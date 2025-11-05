Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Francesca Fialdini, svelato il suo futuro a Ballando con le stelle: il verdetto definitivo dopo l’infortunio al piede

Dopo i dovuti controlli a seguito di un’infrazione al piede destro, la concorrente ha rivelato la decisione presa in merito alla sua partecipazione.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Durante le consuete prove per Ballando con le stelle, la concorrente Francesca Fialdini ha riportato un infortunio al piede destro, in particolare un’infrazione dell’osso, che nel corso della puntata di sabato non le ha permesso di ballare. Dopo aver condotto una puntata di Da noi… A Ruota Libera da seduta, riuscendo a registrare comunque un boom di ascolti, Francesca Fialdini si è sottoposta ad ulteriori accertamenti medici per capire a pieno la condizione del suo piede e decidere, di conseguenza, se tornare o meno nello show di Milly Carlucci. Dopo giorni di apprensione, nelle ultime ore è stata dunque presa una decisione definitiva. Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle? Scopriamolo.

Francesca Fialdini, accertamenti dopo l’infortunio al piede: come sta

Dopo ulteriori controlli e le dovute considerazioni condivise con tutto il team di Ballando con le stelle, pare che Francesca Fialdini sia arrivata a una decisione importante dopo l’infortunio che l’ha portata a prendere una sfilza di zero nell’ultima puntata. Nel corso di una puntata di Ballando Segreto, la conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera ha infatti tranquillizzato la padrona di casa Milly Carlucci affermando: "Come sono messa? Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire. Che dolori ho al momento? Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia". Condizioni dunque che sembrerebbero essere meno gravi di quanto prospettato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Milly Carlucci ha poi preso la parola cercando di spiegare nel dettaglio la situazione e ciò che accadrà nelle prossime puntate. "Eviteremo di farti articolare troppo il piede. Per quanto lei non lo poggia molto, ma un pochettino potrà pure poggiarlo il piede. I dolori alle dita sono dovuti al fatto che non avendo articolato, adesso sei piena di liquido, quindi serve fare un po’ di terapia manuale per far riassorbire tutto, un bel massaggio linfatico. Se tu non muovi la soletta del piede è un problema, considera che da sotto noi abbiamo la cosa del massaggio linfatico naturale, deve risalire tutto per le gambe. Io mi sono rotta qualsiasi cosa, ho spaccato tendini, legamenti, mi sono strappata muscoli, so tutto. Ragazzi tranquilli che ce la facciamo, ce l’abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche in questa occasione".

Francesca Fialdini torna a Ballando con le stelle: "The show must go on"

Al momento sembrerebbero dunque non esserci più dubbi: Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle cercando di fare del suo meglio per portare avanti la gara nonostante qualche difficoltà in più. A confermare ulteriormente tale decisione ci ha pensato poi il suo partner di ballo Giovanni Pernice che a Ballando Segreto ha affermato: "La nostra idea, la decisione è quella di… the show must go on. La giuria ci ha dato zero, ma è giusto così, altri anni i giurati hanno dato 50 punti e tesoretti, ma a noi va bene così, lo zero è giusto. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto e ci ha fatto passare il turno".

Potrebbe interessarti anche

Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, boom d’ascolti: sorpassa Mara Venier e Silvia Toffanin ‘da seduta’. Ma a Ballando rischia la beffa

La puntata di ieri di Da noi… A Ruota Libera ha ottenuto ottimi risultati in termini...
Francesca Fialdini

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini? L’infortunio al piede

Francesca Fialdini si è infortunata in modo serio durante le riprese prove, ora è ri...
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, debutto chic a Ballando con le stelle: il blazer giallo lascia senza parole

Manca sempre meno all’inizio dello show di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci...
Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, bordata a Ballando con le Stelle dopo l’addio: cos’ha svelato su giuria ingiusta, Mariotto e Fialdini

Ospite nel salotto de La Volta Buona, il ballerino ex Amici ha rifilato una stoccata...
Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti, dal Tg1 a Ballando con le stelle (senza Cremonini): il retroscena svelato a Matano

La giornalista e conduttrice del telegiornale ha confessato di avere ricevuto un’off...
Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Ballando con le Stelle, pagelle: (primo) trionfo di Barbara D'Urso (8), Convertini fa una gara a parte (7), Colombari ingenua (5)

Promossi e bocciati e top e flop della puntata di sabato 11 ottobre del dance show d...
Ballando con le Stelle anticipazioni 18 ottobre 2025

Ballando con le Stelle, Renato Zero super star e scintille tra Lucarelli e Marcella Bella: anticipazioni

Colpi di scena ed esibizioni mozza fiato nella quarta puntata del dancing show: tutt...
Ballando con le Stelle anticipazioni 11 ottobre 2025

Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera

Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di ca...
Ballando con le Stelle slitta per far posto al calcio

Ballando con le stelle, pagelle: Fialdini (9 d'incoraggiamento), sorpresa Fognini (8), Carlucci commossa per Andrea Delogu (7), Rosa Chemical stucchevole (5)

Promossi e bocciati e top e flop della sesta puntata del dance show di Rai Uno guida...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Nikita Perotti

Nikita Perotti
Erica Martinelli

Erica Martinelli
Simona Ventura

Simona Ventura

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963