Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto social dopo mesi di silenzio e il nome scelto

Francesca Chillemi e il compagno Eugenio Grimaldi hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, segnando un nuovo capitolo nella loro vita di coppia; per Francesca si tratta del secondo bambino, dopo la bambina nata nel 2016, mentre per Eugenio è il quarto, e la lieta notizia è stata condivisa ufficialmente solo ieri attraverso i loro canali social.

Francesca Chillemi ha partorito, il dolce annuncio e il nome scelto

Francesca Chillemi e l’imprenditore napoletano Eugenio Grimaldi hanno accolto in famiglia la loro prima figlia insieme, mentre per l’attrice si tratta della seconda maternità dopo Rania, nata nel 2016 dal matrimonio con Stefano Rosso, e per Eugenio del quarto figlio, già padre di tre bambini avuti da precedenti relazioni, tra cui una con Veronica Resca; nota per la sua riservatezza, Francesca ha scelto di non mostrare la neonata sui social, limitandosi a un post nei primi giorni del 2026 con la didascalia "Ai giorni nuovi" e una foto che ritrae solo la manina della piccola, mentre nei mesi scorsi erano circolate voci su un parto anticipato e un possibile ricovero della bambina in terapia intensiva neonatale, notizie mai confermate dalla Chillemi.

L’attrice aveva descritto la gravidanza come delicata e, dopo aver mostrato il pancino sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, aveva ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche, sospendendo tutti gli impegni professionali per dedicarsi completamente alla crescita della piccola.

Per quanto riguarda la scelta del nome, Francesca Chillemi ha sempre mostrato una predilezione per nomi sofisticati e dal tono regale, come Letizia e Grace, mentre Eugenio Grimaldi preferiva nomi legati alla tradizione familiare, tra cui Iliana e Amelia; la coppia ha infine optato per Amelia Smeralda, una scelta che coniuga eleganza e originalità, evocando raffinatezza ma anche determinazione e personalità, tratti che chi conosce bene Francesca ritiene la rappresentino perfettamente.

La storia d’amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi

La relazione tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi è sbocciata la scorsa estate, confermata da foto "rubate" che non lasciavano spazio a dubbi, e nasceva dopo che entrambi avevano chiuso legami importanti e duraturi: l’ex Miss Italia era stata legata all’imprenditore Stefano Rosso, padre della sua figlia Rania, mentre Grimaldi aveva avuto un matrimonio dal quale erano nati tre figli; il legame è stato sancito anche dalle presentazioni ufficiali avvenute a Capri tra Francesca e la madre di Eugenio, a testimonianza del fatto che per entrambi si trattasse di una storia seria, e in quell’occasione le due famiglie si sono incontrate per la prima volta.

Di Eugenio si sa poco: 38enne napoletano, executive manager dell’azienda di famiglia, mantiene un profilo social riservato e preferisce restare lontano dai riflettori, concentrandosi sulla vita privata e sulla famiglia piuttosto che sull’esposizione pubblica. Sotto al post di Francesca Chillemi, Eugenio Grimaldi ha condiviso l’emoticon di un cuore a dimostrazione di quanto la loro relazione sia salda.

