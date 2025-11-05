Francesca Fialdini, svelato il suo futuro a Ballando con le stelle: il verdetto definitivo dopo l’infortunio al piede Dopo i dovuti controlli a seguito di un’infrazione al piede destro, la concorrente ha rivelato la decisione presa in merito alla sua partecipazione.

Durante le consuete prove per Ballando con le stelle, la concorrente Francesca Fialdini ha riportato un infortunio al piede destro, in particolare un’infrazione dell’osso, che nel corso della puntata di sabato non le ha permesso di ballare. Dopo aver condotto una puntata di Da noi… A Ruota Libera da seduta, riuscendo a registrare comunque un boom di ascolti, Francesca Fialdini si è sottoposta ad ulteriori accertamenti medici per capire a pieno la condizione del suo piede e decidere, di conseguenza, se tornare o meno nello show di Milly Carlucci. Dopo giorni di apprensione, nelle ultime ore è stata dunque presa una decisione definitiva. Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle? Scopriamolo.

Francesca Fialdini, accertamenti dopo l’infortunio al piede: come sta

Dopo ulteriori controlli e le dovute considerazioni condivise con tutto il team di Ballando con le stelle, pare che Francesca Fialdini sia arrivata a una decisione importante dopo l’infortunio che l’ha portata a prendere una sfilza di zero nell’ultima puntata. Nel corso di una puntata di Ballando Segreto, la conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera ha infatti tranquillizzato la padrona di casa Milly Carlucci affermando: "Come sono messa? Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire. Che dolori ho al momento? Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia". Condizioni dunque che sembrerebbero essere meno gravi di quanto prospettato.

Milly Carlucci ha poi preso la parola cercando di spiegare nel dettaglio la situazione e ciò che accadrà nelle prossime puntate. "Eviteremo di farti articolare troppo il piede. Per quanto lei non lo poggia molto, ma un pochettino potrà pure poggiarlo il piede. I dolori alle dita sono dovuti al fatto che non avendo articolato, adesso sei piena di liquido, quindi serve fare un po’ di terapia manuale per far riassorbire tutto, un bel massaggio linfatico. Se tu non muovi la soletta del piede è un problema, considera che da sotto noi abbiamo la cosa del massaggio linfatico naturale, deve risalire tutto per le gambe. Io mi sono rotta qualsiasi cosa, ho spaccato tendini, legamenti, mi sono strappata muscoli, so tutto. Ragazzi tranquilli che ce la facciamo, ce l’abbiamo sempre fatta e ce la faremo anche in questa occasione".

Francesca Fialdini torna a Ballando con le stelle: "The show must go on"

Al momento sembrerebbero dunque non esserci più dubbi: Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle cercando di fare del suo meglio per portare avanti la gara nonostante qualche difficoltà in più. A confermare ulteriormente tale decisione ci ha pensato poi il suo partner di ballo Giovanni Pernice che a Ballando Segreto ha affermato: "La nostra idea, la decisione è quella di… the show must go on. La giuria ci ha dato zero, ma è giusto così, altri anni i giurati hanno dato 50 punti e tesoretti, ma a noi va bene così, lo zero è giusto. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto e ci ha fatto passare il turno".

