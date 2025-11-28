Francesca Fialdini e il lastra-gate a Ballando, lo sfogo durissimo: “Ridicolo, ma non mollo”. Il retroscena sull'infortunio La conduttrice e concorrente dello show di Rai 1 ha parlato della “situazione assurda” dopo le voci sul suo infortunio: “Me l’ha detto Milly Carlucci”

Francesca Fialdini non ci sta. La conduttrice toscana, concorrente della 20esima edizione di Ballando con le Stelle, ha parlato della "situazione assurda" che ci sarebbe dietro le quinte dello show di Milly Carlucci, respingendo al mittente le accuse di alcune malelingue che avrebbero insinuato come l’infortunio che la sta tenendo fuori dallo show sia ‘finto’. In un’intervista a FanPage, infatti, il volto simbolo di Da noi… a ruota libera si è sfogata duramente smentendo tutte le voci e dichiarandosi pronta a tornare in gara. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Francesca Fialdini e le voci sull’infortunio ‘finto’ a Ballando: le sue parole e tutta la verità, il retroscena

In gara insieme al maestro Giovanni Pernice, dopo essersi classificata sul podio per tutte le prime cinque puntate Francesca Fialdini era tra le favorite d’obbligo per la vittoria finale della 20esima edizione di Ballando con le Stelle. Un infortunio, tuttavia, ha costretto la conduttrice di Da noi… a ruota libera al ritiro e dallo scorso 8 novembre non è più tornata in pista. Le sue condizioni fisiche hanno tuttavia scatenato un vero e proprio ‘caso’ – già rinominato lastra gate – secondo il quale alcuni concorrenti avrebbero accusato la collega di fingere e avrebbero chiesto le prove del suo infortunio. Un situazione tesissima, all’interno della quale ha voluto inserirsi la stessa Fialdini commentando il tutto in un’intervista a FanPage. "Questa situazione è assurda e anche un po’ ridicola" ha spiegato la conduttrice, rivelando di essere venuta a conoscenza personalmente di queste voci: "So sicuramente chi non è stato, Andrea Delogu e Paolo Belli, le persone più rispettose nei miei confronti, ma non so da chi è nato tutto. La prima a riferirmelo è stata Milly Carlucci, mi ha spiegato che qualcuno non credeva al mio infortunio e mi ha suggerito di pubblicare il video del referto". Incalzata sulla questione, Francesca Fialdini non si è nascosta e ha ammesso che, secondo lei, il putiferio sarebbe scaturito dal ‘timore’ che gli altri concorrenti in gara avrebbero di lei: "È evidente, perché altrimenti che cosa gli importerebbe di me? Mi parlano alle spalle e non direttamente".

Il ritorno a Ballando con le Stelle: la conduttrice fa chiarezza

Riguardo la possibilità di tornare a Ballando con le Stelle, al momento Francesca Fialdini si è detta fiduciosa: "Sono in ripresa". Non è da escludere, dunque, un suo ritorno, magari proprio per mettere a tacere le malelingue dietro le quinte: "Mi hanno dato ancora più voglia di riprovarci. Più mi dicono che fingo e che non ce la farò mai, più io non mollo". La conduttrice ha poi spiegato di non avere perso la speranza: "Non so ancora quando e se tornerò. Io sto facendo di tutto per rientrare, sedute di fisioterapia al mattino e al pomeriggio. Se i risultati saranno incoraggianti, alla fine di questa settimana proverò a ballare solo con le gambe, senza muovere la parte alta del corpo. Vorrei riuscire a provare il ripescaggio".

