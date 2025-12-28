Ballando con le stelle, ultime bordate di Fabio Canino (con Fialdini): “Stavolta è stata pesante”. Poi svela il suo amore a 60 anni Fabio Canino, da tempo giurato di Ballando con le stelle ha parlato a Da noi a ruota libera domenica 28 dicembre 2025 dell'ultima edizione, senza usare mezze misure

Ospite di Francesca Fialdini nella puntata di "Da noi a ruota libera" in onda domenica 28 dicembre 2025 è Fabio Canino, che lei ha avuto modo di conoscere nel corso della sua recente esperienza a "Ballando con le stelle", dove lui era uno dei giurati. La conduttrice si è piazzata al secondo posto, ma non sono mancate le polemiche legate al suo rientro in gara dopo un brutto infortunio che non aveva però convinto alcuni degli altri concorrenti in gara. Addirittura c’è stato infatti chi ha dubitato che lei si fosse davvero fatta male.

Era impossibile però non riconoscere il suo talento, al punto tale che quasi tutti la davano come papabile vincitrice, e invece a trionfare è stata Andrea Delogu, facilitata anche dal voto social.

Da noi a ruota libera, puntata 28 dicembre 2025: Francesca Fialdini intervista Fabio Canino

All’ingresso in studio Fabio Canino si complimenta subito con lei: "Intanto complimenti, io guardavo il programma tutti i sabati, sei stata davvero bravissima, nonostante quella giuria". Il giurato continua con il suo atteggiamento ironico: "Quei giurati andrebbero cambiati, ce n’è solo uno molto bono e sexy, di Firenze, non so se te lo ricordi". Lei ovviamente finge di non ricordare, per questo lui risponde con "Maleducata".

La conduttrice chiede a lui un giudizio sull’edizione che si è da poco conclusa, forte anche della sua lunga esperienza in questo ruolo: "Se devo essere sincero è stata pesante, c’erano diversi personaggi strutturati, già famosi, che facevano fatica a lasciarsi andare, avevano paura dei complotti. Noi però siamo lì per aiutare, anche se sembra incredibile, non ci pagano a seconda di chi vince, altrimenti avrei fatto vincere la signora Coriandoli se mi avesse pagato". Fialdini dice subito: "Attenzione a come parli, ti metterò di fronte alle tue stesse parole", per questo lui ribatte: "Mi dissocio da me stesso". Non si può escludere che le sue frasi siano un riferimento, nemmeno troppo velato, a Barbara D’Urso, certamente il nome di punta di questa edizione, ma che ha offerto poco sul piano dello show, non a caso lui l’ha criticata più volte nel corso delle varie puntate.

Ora che la conduttrice ha provato da vicino cosa significhi fare parte di "Ballando con le stelle" ci tiene a sottolineare quanto sia importante il compito della giuria, che deve mettere a nudo i concorrenti, oltre a ristrutturarli: "Con alcuni ci riusciamo, con altri no, c’è chi viene pronto per lasciarsi andare come hai fatto tu, altri invece sono convinti che noi non ci riusciremo, questo però è peggio per loro. Il pubblico infatti vuole conoscerli, non perché ci vogliamo fare i fatti degli altri, ma perché ci piace conoscere chi pensiamo di conoscere in televisione".

L’intervista è l’occasione per Canino anche per ripercorrere il suo passato professionale: "Io ho iniziato nel 1997 con Boncompagni a ‘Macao’, ero stato preso anche a ‘Le Iene’, quando Boncompagni mi ha detto di volermi ho chiamato ‘Le Iene’ e ho detto: ‘Perdonatemi, se mi volete vengo l’anno prossimo, non posso non andare da chi ha inventato la Carrà’. I miei erano felici, mi hanno sempre supportato anche quando facevo teatro prima della televisione popolare. Mia madre andava nei negozi, le dicevano di avermi visto, se la tirava un po’, mentre mio padre non esternava. Tutto è cambiato quando lui era mancato da poco e sono andato con mio fratello a svuotare la casa, nel suo cassetto del comodino ho trovato tutti gli articoli che mi riguardavano dall’inizio della mia carriera, mi commuovo ancora a pensarlo. Quando ho visto questo ho sentito un’ondata d’amore, più di quella che già sapevo provasse per me, il suo archivio mi ha davvero commosso".

Canino ha parlato anche del buon rapporto che ha con il fratello: "È davvero diverso da me, io lo chiamavo Rambo, io ero uno tutto precisino, lui ama i cavalli, i cani, la campagna, ma ci guadavamo con stima reciproca, un rapporto che è rimasto anche adesso. Tengo a precisarlo, ha 7 anni più di me".

L’amore a 60 anni e per Raffaella Carrà

Il giurato di "Ballando con le stelle" ci tiene anche a dire la sua sull’amore: "Io sono la prova provata che l’amore può capitare a chiunque, non lo dico per fare il simpatico. Fino a 60 anni non avevo trovato la persona che poteva diventare il mio compagno di vita. Emanuele è una bellissima persona, mi piace che lui abbia la sua vita, è uno stilista, non vuol fare niente nello spettacolo, non ama farsi vedere con me. È quello che cercavo da tutta la vita, ma l’ho trovato interessante. Ci siamo conosciuti per lavoro a Roma, mi ha portato una giacca per uno spettacolo, da lì non ci siamo più lasciati".

Canino non ha però mai nascosto nemmeno il grande amore che lo lega a Raffaella Carrà: "Io avevo ricevuto una ‘carrambata’ mentre ero a teatro, alcune persone avevano pensato che fosse normale, per questo ogni sera arrivavano persone convinte che lei fosse lì. Quella è stata la mia prima e ultima uscita da rockstar, con la polizia che mi portava via".

