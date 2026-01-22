Francesca Chillemi, il retroscena choc sulla nascita della figlia: dal parto difficile al ritorno alla normalità L'ex Miss Italia ha aspettato ad annunciare l'arrivo della secondogenita, a quanto pare, a causa di alcune complicanze mediche. Ma adesso l'impasse sembra superato.

A distanza di mesi dalla nascita di Amelia Smeralda, secondogenita di Francesca Chillemi, si diffondono con insistenza i primi retroscena. L’ex Miss Italia avrebbe infatti affrontato un parto travagliato, la scorsa estate, con una nascita prematura della bimba e un ricovero prolungato in ospedale. Solo poche settimane fa era arrivato l’annuncio, in sordina, con il post di una manina su Instagram. Ma fino a questo momento non si avevano altri dettagli sulle difficoltà affrontate da Francesca. Ecco qui sotto tutta la storia.

Francesca Chillemi, gli ultimi retroscena sulla nascita della figlia

La seconda maternità di Francesca Chillemi è stata segnata fin dall’inizio da qualche complicazione di troppo. Già la scorsa estate, l’attrice aveva dovuto sospendere tutti gli impegni di lavoro, compresa la partecipazione a Festival e set, spiegando ai fan che la gravidanza richiedeva riposo assoluto su indicazione dei medici. Dietro quella formula discreta, però, c’era un quadro più complesso.

Secondo le ultime ricostruzioni, Amelia Smeralda sarebbe nata con qualche settimana d’anticipo lo scorso autunno, dopo un periodo di controlli ravvicinati e di grande apprensione per la mamma e il compagno di lei, l’imprenditore Eugenio Grimaldi. La bambina avrebbe avuto bisogno di restare in ospedale per diverse settimane, prima di poter raggiungere finalmente casa poco prima di Natale.

"La gioia di Francesca ed Eugenio ha un sapore più profondo perché preceduta da una grande paura", scrive il settimanale Oggi a proposito di questa vicenda. La buona notizia, comunque, è che adesso la bimba sta bene e tutto procede per il meglio. "Ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà", avrebbe detto della bambina chi è vicino alla famiglia. "È solare, determinata, sa già quello che vuole. Una vera peperina".

Il ‘giallo’ della manina e l’annuncio di Chillemi ai fan

La protagonista di Viola come il mare ha deciso di confermare la nascita della piccola solo pochi giorni fa. Lo ha fatto con un post social, pubblicando una serie di immagini di vita quotidiana e, soprattutto, la manina minuscola di Amelia che stringe il dito della mamma, accompagnata da una didascalia di sole due parole, "Ai giorni nuovi".

Un messaggio di felicità, ma senza alcun riferimento esplicito alla gravidanza, che ha subito fatto esplodere il toto‑ipotesi sui social. Qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di una nipote, complice anche un post quasi identico pubblicato da una parente con la frase "la mia quarta nipotina". Solo in un secondo momento, però, incrociando indiscrezioni e retroscena, si è capito che quella manina era proprio di Amelia Smeralda, secondogenita di Francesca dopo Rania, nata nel 2016 dall’ex compagno Stefano Rosso.

