Francesca Fagnani svela i prossimi tre ospiti di Belve. Poi gela Barbara D'Urso: "Non la invito"
Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti martedì prossimo a Belve. Fagnani a Tv Talk racconta retroscena a Tv Talk , da Barbara d’Urso a Maria De Filippi
Francesca Fagnani torna a Tv Talk e lo fa da protagonista assoluta. L’occasione è il successo del debutto della nuova stagione di Belve, arrivata alla tredicesima edizione: 68 puntate all’attivo e un ritorno in grande stile martedì’ scorso con il miglior esordio di sempre. La prima puntata della 13esima edizione ha raccolto il 12,9% di share, con quasi 1,8 milioni di spettatori su Rai 2, e picchi che hanno sfiorato il 20% nella fascia di chiusura. Il programma delle interviste ‘graffianti’ vola anche sui social: Belve è stato settimo posto al mondo su X (ex Twitter). Un successo enorme giustamente celebrato questo pomeriggio nello studio di Tv Talk, che da sempre analizza i fenomeni televisivi del momento.
Fagnani a Tv Talk, l’invito a Barbara D’Urso e il ruolo di Maria De Filippi a Belve
Dopo l’ospitata di Giovanni Floris, la conduttrice Mia Ceran ha introdotto Francesca Fagnani, non prima però di aver dedicato un pensiero ad Andrea Delogu, che pochi giorni fa è stata colpita dalla perdita del fratello 18enne Evan: "Permettetemi di mandare un grande abbraccio ad Andrea Delogu: ti vogliamo e ti siamo vicini".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Poi, spazio all’intervista a Francesca Fagnani, che ha cominciato con una rivelazione su Barbara D’Urso: "L’ho invitata a Belve tante volte in passato, non in questa edizione che è molto esposta televisivamente. Per questo ho ritenuto di non farle arrivare l’invito". Quindi, il focus della discussione si è spostato su Maria De Filippi, che in questa edizione di Belva ha un ruolo da ospite speciale: "Maria tornerà anche martedì prossimo. Lei è padrona del mio studio: quello che vorrà fare, farà. Mi sono molto divertita con lei. È un’amica e, per la tv, è la donna che meglio ha capito il pubblico. Un punto di riferimento assoluto. Temptation Island? Quella trasmissione è il mio guilty pleasure, non mi sono persa una puntata. Lì farei anche la stagista."
Belve (quasi) in diretta: la rivelazione di Francesca Fagnani
Fagnani, quindi, ha raccontato il "dietro le quinte" del suo programma, che definisce una "galleria di ritratti umani": "Mettere persone troppo simili tra loro sarebbe un errore, si rischierebbe la ripetizione. Ogni intervista deve avere una sua tensione." Sui famosi fuorionda chiarisce: "Non avvengono mai durante l’intervista, ma prima o dopo. Io la vivo come una diretta, anche se il programma è registrato: c’è un montaggio, certo, ma non altero mai l’arco narrativo, non ci fermiamo mai per dare l’impressione della diretta. Anche se sbaglio una parola, lascio l’errore: l’imprevisto dà senso di verità, anche in un programma registrato. Questo me l’ha insegnato Gianni Minoli".
Sul rapporto con gli intervistati a Belve, la conduttrice ammette: "Punto sempre a stabilire un rapporto, che sia simpatia o antipatia. Il problema è quando si crea freddezza o indifferenza. Lì è più difficile. Ma il pubblico capisce sempre, è molto più sgamato di quanto crediamo noi. Risposte preparate? Sono circa sei le domande fisse del format, gli ospiti quelle senz’altro le preparano. Però io pongo circa 100/120 domande in ogni intervista, è impossibile conoscere tutto il percorso. Poi bisogna capire lo spirito del gioco, bisogna sapere reggere occhi negli occhi senza interruzioni. E quella lucetta rossa non inganna mai: se sei simpatico, risulti simpatico; se fai il simpatico a casa lo capiscono. Non sono mai pentita delle domande che faccio, non mi sento di dover chiedere scusa a nessuno degli intervistati"."
E ancora, sulle critiche per alcune scelte di casting, come quella di Rita De Crescenzo: "Chi entra in quello studio rappresenta se stesso, non una città. La sua è stata una storia di riscatto, con una sua dignità. Non toglierei mai la parola a nessuno". Infine, con la sua ironia, Fagnani lascia cadere una promessa: "L’intervista a Papa Leone? Prima prendo un po’ di confidenza con la nuova amministrazione del Vaticano… poi comincio a mandare mail."
Belve, gli ospiti della prossima puntata
Oggi a Tv Talk Francesca Fagnani ha svelato in anteprima anche gli ospiti della prossima puntata. Siederanno sullo sgabello di fronte alla conduttrice romana Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo
Potrebbe interessarti anche
Fagnani s’inverte con Maria De Filippi a Belve 2025: cosa succede, il retroscena
A Belve inversione di ruoli, Maria De Filippi intervista Fagnani e tanti ospiti annu...
Belen a Belve, la rivelazione dopo l’intervista (paurosa): "Ce l’ho fatta". La vecchia accusa a Francesca Fagnani
La showgirl argentina è pronta a mettersi a nudo nel talk dopo un anno di lungo cort...
Belen senza filtri a Belve, la dipendenza e le botte a De Martino: “Un amore tossico”. E svela chi ha amato davvero
Belén Rodríguez si confessa a Francesca Fagnani tra amori, crisi e rivelazioni. Tutt...
Belve, i meme impazzano ma Belen (violenta) e Rita De Crescenzo (trash) spaccano i social: "Manie d'onnipotenza"
La nuova stagione del talk di Francesca Fagnano è partita col botto ma sul web la sh...
Belve, pagelle: Fagnani spiona (8), Maria De Filippi asso nella manica (8), Belen senza freni (7)
Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova stagione del program...
Francesca Fagnani fa l'impossibile: Maria De Filippi pronta a sbarcare a Belve e ricambiare il favore
L’indiscrezione rimbalza da ore e sta già accendendo la curiosità del pubblico: la r...
Paura per Iva Zanicchi, brutta caduta a Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante
Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che ...
Maria De Filippi trasloca in Rai, la svolta che spiazza tutti: cosa farà (con Francesca Fagnani)
Incredibile retroscena sulla partecipazione della conduttrice Mediaset al programma ...