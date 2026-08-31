Francesca Fagnani, addio alla Rai: contratto da sciogliere e futuro a Mediaset (con Mentana). Il retroscena Stando alle ultime indiscrezioni la conduttrice di Belve avrebbe chiesto ai vertici di viale Mazzini di chiudere in anticipo il suo contratto: rapporti tesi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Francesca Fagnani potrebbe essere vicina a una svolta importante nella sua esperienza professionale in Rai. Stando a quanto riferito da Adnkronos, infatti, la conduttrice di Belve secondo avrebbe manifestato formalmente la volontà di interrompere prima della scadenza il contratto di esclusiva con l’azienda. Sullo sfondo ci sarebbero tensioni nei rapporti con viale Mazzini e un futuro televisivo ancora tutto da definire, mentre prende quota anche l’ipotesi di un possibile passaggio a Mediaset. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Francesca Fagnani, la richiesta di uscire dalla Rai e il nodo della fiducia

La partita tra Francesca Fagnani e la Rai sarebbe iniziata già alcuni mesi fa. Stando a quanto ricostruito da Adnkronos, infatti, nel giugno scorso il procuratore della giornalista avrebbe inviato ai vertici di viale Mazzini una comunicazione ufficiale con la richiesta di sciogliere anticipatamente il contratto di esclusiva che lega la conduttrice all’azienda fino alla primavera del 2027. La decisione sarebbe arrivata dunque prima della presentazione dei palinsesti della nuova stagione e non sarebbe riconducibile soltanto alle indiscrezioni circolate sul futuro professionale della conduttrice. A pesare, stando ai rumor, sarebbe soprattutto il deterioramento del rapporto con una parte dell’azienda. Il presunto venir meno di un rapporto di fiducia avrebbe portato Fagnani a chiedere di chiudere in anticipo l’intesa, aprendo un confronto ai massimi livelli della Rai meloniana. La vicenda avrebbe suscitato particolare attenzione all’interno dell’azienda, anche per il ruolo ormai centrale assunto nel palinsesto dalla conduttrice con Belve.

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L’ipotesi Mediaset e le voci sul futuro con Mentana

Mentre resta aperta la trattativa con la Rai, iniziano a delinearsi possibili scenari alternativi. Tra quelli circolati nelle ultime settimane figura anche un eventuale trasferimento di Francesca Fagnani a Mediaset. L’ipotesi, rilanciata da Chi, non sarebbe tuttavia accompagnata né da conferme né da smentite ufficiali e resta nel terreno delle indiscrezioni. Il possibile cambio di casa televisiva si intreccia inoltre con le voci riguardanti Enrico Mentana, compagno della giornalista, il cui rapporto con La7 è stato recentemente indicato come ‘delicato’. Da qui nasce il clamoroso scenario di un futuro professionale condiviso sotto l’insegna Mediaset. Nessun accordo, però, risulta al momento annunciato. La questione prioritaria rimane quindi la richiesta di Fagnani di chiudere anticipatamente il rapporto con la Rai: soltanto l’esito del confronto con l’azienda permetterà di capire quale sarà la prossima destinazione della conduttrice.

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