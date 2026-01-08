Delogu e Fialdini: "La sfuriata di Pernice e l’infatuazione di Nikita", rivelazioni (scottanti) post Ballando con le stelle
Durante una diretta Instagram, le due ex concorrenti dello show hanno regalato ai follower dichiarazioni inedite sul loro percorso: ecco cosa hanno detto.
Nel giorno dell’epifania, ovvero lo scorso martedì 6 gennaio, la conduttrice Francesca Fialdini ha regalato ai suoi follower una lunga diretta Instagram, durante la quale c’è stata un’ulteriore sorpresa: anche Andrea Delogu è intervenuta in diretta. Tra una chiacchiera e l’altra, le due donne diventate ancora più amiche proprio grazie all’avventura a Ballando con le stelle, hanno regalato alle tante persone sintonizzate alcune rivelazioni inedite sul loro percorso nello show e i rispettivi partner di ballo: ecco le loro parole.
Francesca Fialdini e la sfuriata di Pernice a Ballando: "Non sai come se l’è presa"
Durante la diretta Instagram di Francesca Fialdini è arrivata una richiesta di videochiamata che ha sopreso tutti i follower: quella della bella Andrea Delogu, vincitrice di Ballando con le stelle, apparsa improvvisamente nella diretta dell’amica. Le due donne hanno quindi iniziato a parlare del più e del meno, tenendo i follower incollati allo schermo dello smartphone, e non sono mancate nemmeno rivelazioni inedite e curiose sul loro percorso nello show di Milly Carlucci.
"Mentre ero al trucco è entrato Nikita e mi ha detto che sarebbe stato bello per una settimana cambiare partner di ballo e che avrebbe scelto proprio te, Francesca, e io mi sono arrabbiata tantissimo. Come stai ballando con me e vuoi ballare con un’altra?", ha rivelato Andrea Delogu. A quel punto, rimanendo in tema gelosia, anche Francesca Fialdini ha raccontato un episodio vissuto con il partner di ballo Giovanni Pernice. "Una volta c’eravamo io e Pasquale La Rocca, non stavamo facendo nulla, eravamo soli in sala prove e allora gli ho chiesto di farmi un ripasso di qualche passo di valzer. Non sai come se l’è presa Pernice di sta cosa quando lo è venuto a sapere. Mamma mia".
Andrea Delogu su Nikita: "L’anno prossimo scelgo io la concorrente che deve ballare con lui"
Verso la fine della lunga diretta Instagram, Andrea Delogu e Francesca Fialdini, rispettivamente prima e seconda classificata dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, hanno iniziato a scherzare su un tema già molto discusso anche durante lo show: l’infatuazione del ballerino Nikita Perotti per Andrea. Nonostante i due abbiano sempre sottolineato di aver creato un intenso rapporto d’amicizia, sono in molti a sostenere che Nikita sia in realtà ‘cotto’ della bella e talentuosa Andrea. E proprio la Delogu è dunque intervenuta affermando: "L’anno prossimo ho già detto a Milly che devo scegliere io la concorrente che deve ballare con Nikita, quest’anno per lui è stato difficile, è invecchiato tantissimo, deve essere giovane, della sua età".
