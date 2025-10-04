Francesca Fagnani fa l'impossibile: Maria De Filippi pronta a sbarcare a Belve e ricambiare il favore
L’indiscrezione rimbalza da ore e sta già accendendo la curiosità del pubblico: la regina di Canale 5 potrebbe presto essere ospite del talk più tagliente della Rai.
Negli ambienti televisivi se ne parla da giorni e la notizia, se confermata, sarebbe davvero clamorosa. Maria De Filippi potrebbe sedersi sulla sedia di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, pronto a tornare in onda il 28 ottobre. Dopo anni di tentativi e inviti rimasti in sospeso, la conduttrice di Canale 5 avrebbe finalmente accettato l’invito della collega, dando così vita a un incontro che molti considerano già storico.
Maria De Filippi pronta a Belve di Francesca Fagnani
La notizia, riportata da Adnkronos, non ha ancora trovato riscontri ufficiali da parte di Rai o Mediaset, ma le fonti vicine alla produzione parlano di un accordo ormai a un passo. Un segnale non è mancato però, a confermare questa ipotesi: pochi giorni fa Francesca Fagnani è apparsa nella prima puntata della nuova edizione di Amici, e in tanti hanno letto quella presenza come un indizio di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane.
Una stima reciproca che dura da tempo
Da sempre la Fagnani considera la collega una figura di riferimento nel panorama televisivo. In più di un’occasione ha parlato di lei con grande ammirazione, riconoscendole la capacità di capire il pubblico come pochi altri. La conduttrice di Belve non ha mai nascosto il desiderio di intervistare Maria De Filippi, definendolo "un sogno" difficile da realizzare. Eppure, qualcosa sembra essersi sbloccato. Dopo anni di corteggiamento, la "Regina di Mediaset" potrebbe davvero cedere alla curiosità e accettare di raccontarsi in un contesto che non prevede copioni né protezioni. Sarebbe la prima volta che Maria si sottopone alle domande dirette e spesso pungenti della Fagnani, note per la loro schiettezza e per il modo in cui mettono a nudo i lati meno noti dei personaggi che intervista.
L’attesa del pubblico e i nomi in lista
Se davvero l’ospitata dovesse concretizzarsi, sarebbe uno dei momenti più attesi della stagione televisiva. I fan già si chiedono cosa risponderebbe Maria a quel fatidico "che belva si sente?", domanda con cui la Fagnani apre ogni intervista. La nuova edizione di Belve promette di essere particolarmente ricca: sette puntate, di cui cinque dedicate al format tradizionale e due alla versione Belve Crime, riservata ai protagonisti di storie di cronaca. Oltre alla possibile presenza della De Filippi, tra i nomi che circolano ci sono anche quello di Belen Rodriguez e altri volti noti dello spettacolo italiano.
Un incontro che farebbe la storia della TV
Per ora nessuna delle due conduttrici ha commentato le voci, ma l’attesa cresce di ora in ora. Un faccia a faccia tra Francesca Fagnani e Maria De Filippi non sarebbe solo un evento televisivo, ma un momento capace di attirare l’attenzione dell’intero pubblico italiano. Due donne diverse, ma entrambe simbolo delle due reti principali della TV.
