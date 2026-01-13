Francesca Chillemi, svelato il ‘giallo’ social sulla nascita della figlia: “È la mia nipotina” L'ex Miss Italia, che giorni fa aveva pubblicato una foto sospetta sui social, ha rettificato con i fan rivelando tutta la verità su quanto accaduto. Ecco i dettagli.

Altro che annuncio su una nuova nascita. La foto della manina sul profilo di Francesca Chillemi, che pochi giorni fa aveva fatto il giro del web, non sarebbe in realtà quella della figlia appena nata. L’attrice siciliana, protagonista di Viola come il mare, ha infatti chiarito via social il malinteso, dopo che in tantissimi si erano già affrettati a dare per certo l’arrivo della secondogenita. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Francesca Chillemi, il fraintendimento social sulla secondogenita

Tutto è cominciato pochi giorni fa, quando Chillemi ha pubblicato su Instagram un album di foto in cui compariva uno scatto tenerissimo: una manina di neonata stretta in quella di un adulto. L’immagine, priva di commenti espliciti, è stata interpretata da molti come un modo discreto per annunciare la nascita della sua bambina, Amelia Smeralda. Così nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro del web, ed è stato attribuito all’attrice un annuncio velato ma inequivocabile.

Ma a smentire le voci, oggi, ci ha pensato la stessa Francesca. All’interno di una storia Instagram l’ex Miss Italia ha infatti ripubblicato la foto di una mano di neonata. Stavolta però ha aggiunto una didascalia eloquente: "La mia quarta nipotina". Stroncando sul nascere le varie supposizioni che si erano fatte largo nel frattempo.

Il mistero della figlia di Francesca Chillemi

La smentita diretta, per quanto limpida, non ha però spento la curiosità dei fan. Da quando la Chillemi aveva annunciato la sua seconda gravidanza, lo scorso giugno, non erano più arrivate notizie ufficiali a riguardo. All’epoca l’attrice si era mostrata sul red carpet di Benevento, con un elegante abito che lasciava intravedere il pancione. Mentre a luglio aveva confidato che la gravidanza si era rivelata "delicata", sottolineando il bisogno di riposo assoluto.

Da quel momento, Francesca e il compagno Eugenio Grimaldi hanno scelto di allontanarsi dai riflettori, evitando dichiarazioni o apparizioni pubbliche. Tuttavia il settimanale Oggi ha ipotizzato che la seconda bambina della coppia fosse nata già a settembre 2025 (voce mai confermata dai diretti interessati). E per questo la foto postata qualche giorno fa è stata interpretata come un annuncio ufficiale. Appurata ora la verità, però, ai fan restano parecchi dubbi sulla questione. È possibile che la coppia abbia scelto, almeno per il momento, di non mostrare fotografie della nuova arrivata in casa Chillemi. E starà soltanto a loro, se mai lo riterranno opportuno, avvisare il popolo del web con notizie sulla piccolina.

