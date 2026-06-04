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Francesca Fialdini, conferma col brivido su Rai 1: “Sarei felice così”, qual è il suo futuro a Da Noi a Ruota libera

Francesca Fialdini fa il punto sulla stagione appena conclusa e guarda ai nuovi palinsesti Rai: il destino di Da Noi a Ruota Libera non è ancora certo.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo la chiusura stagionale di Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini è già al centro delle indiscrezioni che riguardano il futuro della domenica di Rai 1. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato anche a ruoli di primo piano all’interno della rete, compresa la possibilità di raccogliere un giorno l’eredità di Mara Venier. Per il momento, però, la conduttrice preferisce mantenere i piedi per terra e attendere le decisioni ufficiali dei palinsesti. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista e volto della tv pubblica ha tracciato un bilancio dell’annata appena conclusa, lasciando emergere entusiasmo ma anche una certa prudenza sul futuro.

Francesca Fialdini e la possibile conferma di Da Noi a Ruota Libera

La stagione televisiva appena terminata ha rappresentato per Francesca Fialdini un percorso particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni. La conduttrice ha raccontato di essersi divertita molto nel corso degli ultimi mesi e di aver scoperto aspetti del proprio carattere che forse non conosceva fino in fondo. Tra le esperienze che più l’hanno segnata c’è stata anche la capacità di mettersi in gioco senza preoccuparsi troppo dei giudizi esterni. "Mi sono tanto divertita e mi sono sorpresa di me stessa. O forse dovrei dire che mi sono conosciuta", ha raccontato.

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Nonostante le voci che la vorrebbero protagonista di nuovi progetti, Fialdini non sembra avere particolari ambizioni di cambiamento nell’immediato. Al contrario, ha ammesso che sarebbe già molto soddisfatta di continuare il percorso intrapreso negli ultimi anni. "Dopo Ballando e Canzonissima, altre avventure? Io sarei già felice di essere riconfermata dove sto già".

Il futuro in Rai tra indiscrezioni e una meritata pausa estiva

Negli ultimi tempi il nome della presentatrice è stato più volte associato a possibili novità nei palinsesti di Rai 1. Alcuni rumors l’avevano persino indicata come una potenziale erede di Mara Venier per la domenica pomeriggio. Uno scenario che, almeno per ora, sembra destinato a rimanere soltanto un’ipotesi, visto che la storica padrona di casa di Domenica In dovrebbe restare saldamente al suo posto. In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti prevista per luglio, Francesca Fialdini preferisce quindi non fare programmi e concentrarsi sul presente.

Nel frattempo, dopo una stagione particolarmente impegnativa, è arrivato il momento di concedersi una pausa. La conduttrice ha infatti spiegato di voler staccare completamente dal lavoro durante l’estate. Tra i progetti c’era anche un viaggio in Perù, poi accantonato per questioni organizzative. Restano invece vive altre idee, come una vacanza in Sicilia o un viaggio on the road in Europa senza una destinazione precisa. Per il momento, dunque, il futuro televisivo di Francesca Fialdini resta legato alle decisioni dei vertici Rai.

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