Francesca Chillemi di nuovo mamma? L’indiscrezione sul parto 'segreto' e il nome Stando ad alcuni rumor l’attrice avrebbe già partorito, diventando madre per la seconda volta: la figlia sarebbe ricoverata in terapia intensiva

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Francesca Chillemi è di nuovo mamma? Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, l’attrice avrebbe già partorito in gran segreto, diventando madre per la seconda volta. A lanciare il rumor è Il Giornale d’Italia, secondo il quale la figlia sarebbe nata prematura e si troverebbe attualmente ricoverata in terapia intensiva infantile. Scopriamo tutti i dettagli.

Franceca Chillemi e il parto in gran segreto: il rumor

Lo scorso 27 giugno Francesca Chillemi aveva di fatto confermato i rumor sulla sua gravidanza rivelando il suo ‘pancino’ più che sospetto sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Un mese dopo l’attrice aveva annunciato il suo ritiro momentaneo dalle scene e da tutti gli impegni lavorativi per fare fronte a una ‘gravidanza delicata’ che stava mettendo a dura prova lei e il suo fisico. Dopo mesi di riserbo totale, però, secondo alcuni rumor l’attrice di Viola come il mare e Che Dio ci aiuti potrebbe avere già partorito in gran segreto. Secondo quanto ipotizzato da Il Giornale d’Italia, infatti, Francesca avrebbe già dato alla luca la sua secondogenita e prima figlia con il compagno Eugenio Grimaldi, imprenditore della nota dinastia di armatori napoletani. I neo genitori l’avrebbero chiamato Amelia Smeralda, ma la piccola sarebbe nata prematura (tra il sesto e il settimo mese) e si troverebbe nell’ospedale pediatrico a Roma, dove starebbe ricevendo tutte le cure necessarie nella speciale unità di terapia intensiva neonatale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa c’è di vero e la relazione con Eugenio Grimaldi

Le voci sul presunto parto in gran segreto di Francesca Chillemi rimangono ovviamente rumor, al momento non confermati né dall’attrice né dal suo entourage. Quel che è certo è che Francesca ed Eugenio Grimaldi si stanno preparando ad accogliere un nuovo membro in famiglia. Per Francesca si tratta della seconda figlia dopo Rania, nata nel 2016 dal legame con l’imprenditore Stefano Rosso. Il rampollo di casa Grimaldi ha invece già due bambini, Emanuele Filippo e Iliana, nati dal precedente matrimonio con Veronica Resca. I due si sono conosciuti tramite amici comuni a Palermo nel 2024 e, nonostante abbiano mantenuto il massimo riserbo circa la loro relazione (salvo poi essere ‘pizzicati’ insieme dai paparazzi a Capri lo scorso anno), non si sono più lasciati.

Potrebbe interessarti anche