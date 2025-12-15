Francesca Fialdini, la bordata dopo le polemiche a Ballando con le stelle: il post perfidissimo
Dopo le polemiche a Ballando con le stelle, Francesca Fialdini pubblica una storia Instagram dal tono ironico e pungente che fa discutere.
Negli ultimi giorni che precedono la finalissima di Ballando con le stelle 2025, il clima tra i concorrenti è più teso che mai. Tra prove estenuanti, aspettative altissime e inevitabili polemiche, anche il mondo dei social diventa terreno di confronto. In questo contesto si inserisce il post di Francesca Fialdini, che con una frase apparentemente leggera ma dal retrogusto tagliente ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Una bordata elegante, ironica e decisamente "perfidissima", che arriva dopo settimane non semplici per la conduttrice.
Ballando con le stelle 2025: il ritorno di Francesca Fialdini dopo l’infortunio
Francesca Fialdini è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando con le stelle. Considerata fin dall’inizio tra le favorite per la vittoria finale, la conduttrice ha dovuto però affrontare un percorso a ostacoli. L’infortunio che l’ha costretta a fermarsi per tre puntate ha acceso un vero e proprio caso mediatico, passato alla cronaca come il discusso "lastra gate".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le visite mediche e gli accertamenti necessari hanno sollevato dubbi e malumori, sia tra alcuni concorrenti sia tra una parte del pubblico social, che ha iniziato a mettere in discussione la reale entità del problema fisico. Nonostante ciò, Fialdini è tornata in pista più determinata che mai, riconfermando il suo talento e raccogliendo applausi per le performance successive al rientro. Con il problema fisico ormai alle spalle, l’attenzione sembrava essersi spostata esclusivamente sulla finale di sabato 20 dicembre.
Il post Instagram di Francesca Fialdini tra ironia e polemica
Proprio quando le acque sembravano essersi calmate, Francesca Fialdini ha deciso di rompere il silenzio con una storia Instagram destinata a far parlare. La frase condivisa – "Rilassati, che non mi ricordo nemmeno come ti chiami" – è apparsa come una frecciatina diretta, seppur senza nomi e cognomi. A rendere il messaggio ancora più enigmatico è stata l’aggiunta del riferimento a "chi non ha il senso dell’ironia", accompagnato da puntini di sospensione che lasciano spazio a ogni interpretazione.
Il post ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico: a chi era rivolto? A un collega di pista, a qualche critico social o a chi ha alimentato le polemiche nelle scorse settimane? Francesca non ha chiarito, scegliendo invece l’arma dell’eleganza e dell’ironia pungente. Un messaggio che sembra voler chiudere definitivamente i conti con chi ha messo in dubbio il suo percorso, senza però scendere mai nel confronto diretto. In vista della finale, la conduttrice dimostra così di saper ballare non solo sul palco, ma anche sul sottile filo della comunicazione social, confermandosi una delle figure più forti e discusse di questa edizione di Ballando con le stelle.
Potrebbe interessarti anche
Lastra Gate a Ballando con le Stelle, pace vicina tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini? Milly Carlucci interviene
Settimana all'insegna dei veleni a Ballando con le Stelle tra Francesca Fialdini e F...
Fialdini, sfogo con la Clerici su Ballando con le stelle: “Era un momento magico”, poi svela se torna dopo l’infortunio
Ospite a È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carl...
Francesca Fialdini e il lastra-gate a Ballando, lo sfogo durissimo: “Ridicolo, ma non mollo”. Il retroscena sull'infortunio
La conduttrice e concorrente dello show di Rai 1 ha parlato della “situazione assurd...
Ballando con le stelle, Fialdini infortunata mostra il referto dopo le accuse: “Maldicenza”, la diagnosi preoccupa
Francesca Fialdini si ferma a Ballando con le Stelle per tre microfratture e rispond...
Francesca Fialdini lascia Ballando con le stelle tra le polemiche: “Vincerà lo stesso”, le accuse alla giuria
La conduttrice si ritirata da Ballando con le stelle a causa di un infortunio alle c...
Ballando, Fialdini infortunata attacca una concorrente: “Non mi crede, ha chiesto di vedere le lastre”
La conduttrice avrebbe accusato una 'collega' di non credere al suo incidente. Il mo...
Chi vince Ballando con le stelle 2025, sorpresa Fialdini: la quota (spiazzante) e la vera rivale di Barbara D’Urso
Stando ai numeri dei bookmaker Fialdini sarebbe ancora la terza favorita nonostante ...
Selvaggia Lucarelli, bordata ai big di Ballando con le stelle: “Paranoici e complottisti”. Con chi ce l’ha
La giurata del dance show di Milly Carlucci ha attaccato alcuni concorrenti sul suo ...