Francesca Fialdini, debutto chic a Ballando con le stelle: il blazer giallo lascia senza parole
Manca sempre meno all’inizio dello show di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, e Francesca Fialdini è già apparsa più in forma che mai: scopriamo di più.
Domani sera, sabato 27 settembre, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, il dance show più amato del sabato sera di Rai 1 condotto dall’iconica Milly Carlucci. Tra i protagonisti di quest’anno ci sarà anche Francesca Fialdini, volto noto e di successo della televisione italiana, che ha già fatto il suo debutto nello studio del programma con un look che ha lasciato tutti senza parole. Raffinata e luminosa, la conduttrice ha scelto un completo dal carattere deciso ma sofisticato, confermando ancora una volta la sua eleganza e, allo stesso tempo, la sua grande determinazione: scopriamo di più.
Francesca Fialdini chic ed elegante a Ballando con le stelle
Per le prime foto ufficiali dallo studio di Ballando con le stelle, Francesca Fialdini si è presentata con un look brillante, luminoso e di grande impatto, conquistando in pochi secondi tutta la scena. Per l’occasione, la conduttrice ha infatti indossato un completo sartoriale che esprime personalità e sicurezza. Il blazer doppiopetto strutturato, con bottoni scuri e spalle definite, si abbina perfettamente ai i pantaloni ampi dal fit impeccabile, creando una silhouette slanciata e di grande impatto visivo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
E come non parlare del color giallo sole scelto da Francesca: un inno all’energia, al coraggio e alla voglia di osare. Un colore magnetico, sorprendente, che illumina la scena e che, su di lei, diventa un tratto distintivo. In contrasto, la camicia bianca con jabot aggiunge un tocco romantico e femminile, ammorbidendo l’intensità cromatica del tailleur e regalando armonia all’intero outfit. Non c’è che dire, un debutto decisamente raggiante.
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini tra le favorite
Quella di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle sarà un’avventura del tutto nuova, durante la quale la conduttrice Rai potrà mostrare tutta la sua eleganza anche sulla pista da ballo. Secondo le prime indiscrezioni e le quotazioni dei bookmaker esperti, la Fialdini è indubbiamente tra le favorite di quest’anno, accanto a Barbara D’Urso, Andrea Delogu e Martina Colombari. Francesca si esibirà nel corso delle puntate in coppia con il maestro Giovanni Pernice, vincitore dell’ultima edizione accanto a Bianca Guaccero.
"Quando guardavo Ballando o ospitavo i protagonisti dicevo sempre: ‘Non lo farei mai, è troppo impegnativo’. Infatti mi sto impegnando seriamente perché rispetto il lavoro di chi c’è dietro: è una macchina incredibile. È un programma del sabato sera quindi non potevo non accettare. Quando Milly ti parla io sono incantata", ha raccontato la Fialdini a LaPresse a proposito di questa sua nuova avventura.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle, mistero Andrea Delogu: perché non ballerà con più Pernice
Stando a recenti indiscrezioni, la conduttrice avrebbe dovuto fare coppia con il bal...
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto spara a zero su D’Urso e i nuovi concorrenti, poi la stoccata: “Mi si ama o mi si detesta”
Il giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i primi nomi della prossima ed...
“Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle”, è ufficiale: i suoi straordinari su Rai1
Francesca Fialdini scende in pista a Ballando con le stelle: la conduttrice pronta a...
Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero pronta a tornare: l’idea di Milly Carlucci. Cosa farà
Stando alle ultime indiscrezioni la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe fare ri...
Ballando Con Le Stelle 2025 si allunga, cambia il numero di puntate e spunta una novità incredibile
La nuova edizione di Ballando Con Le Stelle debutta il 27 settembre 2025: 13 puntate...
Ballando con le Stelle, non solo Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: le ‘scommesse’ dei social sulle coppie che vedremo in pista
Con la conferma dei 12 concorrenti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci...
Ballando con le Stelle, svelate le coppie: Andrea Delogu e Simone Di Pasquale i ‘delusi’, D’Urso e Belli esultano
Gli abbinamenti sarebbero già stati decisi da Milly Carlucci, che a breve passerà ag...
Ballando con le stelle 2025, la vincitrice è già scritta: Barbara D'Urso, Fialdini o Colombari. Chi ha il titolo in pugno
A pochi giorni dall’inizio dell’iconico show di Milly Carlucci, scopriamo chi è la c...