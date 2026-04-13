Belve, doppio colpo di scena: Fagnani ‘perdona’ Elettra Lamborghini dopo l’intervista sospesa. E ‘assume’ un vip (che l’ha stregata) Si profilano novità interessanti per "Belve", Francesca Fagnani vorrebbe mettere da parte i dissapori con Eletta Lamborghini, oltre a rivoluzionare il cast del programma

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

E’ da poco iniziata la nuova edizione di "Belve", che continua a essere un cult per la particolare modalità che Francesca Fagnani usa quando si trova a intervistare i suoi ospiti. La giornalista fa in genere il possibile per far venire alla luce dettagli anche piuttosto scomodi o spingere chi ha di fronte a particolari temi che sono stati spesso tabù per il diretto interessato, pur nel rispetto della volontà di chi decide di invitare.

I colpi di scena sono quasi all’ordine del giorno, anche quando si tratta di valutare chi far arrivare in studio. Ora se ne profilerebbero addirittura due, entrambi clamorosi, segno evidente di come la padrona di casa del format desideri sempre stupire il suo pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Francesca Fagnani al lavoro: due novità sensazionali per il futuro di "Belve"

Ma quali sarebbero i due colpi di scena che Francesca Fagnani ha in serbo per il pubblico di "Belve"? La prima novità riguarda un personaggio che non è mai banale nei suoi interventi in Tv, incurante anche di eventuali momenti di tipo "istituzionale" perché desidera essere innanzitutto se stessa, ovvero Elettra Lamborghini. La cantante, ora a "Canzonissima", è stata certamente protagonista al Festival di Sanremo con le sue rivelazioni ormai note sui "festini bilaterali". ma non vanta invece un grande rapporto con la giornalista.

L’ereditiera infatti era stata già ospite del programma di Rai2 nel 2022, ma non tutto era andato in maniera ottimale. La sua intervista non era mai andata in onda, senza mai rivelare ufficialmente quale fosse la causa. Sulla base di alcune indiscrezioni, non ci sarebbe stato accordo tra le parti, necessario per consentire la trasmissione, cosa che indirettamente aveva ammesso lei stesso dicendo: "Non avevo capito il gioco". Poche parole, ma che farebbero comprendere come evidentemente alcune domande non fossero del tutto apprezzat.e.

Nonostante questo, Francesca Fagnani sarebbe disposta a fare un passo indietro e ad accogliere ancora l’interprete di "Voilà" in studio, con l’auspicio che ovviamente il finale possa essere diverso. La giovane, che a breve condurrà l’Eurovision Song Contest al fianco di Gabriele Corsi, sarebbe felice di accettare l’invito provando ad affrontare il confronto con una maggiore lucidità e, perché no, anche un po’ di diplomazia.

Non è però finita qui, la signora Mentana starebbe anche cullando il progetto di inserire qualcuno di inaspettato nel cast della sua trasmissione. L’idea le sarebbe venuta dopo una delle interviste che vedremo presto in onda (la nuova puntata è fissata per domani, martedì 14 aprile) proprio perché colpita in maniera favorevole dal suo interlocutore. Si tratterebbe di Francesco Chiofalo, diventato noto per la sua partecipazione anni fa a "Temptation Island", dove avevamo imparato a conoscerlo con il soprannome di "Lenticchio" che gli aveva affibbiato la fidanzata dell’epoca, oltre che per le numerose operazioni di chirurgia estetica a cui si è sottoposto, alcune anche piuttosto rischiose (è arrivato anche a cambiare il colore dei suoi occhi), Da quanto trapela, sembra che la sua intervista sia stata piuttosto surreale, anche per il tipo di risposte date, ma questo non ha minimamente innervosito Francesca Fagnani, che avrebbe anzi continuato a chiacchierare con lui con grande piacevole stuzzicandolo su vari aspetti. Non si esclude da ambienti vicini alla trasmissione l’idea di un suo ritorno nelle puntate in arrivo con un ruolo inedito, ma che potrebbe divertire non poco il pubblico

Non resta quindi che attendere per capire se queste voci troveranno conferma a breve nei fatti.

Potrebbe interessarti anche