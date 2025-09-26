Trova nel Magazine
Francesca Fialdini, debutto chic a Ballando con le stelle: il blazer giallo lascia senza parole

Manca sempre meno all’inizio dello show di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, e Francesca Fialdini è già apparsa più in forma che mai: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Domani sera, sabato 27 settembre, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, il dance show più amato del sabato sera di Rai 1 condotto dall’iconica Milly Carlucci. Tra i protagonisti di quest’anno ci sarà anche Francesca Fialdini, volto noto e di successo della televisione italiana, che ha già fatto il suo debutto nello studio del programma con un look che ha lasciato tutti senza parole. Raffinata e luminosa, la conduttrice ha scelto un completo dal carattere deciso ma sofisticato, confermando ancora una volta la sua eleganza e, allo stesso tempo, la sua grande determinazione: scopriamo di più.

Francesca Fialdini chic ed elegante a Ballando con le stelle

Per le prime foto ufficiali dallo studio di Ballando con le stelle, Francesca Fialdini si è presentata con un look brillante, luminoso e di grande impatto, conquistando in pochi secondi tutta la scena. Per l’occasione, la conduttrice ha infatti indossato un completo sartoriale che esprime personalità e sicurezza. Il blazer doppiopetto strutturato, con bottoni scuri e spalle definite, si abbina perfettamente ai i pantaloni ampi dal fit impeccabile, creando una silhouette slanciata e di grande impatto visivo.

E come non parlare del color giallo sole scelto da Francesca: un inno all’energia, al coraggio e alla voglia di osare. Un colore magnetico, sorprendente, che illumina la scena e che, su di lei, diventa un tratto distintivo. In contrasto, la camicia bianca con jabot aggiunge un tocco romantico e femminile, ammorbidendo l’intensità cromatica del tailleur e regalando armonia all’intero outfit. Non c’è che dire, un debutto decisamente raggiante.

Ballando con le stelle, Francesca Fialdini tra le favorite

Quella di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle sarà un’avventura del tutto nuova, durante la quale la conduttrice Rai potrà mostrare tutta la sua eleganza anche sulla pista da ballo. Secondo le prime indiscrezioni e le quotazioni dei bookmaker esperti, la Fialdini è indubbiamente tra le favorite di quest’anno, accanto a Barbara D’Urso, Andrea Delogu e Martina Colombari. Francesca si esibirà nel corso delle puntate in coppia con il maestro Giovanni Pernice, vincitore dell’ultima edizione accanto a Bianca Guaccero.

"Quando guardavo Ballando o ospitavo i protagonisti dicevo sempre: ‘Non lo farei mai, è troppo impegnativo’. Infatti mi sto impegnando seriamente perché rispetto il lavoro di chi c’è dietro: è una macchina incredibile. È un programma del sabato sera quindi non potevo non accettare. Quando Milly ti parla io sono incantata", ha raccontato la Fialdini a LaPresse a proposito di questa sua nuova avventura.

Programmi

