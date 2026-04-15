Francesca Fagnani punge anche su Disney+: dimenticate la tv, ora va lo streaming Francesca Fagnani torna a graffiare dal 7 aprile: Belve debutta su Disney+ e si rinnova, tra cronaca nera e persone (non tanto?) comuni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Il ritorno di Belve, martedì 7 aprile in prima serata su Rai 2, ha segnato un punto di svolta storico per il talk show ideato e condotto da Francesca Fagnani. Grazie a un accordo innovativo tra Rai Com e Disney+, il programma cult della tv pubblica è approdato infatti sulla piattaforma di streaming globale, puntando a intercettare un pubblico sempre più ampio e giovane. Pubblico giovane che Rai sa bene quanto sia importante intercettare sulle piattaforme: ecco dunque che oltre allo scontato sbarco su RaiPlay arriva, in contemporanea, anche quello su Disney+, come una delle novità più interessanti dell’accordo. Per il resto, la settima stagione si preannuncia come la più ambiziosa di sempre, divisa tra le classiche interviste irriverenti ai grandi nomi dello spettacolo e un’incursione profonda nei lati oscuri della cronaca nera.

Il parterre dei Vip e il ritorno di Shiva

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le otto puntate previste alterneranno volti noti a confronti attesi. Nella prima puntata si sono sedute sullo sgabello Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, che era pronta a sfidare lo stile senza sconti della conduttrice. Tra i nomi che più faranno discutere spicca quello del rapper Shiva: reduce da una complessa vicenda giudiziaria legata a una sparatoria avvenuta a Milano nel 2024, l’artista si confronterà con la Fagnani dopo il periodo di detenzione e il riconoscimento delle attenuanti per buona condotta. Attesa anche Giulia Michelini, che si preannuncia protagonista di un faccia a faccia schietto e privo di filtri, in pieno stile "belva".

Belve Crime: il faccia a faccia con Raffaele Sollecito

Dopo lo straordinario riscontro dell’intervista a Massimo Bossetti, il programma dedica altre puntate speciali allo spin-off Belve Crime. Qui Francesca Fagnani veste i panni della giornalista d’inchiesta per approfondire i casi di cronaca più controversi degli ultimi anni. Il nome di punta di questo ciclo è Raffaele Sollecito, protagonista del mediatico caso sull’omicidio di Meredith Kercher. Sollecito ripercorrerà i quattro anni trascorsi in cella, le condanne e l’assoluzione definitiva, analizzando il legame con Amanda Knox e le ferite profonde lasciate da una vicenda giudiziaria durata quasi un decennio.

La rivoluzione dei "Nip": 11.000 candidature per lo sgabello

La vera novità strutturale di questa edizione è però l’apertura stabile alle persone comuni. Dopo l’invito lanciato dalla conduttrice nelle scorse stagioni, sono arrivate oltre 11.000 candidature. I provini dei cosiddetti "Nip" diventeranno una presenza fissa in ogni puntata, trasformando sconosciuti in protagonisti di un esperimento sociale esplosivo. Senza lo scudo di uffici stampa o filtri professionali, la gente comune dovrà rispondere alla domanda di rito: "Che belva si sente?". Non mancherà infine l’iconica sigla di chiusura con i fuori onda, diventata negli anni un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai 2 e, da quest’anno, anche per quello di Disney+.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche