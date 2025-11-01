Francesca Fagnani svela i prossimi tre ospiti di Belve. Poi gela Barbara D'Urso: "Non la invito" Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti martedì prossimo a Belve. Fagnani a Tv Talk racconta retroscena a Tv Talk , da Barbara d’Urso a Maria De Filippi

Francesca Fagnani torna a Tv Talk e lo fa da protagonista assoluta. L’occasione è il successo del debutto della nuova stagione di Belve, arrivata alla tredicesima edizione: 68 puntate all’attivo e un ritorno in grande stile martedì’ scorso con il miglior esordio di sempre. La prima puntata della 13esima edizione ha raccolto il 12,9% di share, con quasi 1,8 milioni di spettatori su Rai 2, e picchi che hanno sfiorato il 20% nella fascia di chiusura. Il programma delle interviste ‘graffianti’ vola anche sui social: Belve è stato settimo posto al mondo su X (ex Twitter). Un successo enorme giustamente celebrato questo pomeriggio nello studio di Tv Talk, che da sempre analizza i fenomeni televisivi del momento.

Fagnani a Tv Talk, l’invito a Barbara D’Urso e il ruolo di Maria De Filippi a Belve

Dopo l’ospitata di Giovanni Floris, la conduttrice Mia Ceran ha introdotto Francesca Fagnani, non prima però di aver dedicato un pensiero ad Andrea Delogu, che pochi giorni fa è stata colpita dalla perdita del fratello 18enne Evan: "Permettetemi di mandare un grande abbraccio ad Andrea Delogu: ti vogliamo e ti siamo vicini".

Poi, spazio all’intervista a Francesca Fagnani, che ha cominciato con una rivelazione su Barbara D’Urso: "L’ho invitata a Belve tante volte in passato, non in questa edizione che è molto esposta televisivamente. Per questo ho ritenuto di non farle arrivare l’invito". Quindi, il focus della discussione si è spostato su Maria De Filippi, che in questa edizione di Belva ha un ruolo da ospite speciale: "Maria tornerà anche martedì prossimo. Lei è padrona del mio studio: quello che vorrà fare, farà. Mi sono molto divertita con lei. È un’amica e, per la tv, è la donna che meglio ha capito il pubblico. Un punto di riferimento assoluto. Temptation Island? Quella trasmissione è il mio guilty pleasure, non mi sono persa una puntata. Lì farei anche la stagista."

Belve (quasi) in diretta: la rivelazione di Francesca Fagnani

Fagnani, quindi, ha raccontato il "dietro le quinte" del suo programma, che definisce una "galleria di ritratti umani": "Mettere persone troppo simili tra loro sarebbe un errore, si rischierebbe la ripetizione. Ogni intervista deve avere una sua tensione." Sui famosi fuorionda chiarisce: "Non avvengono mai durante l’intervista, ma prima o dopo. Io la vivo come una diretta, anche se il programma è registrato: c’è un montaggio, certo, ma non altero mai l’arco narrativo, non ci fermiamo mai per dare l’impressione della diretta. Anche se sbaglio una parola, lascio l’errore: l’imprevisto dà senso di verità, anche in un programma registrato. Questo me l’ha insegnato Gianni Minoli".

Sul rapporto con gli intervistati a Belve, la conduttrice ammette: "Punto sempre a stabilire un rapporto, che sia simpatia o antipatia. Il problema è quando si crea freddezza o indifferenza. Lì è più difficile. Ma il pubblico capisce sempre, è molto più sgamato di quanto crediamo noi. Risposte preparate? Sono circa sei le domande fisse del format, gli ospiti quelle senz’altro le preparano. Però io pongo circa 100/120 domande in ogni intervista, è impossibile conoscere tutto il percorso. Poi bisogna capire lo spirito del gioco, bisogna sapere reggere occhi negli occhi senza interruzioni. E quella lucetta rossa non inganna mai: se sei simpatico, risulti simpatico; se fai il simpatico a casa lo capiscono. Non sono mai pentita delle domande che faccio, non mi sento di dover chiedere scusa a nessuno degli intervistati"."

E ancora, sulle critiche per alcune scelte di casting, come quella di Rita De Crescenzo: "Chi entra in quello studio rappresenta se stesso, non una città. La sua è stata una storia di riscatto, con una sua dignità. Non toglierei mai la parola a nessuno". Infine, con la sua ironia, Fagnani lascia cadere una promessa: "L’intervista a Papa Leone? Prima prendo un po’ di confidenza con la nuova amministrazione del Vaticano… poi comincio a mandare mail."

Belve, gli ospiti della prossima puntata

Oggi a Tv Talk Francesca Fagnani ha svelato in anteprima anche gli ospiti della prossima puntata. Siederanno sullo sgabello di fronte alla conduttrice romana Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo

