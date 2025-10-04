Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Francesca Fagnani fa l'impossibile: Maria De Filippi pronta a sbarcare a Belve e ricambiare il favore

L’indiscrezione rimbalza da ore e sta già accendendo la curiosità del pubblico: la regina di Canale 5 potrebbe presto essere ospite del talk più tagliente della Rai.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Negli ambienti televisivi se ne parla da giorni e la notizia, se confermata, sarebbe davvero clamorosa. Maria De Filippi potrebbe sedersi sulla sedia di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, pronto a tornare in onda il 28 ottobre. Dopo anni di tentativi e inviti rimasti in sospeso, la conduttrice di Canale 5 avrebbe finalmente accettato l’invito della collega, dando così vita a un incontro che molti considerano già storico.

Maria De Filippi pronta a Belve di Francesca Fagnani

La notizia, riportata da Adnkronos, non ha ancora trovato riscontri ufficiali da parte di Rai o Mediaset, ma le fonti vicine alla produzione parlano di un accordo ormai a un passo. Un segnale non è mancato però, a confermare questa ipotesi: pochi giorni fa Francesca Fagnani è apparsa nella prima puntata della nuova edizione di Amici, e in tanti hanno letto quella presenza come un indizio di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una stima reciproca che dura da tempo

Da sempre la Fagnani considera la collega una figura di riferimento nel panorama televisivo. In più di un’occasione ha parlato di lei con grande ammirazione, riconoscendole la capacità di capire il pubblico come pochi altri. La conduttrice di Belve non ha mai nascosto il desiderio di intervistare Maria De Filippi, definendolo "un sogno" difficile da realizzare. Eppure, qualcosa sembra essersi sbloccato. Dopo anni di corteggiamento, la "Regina di Mediaset" potrebbe davvero cedere alla curiosità e accettare di raccontarsi in un contesto che non prevede copioni né protezioni. Sarebbe la prima volta che Maria si sottopone alle domande dirette e spesso pungenti della Fagnani, note per la loro schiettezza e per il modo in cui mettono a nudo i lati meno noti dei personaggi che intervista.

L’attesa del pubblico e i nomi in lista

Se davvero l’ospitata dovesse concretizzarsi, sarebbe uno dei momenti più attesi della stagione televisiva. I fan già si chiedono cosa risponderebbe Maria a quel fatidico "che belva si sente?", domanda con cui la Fagnani apre ogni intervista. La nuova edizione di Belve promette di essere particolarmente ricca: sette puntate, di cui cinque dedicate al format tradizionale e due alla versione Belve Crime, riservata ai protagonisti di storie di cronaca. Oltre alla possibile presenza della De Filippi, tra i nomi che circolano ci sono anche quello di Belen Rodriguez e altri volti noti dello spettacolo italiano.

Un incontro che farebbe la storia della TV

Per ora nessuna delle due conduttrici ha commentato le voci, ma l’attesa cresce di ora in ora. Un faccia a faccia tra Francesca Fagnani e Maria De Filippi non sarebbe solo un evento televisivo, ma un momento capace di attirare l’attenzione dell’intero pubblico italiano. Due donne diverse, ma entrambe simbolo delle due reti principali della TV.

Potrebbe interessarti anche

Francesca Fagnani

"Francesca Fagnani a Ballando con le Stelle", la verità: cosa ha detto la ‘belva’ a Milly Carlucci

La conduttrice di Belve è stata avvicinata nuovamente al cast della prossima edizion...
Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini: chi è il marito Mauro Floriani, e perché è famoso loro figlio Romano

La politica e attivista sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di...
Bossetti e Francesca Fagnani

Bossetti post Belve, il dolore dei genitori di Yara: “Fa la star in tv”. E Selvaggia Lucarelli stronca Fagnani

Fulvio e Maura Gambirasio avrebbero criticato l’intervista andata in onda su Rai 2, ...
Francesca Fagnani - Selvaggia Lucarelli

Fagnani vs Selvaggia Lucarelli, la guerra continua: lo sgarbo social della ‘belva’ e la replica della giornalista

La conduttrice di Belve Crime (criticata per avere ospitato Massimo Bossetti) ha mes...
Fabrizio Corona - Francesca Fagnani - Belve

Bossetti a Belve, Fabrizio Corona attacca: "Pagato una grossa cifra”. E interviene Francesca Fagnani

L’ex Re dei paparazzi si è scagliato contro lo spin-off del programma di Rai2 dopo l...
Belve Crime non va in onda stasera 17 giugno 2025: perché

'Belve Crime' non va in onda stasera 17 giugno, quando torna Francesca Fagnani: il motivo

Stasera Rai 2 trasmetterà il match Italia-Spagna degli Europei Under 21. Belve Crime...
Michele Morrone

Michele Morrone, nessun rimpianto dopo Belve: “Mi ha scritto Giorgia Meloni”, perché

L'attore italiano ha rilasciato una lunga intervista a Libero, tornando anche su qua...
Anna Pettinelli - Francesca Fagnani

Belve, Fagnani svela perché ha tagliato l’intervista ad Anna Pettinelli: "Era garbata e carina, mannaggia"

La conduttrice di Belve mette fine alle speculazioni: niente contenuti “mosci” né ri...
Amici di Maria De Filippi

Amici 25, anticipazioni della prima puntata: Simona Ventura, Francesca Fagnani e i super-ospiti, svelati gli allievi. Cosa vedremo

Oggi domenica 28 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 inizia ufficialmente la n...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Simona Ventura

Simona Ventura
Floriana Secondi

Floriana Secondi
Mary Segneri

Mary Segneri
Blake Lively

Blake Lively

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963