Francesca Chillemi ci riporta alla magia di Spagna '82 in questa miniserie su RaiPlay Riscopriamo una miniserie molto particolare prodotta da Rai, con l'attrice siciliana agli albori della propria carriera

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Ci sono momenti scolpiti talmente a fondo nella memoria collettiva italiana da diventare delle vere e proprie pietre miliari. Uno di questi è la storica vittoria dei Mondiali di Calcio di Spagna 1982, un trionfo conquistato da una Nazionale criticatissima alla vigilia del torneo e a sorpresa tornata a casa da vincitrice dopo una finale entrata nella leggenda. Questo evento e in generale gli anni 80 fanno da sfondo a una miniserie Rai Fiction in due episodi con Francesca Chillemi nel cast e disponibile gratis in streaming su RaiPlay. Un prodotto passato in sordina all’epoca (si parla del 2011), ma che potrebbe riservare qualche sorpresa anche a distanza di quasi 15 anni.

La trama di Notte prima degli esami ’82 con Francesca Chillemi in streaming su RaiPlay

La miniserie Notte prima degli esami ’82 prende spunto dai film Notte prima degli esami e Notte prima degli esami – Oggi, ma cambiando tutto il cast. Rimane il canovaccio principale, con Luca Molinari (Francesco Mistichelli) e i suoi amici Massi (Matteo Ripaldi), Riccardo (Alan Cappelli Goetz) e Alice (Giulia Lippi) alle prese con gli imminenti esami di Maturità. A una festa, Luca fa colpo sulla bella Claudia (Francesca Chillemi), fingendosi più grande e frequentante il quarto anno di Psicologia, presentandosi come Lorenzo (il nome del fratello).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ammesso all’esame di maturità per il rotto della cuffia, Luca scopre che il membro della commissione interna sarà il temuto professore di italiano Antonio Martinelli (Enzo Decaro). L’uomo, soprannominato "La Carogna", ha un contenzioso aperto con Luca, perchè perché ha involontariamente rivelato alla moglie i tradimenti del marito.

Della magia dell’originale è rimasto ben poco

Purtroppo, la critica non ha accolto Notte prima degli esami ’82 con la medesima benevolenza riservata alla pellicola originale. Tolti i nomi dei personaggi e qualche accenno di fondo, la trama differisce in maniera importante da quella del film del 2006, che perde anche due interpreti che ne hanno fatto la fortuna, ossia Nicolas Vaporidis nei panni di Luca e il compianto Giorgio Faletti in quelli del Prof. Martinelli.

La produzione Rai sposta la collocazione temporale indietro di 7 anni, cercando di ricreare quel parallelismo tra esami e mondiali presenti in Notte prima degli esami – Oggi, ma l’operazione riesce solo in parte. Il cast di giovani attori funziona più nel secondo che nel primo episodio, in cui la loro caratterizzazione raggiunge l’apice. Peccato per il personaggio di Claudia, interpretato da Francesca Chillemi, che finisce un po’ ai margini della storia.

Dove vedere Notte prima degli esami ’82 in streaming

Se vi abbiamo incuriosito e volete comunque dare una chance alla miniserie, trovate Notte prima degli esami ’82 con Francesca Chillemi in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche