settimane non semplici per la conduttrice.

Ballando con le stelle 2025: il ritorno di Francesca Fialdini dopo l’infortunio

Francesca Fialdini è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando con le stelle. Considerata fin dall’inizio tra le favorite per la vittoria finale, la conduttrice ha dovuto però affrontare un percorso a ostacoli. L’infortunio che l’ha costretta a fermarsi per tre puntate ha acceso un vero e proprio caso mediatico, passato alla cronaca come il discusso "lastra gate".

Le visite mediche e gli accertamenti necessari hanno sollevato dubbi e malumori, sia tra alcuni concorrenti sia tra una parte del pubblico social, che ha iniziato a mettere in discussione la reale entità del problema fisico. Nonostante ciò, Fialdini è tornata in pista più determinata che mai, riconfermando il suo talento e raccogliendo applausi per le performance successive al rientro. Con il problema fisico ormai alle spalle, l’attenzione sembrava essersi spostata esclusivamente sulla finale di sabato 20 dicembre.

Il post Instagram di Francesca Fialdini tra ironia e polemica

Proprio quando le acque sembravano essersi calmate, Francesca Fialdini ha deciso di rompere il silenzio con una storia Instagram destinata a far parlare. La frase condivisa – "Rilassati, che non mi ricordo nemmeno come ti chiami" – è apparsa come una frecciatina diretta, seppur senza nomi e cognomi. A rendere il messaggio ancora più enigmatico è stata l’aggiunta del riferimento a "chi non ha il senso dell’ironia", accompagnato da puntini di sospensione che lasciano spazio a ogni interpretazione.

Il post ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico: a chi era rivolto? A un collega di pista, a qualche critico social o a chi ha alimentato le polemiche nelle scorse settimane? Francesca non ha chiarito, scegliendo invece l’arma dell’eleganza e dell’ironia pungente. Un messaggio che sembra voler chiudere definitivamente i conti con chi ha messo in dubbio il suo percorso, senza però scendere mai nel confronto diretto. In vista della finale, la conduttrice dimostra così di saper ballare non solo sul palco, ma anche sul sottile filo della comunicazione social, confermandosi una delle figure più forti e discusse di questa edizione di Ballando con le stelle.

