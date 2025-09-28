Francesca Fialdini accoglie Guillermo Mariotto a Da Noi a Ruota Libera: "Il ghiaccio balla!" Il giudice di Ballando con le Stelle ritorna sulla prima puntata del dance show, ovviamente senza fare sconti. E poi racconta la sua turbolenta giovinezza

All’indomani del suo trionfale esordio sulla pista di Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ospita nel suo salotto domenicale di Da Noi a Ruota Libera nella puntata del 28 settembre, forse il più temibile dei giudici dello storico dance show del sabato sera di Milly Carlucci.

Uno spazio in cui, non è possibile evitare i riferimenti alla sera prima:"Ho dovuto partecipare a Ballando per averti qui!" esordisce infatti, scherzando la conduttrice.

Mariotto invece, le risponde molto seriamente, ritornando alla grande figura fatta dalla conduttrice toscana sulla pista dell’auditorium del Foro Italico, in coppia con Giovanni Pernice (coppia arrivata prima in classifica a fine serata):"Tu hai rivelato che il distacco funziona", ha detto il giudice di Ballando con le Stelle. "Dietro al distacco ci hai fatto vedere che c’è un universo intero. Ci hai spiazzato tutti, io quasi tremavo dalla sorpresa" "Io pensavo che tu mi dicessi: ‘Fialdini, il ghiaccio non balla!" scherza ancora la concorrente.

E invece Mariotto risponde: "E invece il ghiaccio balla! Quando ti ho conosciuta anche a me hai dato questa sensazione del distacco, come ha detto la Lucarelli, ma è una cosa che funziona. Darsi troppo è chip quindi è una cosa bella per una donna. Il distacco è un’aura che una ce l’ha. Poi te la insegnano anche a scuola le suore!" "

Se Francesca Fialdini è riuscita a convincere il più ostico dei giudici, lo stesso non sono riusciti a fare altri concorrenti, uno in particolato, bersagliato da ben due zero. E infatti, Mariotto lo nomina subito: "Beppe Convertini sembrava il padre della sposa, proprio no: è giovane, su!"Poi aggiunge una buona parola su qualcuno che era pronto a stroncare e invece l’ha spiazzato: "La signora Coriandoli mi ha veramente stupito, anche per come teneva botta, spiritosa. Brava." La conduttrice chiede se si è mai pentito di uno zero assegnato e Mariotto risponde: "Mai. Lo zero illumina sempre, l’ingiustizia nei film ti fa propendere per il giustiziato perchè tutti a dire ‘poverino’ e il ‘poverino va avanti'" "E infatti oggi amano più Beppe Convertini che me!" scherza Fialdini.

Poi, come sempre, nelle interviste faccia a faccia di Da Noi a Ruota Libera, i discorsi diventano più intimi e Mariotto racconta parti del suo passato, come quando era ancora un adolescente a Caracas dove, racconta "Non si capiva che cosa avessi (riferendosi alla propria omosessualità ndr), qualcosa di cui dovevo vergognarmi, se mi scoprivano mi davano fuoco". A 16 anni e mezzo racconta che scappa a San Francisco, dove ha incontrato i Village People e ha avuto anche una relazione di tre mesi, con uno di loro. A 19 anni poi, si sposò con un modella. Poi il ricordo della donna più importante della sua vita, la nonna da cui dice di aver ereditato il carattere e l’umorismo.

