Enrico Mentana dice addio a Bice, la cagnolina che lo accompagnava in diretta al TgLa7: “Amore infinito”. Anche Fagnani colpita dal dolore Il giornalista ha salutato con un post commosso uno dei suoi tre cavalier king, scomparso di recente. Toccante anche l'omaggio della compagna e conduttrice di Belve.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un saluto straziante ma doveroso, quello di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana alla cagnolina Bice. La coppia ha annunciato la scomparsa dell’amato animale oggi, lunedì 6 luglio 2026, con due post dal tenore molto differente condivisi sui rispettivi profili Instagram. Quello di Fagnani, ricco di dettagli e commovente, è stato anche un modo per ringraziare chi si è preso cura della cagnolina fino alla fine. Mentre il giornalista di La 7 si è concesso solo una breve frase, potentissima, accompagnata da un’immagine. Ecco qui sotto i particolari.

Francesca Fagnani, il saluto alla cagnolina Bice su Instagram

La notizia l’ha data la ‘regina’ di Belve attraverso una storia Instagram. Francesca Fagnani, poche ore fa, ha annunciato a chi la segue la scomparsa di uno dei cani che condivide con il compagno Enrico Mentana. "Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n’è andata", ha scritto la conduttrice, "Il dolore è profondo e personale, ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di AniCura Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare".

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Poi Fagnani ha concluso il breve messaggio così: "Un abbraccio speciale va a Pierpaolo, sei stato speciale. E a tutti i cani e proprietari che ho conosciuto in questi giorni. Buon ponte amore mio".

Il messaggio social di Enrico Mentana e l’amore per i cani

Anche Mentana, dal canto suo, ha voluto dedicare un breve pensiero alla cagnolina Bice. Il suo post si è limitato a una foto dell’animale, dolcissima, accompagnata dalla semplice scritta "Ciao Bice amore infinito". Per il giornalista e per la compagna, si tratta di un momento di estremo dolore condiviso, vista la passione che entrambi hanno da sempre per i cani. Oltre a Bice, la coppia ha altri due cavalier king, Blu e Nina, spesso mostrati dall’editore di Open sul suo profilo e addirittura tenuti in studio durante il TgLa 7, sotto la scrivania.

A proposito di questa predilezione si era espressa l’anno scorso Francesca Fagnani, in un’intervista rilasciata al magazine Sette del Corriere: "I cani li ho avuti da sempre, fin da bambina, amo gli animali e la natura. Non sono sostituti dei figli, ma è un tipo di affettività piena". Poi l’aggiunta: "Non mi piace pensare a nessuno come sostituto di un altro né di un animale né uomo, però ripeto, è un tipo di affettività completa. E hanno un vantaggio, i cani non diventano adolescenti ingrati".

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