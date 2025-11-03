Francesca Fialdini, boom d’ascolti: sorpassa Mara Venier e Silvia Toffanin ‘da seduta’ (ma rischia di mollare Ballando) La puntata di ieri di Da noi… A Ruota Libera ha ottenuto ottimi risultati in termini di pubblico con la conduttrice ferma in poltrona a causa di un infortunio.

Lo scorso venerdì Francesca Fialdini si è infortunata a un piede proprio durante le prove di Ballando con le stelle, motivo per il quale sabato sera non ha certo potuto dare il meglio di sé. Da quanto raccontato dal suo ufficio stampa, nelle prossime ore Francesca dovrà fare un controllo decisivo al piede per capire se riuscirà a tornare nello show di ballo o se dovrà definitivamente rinunciare alla gara. Attendendo dunque di sapere quali saranno le sorti della Fialdini a Ballando, è doveroso sottolineare l’ottimo risultato ottenuto dalla conduttrice nella puntata di ieri di Da noi… A Ruota Libera, che è riuscita a superare anche Verissimo e Domenica In: scopriamo di più.

Fialdini, boom di ascolti a Da noi… A Ruota Libera (da seduta)

Ebbene sì, la puntata di Da noi… A Ruota Libera di ieri, domenica 2 novembre 2025, è stata scelta da 2.110.000 spettatori con il 16.1% di share. Un ottimo risultato che è riuscito a superare quello ottenuto da Domenica In, con 2.027.000 spettatori e il 15.6% nella prima parte e 1.615.000 spettatori e il 13.7% di share nella seconda. Ma ancora non è tutto, perché dal punto divista del numero di spettatori Francesca Fialdini ha battuto anche la diretta competitor Silvia Toffanin, che con Verissimo ha interessato 2.073.000 spettatori nella prima parte e 2.057.000 spettatori nella seconda.

E tutto questo è avvenuto durante una puntata molto particolare, che ha visto Francesca Fialdini ferma su una poltrona con il piede rialzato proprio a causa dell’infortunio subito venerdì durante le prove di Ballando con le stelle. La conduttrice ha portato avanti tutta la puntata da seduta, accogliendo grandi ospiti e regalando al pubblico intense interviste senza muoversi di un millimetro. Un problema che, tuttavia, non è andato ad influire sulla buona riuscita dello show che, al contrario, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti.

Ballando con le stelle, Francesca Fialdini in bilico

Per Francesca Fialdini, per la grande famiglia di Ballando con le stelle e per tutto il pubblico che l’ha seguita fino a questo momento sono ore di grande attesa. Se fino a qualche giorno fa Francesca veniva considerata una delle possibili vincitrici di questa edizione dello show di Milly Carlucci, ad oggi non vi è nemmeno la certezza che possa tornare in gara. La Fialdini si ritrova infatti a fare i contri con un’infrazione al piede, ovvero la frattura incompleta di un osso. Nelle prossime ore farà nuovi controlli dopo i quali scoprirà, e con lei anche noi, se le sue condizioni le permetteranno di tornare in gara o se dovrà abbandonare ufficialmente Ballando con le stelle.

