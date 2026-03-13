Francesca Cipriani, crisi choc con il marito: "Ho fatto le valigie, lui non vuole figli” La showgirl si è confessata a "Storie al bivio" di Monica Setta. A quanto pare lei e il compagno, Alessandro Rossi, starebbero attraversando un periodo difficile.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Francesca Cipriani rompe il silenzio e racconta di una crisi coniugale che dura da settimane. La showgirl, ospite di Monica Setta nella puntata di Storie al bivio, in onda sabato 14 marzo alle 15.50 su Rai 2, svela per la prima volta di aver ha lasciato la casa coniugale e che il suo matrimonio con Alessandro Rossi è in bilico. Vediamo qui sotto cosa ha detto in dettaglio.

Francesca Cipriani, la crisi choc con il marito Alessandro

Le parole di Francesca Cipriani, intervistata da Monica Setta a Storie al bivio, non lasciano spazio a interpretazioni: "Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi ". Una confessione diretta, che la showgirl ha affidato alla tv dopo settimane di silenzi, mentre il web continuava a tormentarla con domande sulla sua maternità.

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E il nodo della questione sarebbe proprio questo: i figli. Francesca vuole diventare mamma, ma il marito Alessandro Rossi a quanto pare frena. "Sono settimane che vivo questa situazione difficile", prosegue, "sono tormentata dagli odiatori del web che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare. Ho 42 anni, mi sono sposata per metter su famiglia, altrimenti non avrei detto ‘sì’ per sempre".

L’ultimatum di Francesca, insomma, trasforma quella che avrebbe potuto essere una semplice crisi di coppia in qualcosa di molto più profondo. E davvero difficile da ricucire.

Il racconto commovente di Francesca Cipriani

In questa stessa intervista, Francesca Cipriani affronta anche un capitolo molto personale legato alla chirurgia estetica, spiegandone le radici con una franchezza sorprendente. Suo marito, dice, è contrario agli interventi chirurgici, ma lei ci tiene a chiarire da dove nascono le sue scelte: "Sono ricorsa alla chirurgia per risolvere gravi problemi con me stessa dopo anni in cui ero stata bullizzata, molestata e avevo subito violenza psicologica". Un percorso doloroso, che l’aveva portata a un punto di rottura estremo: "Ho tentato anche di togliermi la vita per tutto questo dolore e il bisturi mi ha aiutato. Ma forse ho esagerato, tante cose, come i glutei, non le rifarei".

Sabato 14 marzo, alle ore 15.50 su Rai 2, Francesca Cipriani racconterà l’intera storia a Monica Setta. In un’intervista che promette di restituire al pubblico il ritratto di una donna più complessa, più fragile e più resiliente di quanto si pensi. Non resta che attendere le sue parole.

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